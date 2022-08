Per chi è alla ricerca di un dono particolarmente unico, una delle possibilità più originali e straordinarie da considerare è quella di regalare una stella. Scopriamo come fare questo dono così speciale e i siti migliori a cui affidarsi.

Per chi è alla ricerca di un dono particolare e unico, una delle alternative migliori da considerare è quella di regalare una stella.

Si tratta, in parole semplici, di dare ad una stella il nome della persona alla quale si intende fare questo curioso e significativo dono.

I più potrebbero pensare che si tratti di un regalo molto costoso, ma per fortuna non è affatto così. Si tratta in effetti di un dono alla portata di tutti.

Cerchiamo di capire come è possibile effettuare questo acquisto così significativo, quali sono i siti più attendibili e i relativi costi.

Qual è il sito ufficiale per regalare una stella?

Chi ha intenzione di effettuare questo acquisto per stupire qualcuno, sarà sicuramente alla ricerca del miglior sito per regalare una stella.

Sul web, in effetti, esistono diversi siti che permettono di effettuare questo acquisto.

Tra i numerosi portali che permettono di acquistare e nominare stelle, quello ufficiale è osr.org.

Si tratta di un acronimo, che sta per Online Star Register. Osr.org ci permette non solo di scegliere una stella, ma anche tutti gli eventuali servizi aggiuntivi per consegnare il nostro regalo.

L'astro prescelto potrà essere nominata a nostro piacimento e al destinatario del regalo verrà spedito uno speciale cofanetto. Il pacchetto potrà essere personalizzato in base all’occasione per cui si è deciso di fare un regalo tanto significativo.

Inoltre, Online Star Register permette ad acquirenti e proprietari di ammirare le stelle acquistate attraverso le proprie applicazioni ufficiali. OSR Star Finder, in particolare, è l’applicazione ufficiale che permette di monitorare la propria stella. È disponibile sia per dispositivi Android che iOS e può essere scaricata gratuitamente.

Le stelle acquistate tramite Online Star Register, secondo quanto promesso dal sito stesso, rappresentano un regalo che dura per sempre. Una volta nominata, essa resterà “di proprietà” dell’interessato a vita.

Ovviamente, oltre a osr.org esistono anche altri siti per acquistare stelle. Ad esempio, anche su Groupon si trovano spesso offerte e pacchetti.

Tuttavia, il servizio completo, con certificato e pacchetto regalo, viene offerto esclusivamente da Online Star Register.

Quanto costa una stella NASA e come regalarla? Attenzione a questo dettaglio

In base a quanto detto fino ad ora, è bene fare una doverosa precisazione.

Quando si ricercano siti affidabili, spesso gli utenti effettuano ricerche sulle cosiddette stelle NASA.

Si crede infatti, ma erroneamente, che sia la NASA ad essere coinvolta nel processo di nomina dell’astro luminoso che vogliamo regalare.

Tuttavia, è bene chiarire che la NASA non ha alcuna autorizzazione a dare nomi alle stelle per permetterci di fare un regalo.

L’unico ente internazionale che ha il potere di nominare una stella è l’Unione Astronomica Internazionale. E anche quest’ente non può in alcun mondo “venderla” ad un privato per regalarla.

Dunque, non solo non è possibile regalare stelle NASA, ma c’è anche un altro fattore da considerare.

Regalare una stella a qualcuno non significa che quell'astro diventerà di proprietà del destinatario che la riceve. Nessun privato può nominare legalmente o possedere una stella nel senso stretto del termine.

Regalare una stella: significato e costi

Cosa significa, dunque, regalare una stella?

Si tratta di un regalo puramente simbolico. Il portale Online Star Register ci permette di assegnare un nome ad una stella preventivamente scelta, inserendola in un apposito registro.

Quella scelta non potrà essere nominata da altri e si riceverà anche un certificato che elenca i dettagli della registrazione. Ma questo non vuol dire che chi riceve il regalo potrà fruire in qualche modo del proprio dono.

Si tratta comunque di un regalo per dimostrare affetto, amore, devozione, particolarmente adatto per la persona amata e, nonostante la sua valenza simbolica, sarà un gesto sicuramente apprezzatissimo.

Un gesto tanto romantico non ha un prezzo elevato. Online Star Register mette a disposizione degli utenti tre differenti pacchetti:

Online Star Gift da 24 euro, con il quale si riceverà il certificato in PDF;

Pacchetto regalo OSR da 39 euro, che prevede la spedizione del certificato via posta, con annesso pacco personalizzabile;

Super Star Gift da 89 euro, che include nel pacchetto vari servizi accessori, quali un telescopio ed un set VR per osservare il proprio astro luminoso.

Si può regalare una stella gratis?

Infine, per i lettori risparmiatori che si chiedono se è possibile regalare una stella gratis, abbiamo purtroppo una brutta notizia. Questo dono prevede dei costi di nomina e relativa registrazione.

Dunque, almeno per il momento, non è possibile fare questo dono in maniera completamente gratuita. Si può, al massimo, cercare sul web qualche particolare offerta, anche se in questo caso non si potranno richiedere i servizi aggiuntivi concessi da osr.org.