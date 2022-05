La sua fama ormai è talmente immensa che basta anche solo pronunciare il suo nome per capirne l'enorme importanza. Basti pensare che è giunta persino a Buckingham Palace! Stiamo parlando di Roberto Bolle, ballerino e personalità molto importante nel mondo della danza italiana e non solo.

Nel corso della sua carriera si è esibito nei teatri più rinomati al mondo accanto anche a ballerine altrettanto celebri, una su tutte la compianta Carla Fracci e nel tempo ha avuto modo di accumulare un discreto patrimonio. Ecco quindi quanto guadagna Bolle.

Quando guadagna Roberto Bolle? Ecco il suo patrimonio

La brillante carriera da ballerino di Roberto Bolle inizia quando questi ha solo 12 anni. Così giovane infatti entra niente poco di meno che alla scuola di ballo dell'Accademia Teatro alla Scala che, come è noto, prepara giovani talenti al mondo della danza.

A proposito di talenti, quello di Bolle è talmente chiaro che riesce a portarlo ad accumulare esperienza nei teatri di tutto il mondo e proprio del Teatro alla Scala arriva ad essere l'Étoile, titolo che gli è stato riconosciuto nel 2003. Uno dei primissimi contratti a più zeri stipulato proprio con il prestigioso teatro milanese a soli 23 anni, arrivava ad una cifra di 2milioni e 3mila lire all'anno, quando ancora non era entrato in vigore l'euro. Ma, ad oggi, i suoi guadagni sono certamente cresciuti.

Roberto Bolle piace così tanto da essere richiesto anche in televisione, ma il suo cachet, come è facile immaginare, non deve essere molto economico. Pensate infatti che il suo programma "La mia danza libera" trasmesso su Rai 1 nel 2016 è costato qualcosa come 1,3milioni di euro.

Nel 2018 comunque, Bolle torna in Rai con "Danza con me", programma che ha visto come ospiti tantissimi famosi come Tiziano Ferro, Geppi Cucciari, Fabri Fibra, Virginia Raffaele, Pif, Miriam Leone e addirittura Sting.

Da Milano a New York, passando per Londra: il primato di Roberto Bolle

Roberto Bolle ha ballato di fronte alle personalità più importanti di tutto il mondo. Come dicevamo, per esempio, nel 2002 è stato ospite a Buckingham Palace, dove ha ballato in occasione del Giubileo D'Oro della Regina Elisabetta, che allora festeggiava i primi 50 anni di regno.

Ancora prima, nel 2000 danza invece e Mosca, davanti al Capo del Cremlino Vladimir Putin e nel 2004 balla sul sagrato di Piazza San Pietro a Roma, davanti a Papa Giovanni Paolo II. L'occasione è la Giornata Mondiale della Gioventù.

Bolle inoltre vanterebbe un particolare primato, quello di primo ballerino al mondo ad essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer all'American Ballet Theatre di New York. Ma quanto guadagnerebbe un ballerino in questa particolare posizione negli Stati Uniti?

Difficile stabilirlo con precisione, soprattutto se si tratta di un professionista del calibro di Roberto Bolle. Sappiamo però che lo stipendio previsto per il corpo di ballo dell'American Ballet Theatre si aggirerebbe attorno ai 68.496 dollari all'anno, cifra che appunto, sicuramente va ad aumentare notevolmente nella posizione Bolle.