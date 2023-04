Quando parliamo di Rolex ci viene subito in mente una delle marche di orologi più antiche, importanti e costose al mondo. Nonostante gli elevati prezzi dei prodotti della società svizzera che ha sede a Ginevra, esistono anche orologi Rolex meno cari. Scopriamo insieme quali sono.

Scopriamo quanto costa il Rolex meno caro: ecco le cifre e le caratteristiche

È necessario fare una piccola anticipazione: i prezzi di un orologio Rolex non saranno mai bassi e, se si intende acquistare un modello nuovo di zecca, non si scenderà mai sotto i 4.000 euro in quanto stiamo comunque parlando di orologi che hanno un valore di mercato che si aggira dagli 8.000 ai 25.000 euro.

L'orologio meno caro della società svizzera è sicuramente il Rolex Oyster Perpetual 34. Facendo un giro sul web e leggendo su molte riviste specializzate in orologi, il prezzo medio dell'Oyster Perpetual 24 è di circa 4.800 euro. Il costo cambia nel caso in cui si dovesse scegliere di acquistare un Rolex Oyster Perpetual 34 usato, che potrebbe costare quasi la metà.

Oyster Perpetual è realizzato con acciaio Oystersteel, il suo quadrante è tondo e il colore classico è il blu, ma esiste anche in altre varianti. Gli indici e numeri sono argentati. Sebbene sia il Rolex più economico resta un rispettabilissimo orologio che farà fare un'ottima figura a tutti coloro che lo indossano.

Tra gli altri modelli definiti più economici figura anche il Rolex Datejust. Disponibile sia per uomini che per donne, il prezzo aumenta di molto rispetto all'Oyster Perpetual: 6.200 euro per il modello maschile, 6.100 euro per quello femminile.

Dei prezzi simili a quelli del Datejust sono quelli del Rolex Air-King, che costa 6.150 euro, e quelli del Rolex Explorerche costa 6.200 euro.

L'ultimo orologio Rolex definito più economico ha un prezzo molto più alto rispetto all'Oyster Perpetual, che di fatto è il Rolex meno caro. Stiamo parlando del Rolex Submariner No Date in acciaio, che ha un prezzo minimo di 6.700 euro. Esistono però Submariner, come quello in oro bianco, che possono arrivare a costare anche 25.000 euro.

I prezzi dei Rolex usati

Questi prezzi, sebbene siano considerati economici per un orologio firmato Rolex, sono comunque abbastanza alti. Non c'è però da disperare, in quanto è possibile acquistare anche orologi Rolex usati.

Nel caso dei Rolex usati i prezzi si abbassano, e anche di molto. Molti negozi di orologi o siti internet che vendono orologi usati, propongono Rolex a prezzi molto più accessibili.

Un Oyster Perpetual (il Rolex meno caro, per intenderci) può arrivare a costare anche 1.800 euro o 2.000 euro.

Lo stesso discorso vale anche per gli altri orologi che abbiamo precedentemente elencato. Un Datejust usato, ad esempio, può costare dai 2.000 ai 4.000 euro. Sebbene 4.000 euro siano comunque tanti, stiamo parlando sempre di 2.000 euro in meno rispetto al prezzo di un Datejust nuovo.

Anche il prezzo massimo di un Air-King usato e di un Explorer usato è di circa 4.000 euro.

