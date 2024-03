Rocco Siffredi: ecco dove vive il re del cinema a luci rosse

Dove vive Rocco Siffredi? Il re del cinema a luci rosse abita in una villa bellissima, dotata di ogni comfort.

Da anni ormai, Rocco Siffredi non vive più in Italia. Il re del cinema a luci rosse abita in una maxi villa, adiacente alla sua università del porno. Vediamo dove si trova la dimora del regista e com'è fatta.

Rocco Siffredi: dove vive la star del cinema a luci rosse?

Classe 1964, Rocco Siffredi è nato il 4 maggio a Ortona, in provincia di Chieti. Da anni, ormai, il re del cinema a luci rosse ha lasciato l'Italia per trasferirsi a vivere con la sua famiglia a Budapest. Abita in una grande e bellissima villa, adiacente alla sua Hard Academy, la prima Università del Porno al mondo.

Nel programma MTV Cribs, Rocco ha mostrato la dimora in cui vive insieme alla moglie Rosa Caracciolo e ai figli Lorenzo e Leonardo. Si tratta di una maxi villa extra lusso, dotata di ogni comfort possibile e immaginabile. Dalla porta di accesso si entra direttamente nel salone: divano bianche, casse a effetto cinema, mobili in legno, poltrone in vimini e lampadario nero dallo stile medievale.

La cucina, total black, è moderna e vanta elettrodomestici di ogni tipo. C'è perfino uno scalda tazzine perché Rocco, da buon italiano, odia bere il caffè in bicchieri freddi. Passando alla camera da letto di Siffredi e signora, l'arredamento è piuttosto lineare Non ci sono dettagli sbalorditivi.

Rocco Siffredi: qual è la sua stanza preferita?

La casa dove vive Rocco Siffredi è assai particolare, specialmente per la presenza di alcune stanze dedicate allo svago. Oltre alla palestra, che occupa un piano intero, c'è un ambiente che il re del cinema a luci rosse ha riservato ai modellini. E' qui che il regista trascorre gran parte del suo tempo libero, costruendo piccoli aerei.

Un altro luogo molto amato della sua maxi villa è il garage, dove ha allestito una specie di officina. Sia Rocco che il primogenito Lorenzo Tano hanno una grande passione per le moto e si divertono a mettere mano sui loro bolidi.

Nella dimora della famiglia Siffredi non manca una zona particolare, che il regista ha arredato solo con materiali di riciclo. Qui ci sono: solarium, maxi piscina, campo da beach volley, un guardaroba, un salone con i divani più strani e un angolo bar.

Ovviamente, Rocco non poteva non avere un suo ufficio, che lui definisce una vera e propria stanza dei ricordi. Ci sono tutti i cimeli della sua lunga carriera, tante foto che lo ritraggono sul set e sui red carpet e, neanche a dirlo, sex toys di ogni tipo.

Come già accennato in apertura, adiacente alla villa c'è l'Academy, che il re del cinema a luci rosse descrive come una "mini-Cinecittà dell'hard". La ciliegina sulla torta? L'ambiente esterno, un enorme giardino con l'elicottero con cui ha girato il film Rocco Never Dies.