Classe 1994, Rkomi inizia il suo percorso musicale accanto ad un amico ben più famoso nel panorama del rap, Tedua con cui ha l'occasione di collaborare. Il suo lavoro più grande però è l'album "Taxi Driver", uscito nel 2021, poco prima di partecipare alla 72esima edizione del Festival di Sanremo dove ha partecipato con il singolo "Insuperabile", scritto per lui niente poco di meno che da Elisa.

Dai suoi primi successi ad oggi, anche grazie alla sua fama sui social, comunque Rkomi è riuscito in poco tempo ad accumulare un buon patrimonio. Scopriamo quindi quali sono i suoi guadagni.

Rkomi, il patrimonio del cantante di "Insuperabile": dopo il Festival

Come è noto, i guadagni di un artista dipendono molto dai successi che sono in grado di realizzare, dalle loro vendite e nell'era dei social network, anche dalle visualizzazioni che i brani riescono ad accumulare. Per questo spesso risulta molto difficile risalire a cifre precise, come nel caso di Rkomi. Possiamo però provare a capire quanto riesce a guadagnare grazie ai numeri collezionati nel corso della carriera.

Partiamo con un dato certo: la partecipazione al Festival di Sanremo 2022, che è valsa al cantante i soliti 48mila euro di rimborso. Cifra che l'organizzazione della kermesse è solita destinare agli artisti in gara, da aggiungere poi la fama che arriva di conseguenza e con questa, i biglietti venduti dal cantante per i suoi concerti il cui costo sarebbe poco meno di 30 euro.

Senza contare i concerti dei "big" che il cantante è chiamato ad aprire! Come quello di Justin Bieber a Lucca, il 31 luglio 2022, il cui costo è di 74,75 euro a biglietto. Non sappiamo se in questo caso a Rkomi sia destinata una percentuale, quello che è certo è che a giovarne è la sua popolarità.

I numeri del web

Nell'era di Internet parte dei guadagni arriva anche dalle così dette "visualizzazioni". Sul canale YouTube di Rkomi, che conta 394mila iscritti, possiamo vedere quelle del singolo che ha portato a Sanremo, "Insuperabile" infatti solo sulla piattaforma di condivisione video ne conta appunto ben 11.560.977. Se pensiamo che la monetizzazione media di YouTube è poco più di 1 euro ogni 1000 visualizzazioni, la cifra diventa davvero notevole!

A questi numeri poi si vanno ad aggiungere i guadagni grazie alle altre piattaforme di streaming musicale e i social ovviamente, come Spotify per esempio paga 2 euro ogni 1000 ascolti, Amazon Music ed Apple Music, che pare, paghino invece tra i 7 e gli 8 euro ogni 1000 ascolti.

Parlando di Instagram invece, Rkomi conta 971mila follower, numeri che come sappiamo permettono agli artisti di collaborare con molti brand. Ma allora quanto guadagnerebbe Rkomi? Secondo le statistiche si parlerebbe di una cifra con una variabilità molto alta, tra i 14.5mila e i 76.9mila euro al mese.

Il boom su Tik Tok grazie a un trend e il grande lavoro dietro "Taxi Driver"

Per gli artisti delle nuove generazioni Tik Tok è quasi sempre una garanzia. Se infatti un brano o un video pubblicati sulla piattaforma più amata dalla Gen Z diventa virale, può raggiungere numeri davvero impressionanti! Rkomi su Tik Tok ha visto crescere la sua popolarità grazie ad una strofa di "Londra", un suo brano riproposto ancora e ancora da tantissimi utenti e creator della piattaforma.

Ma come dicevamo all'inizio dell'articolo, è "Taxi Driver" la vera soddisfazione dell'artista. Per la realizzazione di questo album infatti Rkomi ha collaborato sia con diversi cantanti famosi nella più ristretta scena trap sia con cantanti pop di fama nazionale. Stiamo parlando di nomi come Elodie, Dargen D'Amico, Irama, Gazzelle e Sfera Ebbasta.