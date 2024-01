Renzo Arbore: ecco a quanto ammonta il suo patrimonio

Dal 1987, anno del suo debutto, ad oggi Renzo Arbore non si è fermato un attimo. Nonostante lo scorrere del tempo, resta uno dei personaggi di punta della storia musicale e televisiva italiana. Vediamo a quanto ammonta il suo patrimonio.

Renzo Arbore: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Classe 1937, Renzo Arbore è nato il 24 giugno a Foggia. Con una grandissima carriera alle spalle, oggi continua ad occuparsi di musica e di programmi televisivi e radiofonici. Non è mai stato sposato e non ha avuto figli, ma non ha rimpianti. Le due donne più importanti della sua vita sono state Mariangela Melato e Mara Venier.

Da oltre cinquant'anni, Renzo vive a Roma, in una casa che ha costruito a sua immagine e somiglianza. La dimora si trova nella zona Nord della Capitale, precisamente in Via Cortina d’Ampezzo. Intervistato da VignaClaraBlog, ha raccontato:

Guardi, l’ho arredata a mia immagine e somiglianza… Anni fa è stata costruita dall’architetto Nervi. Una palazzina meravigliosa e un appartamento molto elegante e sobrio che io, negli anni, ho completamente stravolto e trasformato in un autentico bazar dove traboccano oggetti colorati di ogni tipo, le mie collezioni di gilet, cappelli, oggetti e borse di plastica, orologi da tavolo, montature per occhiali, dischi, libri... Oggetti insoliti, colorati che creano attorno a me un mondo magico... una casa che è una sorta di Museo del modernariato... e io ogni tanto temo che l’architetto Nervi nottetempo mi venga a tirare per i piedi!

Considerata la carriera e la casa in cui vive, una domanda sorge spontanea: a quanto ammonta il suo patrimonio? Non siamo in grado di dare una risposta, ma immaginiamo che le sue ricchezze siano ingenti.

Renzo Arbore vive in una casa speciale: ecco perché

Anche se non siamo in grado di stabilire a quanto ammonti il patrimonio di Renzo Arbore, considerando la sua carriera e le proprietà immobiliari, possiamo affermare con certezza che conduce una vita agiata. Pensate che Vittorio Gassmann, suo amico, diceva che la sua casa "è meglio di un antidepressivo".

Il motivo? Pare che la sua dimora sia una specie di luna park, tanto che è stata ribattezzata Arborlandia. E' allegra, colorata e ricca di oggetti da ammirare. Renzo ha raccontato:

Io amo gli oggetti di fantasia e la mia casa è molto divertente e animata da tanti amici: chi entra, non se ne vuole più andare. Rimangono stupefatti anche i seri intellettuali che vengono a trovarmi. Recentemente mi ha fatto visita Raffaele La Capria, girava e fotografava le stanze. Ad un certo punto ha esclamato: 'In questa casa ci devo portare mia moglie!'. Una volta Gassman mi disse: Renzo, devi farmi una promessa: se mi viene la depressione, mi devi far dormire in quella stanza in fondo: perché in questa casa non si può essere di cattivo umore.

Ovviamente, Arbore è ancora proprietario della sua casa della musica, situata in via Bruno Bruni. In merito, ha dichiarato: