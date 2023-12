Rita Rusic: ecco dove vive l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori

Dopo la fine del matrimonio con Vittorio Cecchi Gori, Rita Rusic si è trasferita a vivere in America. Da tempo, però, è tornata nel Belpaese: vediamo dove vive e com'è la sua dimora da sogno.

Rita Rusic: dove vive l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori?

Classe 1960, Rita Rusic è diventata famosa negli anni Ottanta, come attrice di pellicole cult quali Attila Flagello di Dio, con protagonista Diego Abatantuono. Dopo il matrimonio con il produttore Vittorio Cecchi Gori, la sua carriera da interprete è andata avanti tra alti e bassi. Ha così iniziato a lavorare come produttrice cinematografica, partecipando talvolta a reality show, come il Grande Fratello Vip e Pechino Express.

Dopo il turbolento divorzio da Cecchi Gori, Rita si è trasferita a vivere in America. Tornata in Italia, oltre ad aver ritrovato l'amore con il giovane modello Cristiano Di Luzio, 30 anni più giovane di lei, ha scelto di stabilirsi a Roma. La Rusic vive in un bellissimo appartamento situato in centro storico, che gode di un panorama mozzafiato.

Stando alle foto che posta sui social, la sua casa presenta arredi quasi principeschi. I pavimenti sono in marmo e in parquet e non mancano complementi d'arredo ricercati e di design e opere d'arte.

Rita Rusic: la casa di Roma è degna di una principessa

Rita Rusic abita in una casa che sembra essere stata costruita a sua immagine e somiglianza. Nella sua camera da letto, ovviamente con bagno privato, i mobili sono per lo più bianchi, ma non mancano dettagli particolari, come gli applique in ferro battuto nero ai lati della testata.

Senza ombra di dubbio, la produttrice cinematografica ha una grande passione per le chaise longue, che si notano in diversi angoli della sua casa.

Considerando che stiamo parlando di un appartamento situato nel centro storico di Roma, dettaglio che si nota anche dagli antichi pavimenti, la terrazza panoramica è il pezzo forte.

Oltre alla vista sui tetti della Capitale, l'intera casa di Rita gode di una luce naturale pazzesca.