Rolex in oro rosa: le caratteristiche e il prezzo del Rose Gold Black

Il Rolex in oro rosa è un orologio particolare, realizzato con l'Everose 18 ct. Un modello senza tempo, elegante e desiderato soprattutto dalle donne. Sapete qual è il suo prezzo? Vi avvisiamo: purtroppo, è accessibile a pochi.

Rolex in oro rosa: sapete qual è il prezzo? E' inaccessibile

Se siete appassionati di orologi Rolex conoscerete di certo il modello in oro rosa. Si tratta di un Daytona, nello specifico il preziosissimo Rose Gold Black. Come tutti i gioielli del noto brand, anche questo ha un prezzo altissimo, accessibile soltanto ad una cerchia ristretta della popolazione. Prima di vedere quanto costa, vale la pena dare uno sguardo alle caratteristiche.

Il Rolex in oro rosa presenta un quadrante nero vivo, contatori a cerchi concentrici, lunetta con scala tachimetrica incisa e lancette in oro 18 carati. Per realizzarlo, il brand ha creato e brevettato una lega in oro rosa 18 ct molto duratura, che non perde la sua lucentezza nel tempo. Si chiama oro Everose ed è stato lanciato per la prima volta nel 2020. Ad oggi, è usato per la produzione di tutti i modelli Oyster di Rolex in oro rosa.

Insomma, il Daytona Rose Gold Black è un orologio bellissimo, elegante e curato fin nei minimi dettagli. Considerando il brand e tutte le caratteristiche, è normale che il suo prezzo sia esorbitante. Quanto costa? 42.700 euro.

Rose Gold Black: il prezzo lievita se si vogliono i diamanti

Il Rose Gold Black di Rolex è un modello molto desiderato, ma non tutti possono permetterselo. D'altronde, spendere 42.700 euro per un orologio non è una sciocchezza, specialmente al giorno d'oggi. Pensate, inoltre, che se si desidera un modello con i diamanti il prezzo lievita, e non di poco. In base alle richieste, il gioiello può tranquillamente superare, e di molto, i 50 mila euro.

Niente di sconvolgente, visto che stiamo parlando di Rolex, uno dei brand più costosi al mondo. In Italia, ad esempio, l'orologio in oro rosa nella versione classica, quindi senza diamanti, lo possiamo notare al polso di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, da sempre appassionata di gioielli, non ha saputo resistere alla bellezza dell'oro Everose 18 ct. Si tratta di un regalo del nuovo fidanzato Elio Lorenzoni? Non possiamo saperlo, ma Belenita sfoggia fiera sui social il suo Rose Gold Black.