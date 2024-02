Orologi di lusso, tra i più famosi c’è il Rolex Oyster: ecco perché si chiama così

Tra gli orologi di lusso più amati e famosi in circolazione c'è il Rolex Oyster: ma perchè si chiama così? Ecco svelato il mistero.

Gli orologi sono tra gli oggetti più amati da donne e uomini: stile classico, smart o sportivi, l’amore per gli orologi coinvolge tutti.

Gli orologi di lusso sono diventati un must tra le celebrità e non solo e tra i marchi più ambiti certamente il più amato è il Rolex, sinonimo di eleganza ma anche di cultura.

La maison di lusso svizzera ha lanciato negli anni veri e propri pezzi da collezione, con caratteristiche e nomi molto diversi tra loro.

Tra i pezzi più conosciuti c’è il Rolex Oyster, nato nel 1926.

Ma perché si chiama così? Scopriamo insieme qualche curiosità su questo modello di orologio di lusso lanciato dalla casa produttrice svizzera.

Orologi di lusso, ecco perchè il Rolex Oyster si chiama così

Gli orologi di lusso, tra cui soprattutto i Rolex occupano nel mondo della moda e della cultura, uno spazio molto importante.

Questo marchio è acquistabile solo tramite una rete autorizzata di rivenditori accessibile tramite lista di attesa.

Infatti non è possibile entrare direttamente in un negozio ed acquistare un Rolex ma è necessario iscriversi a una lista: per poter acquistare uno di questi pezzi esclusivi potrebbero volerci anni.

Però potrete acquistarlo anche in un mercato secondario o tramite rivenditori privati ma attenzione perché in questo caso i prezzi sono in genere più alti rispetto all’acquisto presso un rivenditore autorizzato.

La maison svizzera fin dalla sua nascita ha lanciato pezzi sempre con nomi particolari e sempre ricercati e mai lasciati al caso: tra i modelli più famosi c’è il Rolex Oyster.

Rolex Oyster, ecco la motivazione nel dettaglio

Lo abbiamo detto sopra, niente è lasciato al caso nella maison svizzera Rolex nemmeno la scelta dei nomi per i vari modelli di orologi di lusso.

C’è sempre un motivo ben preciso perché la Maison svizzera attribuisce determinati nomi ai suoi modelli, ciò è capitato anche per l’Oyster.

Lanciato dalla Rolex nel 1926 si tratta di un modello impermeabile capace di funzionare anche sott’acqua.

Per l’epoca una vera e propria rivoluzione, chiamato Oyster proprio per la sua caratteristica distintiva, cioè l’essere impermeabile.

A renderlo impermeabile una particolare cassa a conchiglia che ricorda molto il guscio di un’ostrica.

Questo venne esposto nel 1927 immerso in una vasca piena di pesci e poteva funzionare sott'acqua grazie al fondello, lunetta e corona di carica a vite.

La campagna pubblicitaria attirò subito l’attenzione della clientela e ancora oggi il nome Oyster viene utilizzato per identificare il bracciale a tre maglie piatte che caratterizza molti modelli della Maison.

Cosa vuol dire Oyster Perpetual?

Ma non solo Rolex Oyster, da quella tipologia di orologi impermeabile sono nate altre collezioni.

Dall’Oyster nato nel 1926 caratterizzato da una cassa ermetica brevettata, si è poi passati alla versione Perpetual.

Questo modello, presentato nel 1931, ha un sistema di carica automatica, che oscilla liberamente in entrambi i sensi al minimo movimento del polso.

Questo si distingue dagli altri modelli per il suo eccellente potere di carica.

Qual è il Rolex più famoso?

Tra i pezzi più famosi e ricercati dei Rolex, c’è il Rolex Submariner.

Si tratta di un orologio di lusso tra i più gettonati e resistente all’acqua, disponibile in vari modelli e con cassa in vari colori, dal verde rubino al blu.

Il prezzo varia ma la cifra da tenere in considerazione parte da 9000 euro fino a 20.000.

Come si chiamava prima Rolex?

L’avventura di Rolex inizia nei primi del novecento con Hans Wilsdorf,che intuisce da subito, in un tempo di orologi da tasca la necessità degli orologi da polso.

Hans Wilsdorf si trasferisce a Londra e fonda nel 1905, con un socio, la società Wilsdorf & Davis, un’azienda specializzata nella commercializzazione di orologi da polso.

Contemporaneamente, intuendo l’importanza del concetto di marchio, Hans Wilsdorf inventa nel 1908 il nome “Rolex” per firmare le proprie creazioni.

Il nome non venne scelto a caso ma seguì determinati criteri:

• un nome corto, di massimo cinque lettere;

• facilmente pronunciabile in tutte le lingue;

• che suonasse bene all’orecchio;

• facile da ricordare;

• che potesse essere inserito armoniosamente sul quadrante e sul movimento dell’orologio.

Da quel momento in poi Rolex diventa sinonimo di qualità e di lusso.