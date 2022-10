Rishi Sunak è l’uomo del momento, non solo perché ha appena ottenuto il titolo di Primo ministro del Regno Unito, dopo le dimissioni di Liz Truss, ma anche perché è il primo cittadino di origine indiana a ricoprire il prestigioso incarico.

C’è un altro dettaglio che ha attirato l'attenzione dei media su di lui: l’immenso patrimonio accumulato in questi anni, tale da superare quello dei reali inglesi. Per dirla in breve, Sunak è più ricco dei vicini a Buckingham Palace.

In molti si domandano come abbia accumulato una ricchezza simile, tra investimenti e lussuose proprietà in giro per il mondo. Facciamo chiarezza su questo aspetto e sul suo patrimonio impressionante che fa impallidire i “big” del mondo.

L’immenso patrimonio di Rishi Sunak (due volte quello di re Carlo III). Come è diventato così ricco?

L'elezione di Rishi Sunak un momento da annoverare nei libri di storia: per la prima volta nella storia del Regno Unito un uomo con origine indiane. E questo non è l'unico primato: per la prima volta il premier è più ricco della famiglia reale. Stando alle fonti inglesi, il suo patrimonio ammonterebbe a 730 milioni di sterline, praticamente il doppio del patrimonio di re Carlo III e della regina consorte Camilla. Impossibile non domandarsi da dove provenga questa incredibile ricchezza, anche considerando la sua giovane età. Il nuovo premier infatti ha soltanto 42 anni.

Sunak è figlio di genitori indiani emigrati nel Regno Unito dall'Africa orientale, nel 2009 ha sposato Akshata Murty, anche lei indiana e figlia di un magnate del Banglore. Sembrerebbe che il vastissimo patrimonio derivi proprio dai dividendi della società dei suoceri, la Infosys.

Tra ville e piscine di lusso, anche il patrimonio immobiliare è notevole

Come raccontano i tabloid inglese, Sunak non ha mai cercato di nascondere la sua ricchezza, anzi ha uno stile di vita confortevole e sfarzoso. Un atteggiamento che, come da lui stesso dichiarato, serve a dimostrare il successo di un uomo indiano figlio di emigrati. Il Primo Ministro ama indossare scarpe e abiti firmati, di alta moda e costosissimi e vive in lussuose residenze con tutti i comfort possibili e immaginabili.

La dimora principale a Londra varrebbe oltre 7 milioni di sterline mentre la “seconda casa”, quella dove trascorre il fine settimana con la famiglia, nello Yorkshire supera i 2 milioni di sterline con piscina, centro yoga, vasche idromassaggio e campi da tennis. Secondo il “Guardian” i costi di gestione e mantenimento di una struttura simile sono elevatissimi: solo per la piscina la famiglia Sunak spenderebbe più di 14.000 sterline all'anno.

Insomma la dimora tradizionalmente assegnata al Primo Ministro a Downing street 10 è decisamente più umile.