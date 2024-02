Tra gli oggetti più amati da donne e uomini ci sono gli orologi: smart, classici, cronometrici il fascino degli orologi coinvolge tutti.

Sono amati dalle celebrità e sono portatori di cultura e storia, ma un marchio è molto ambito in questo mondo: stiamo parlando dei Rolex.

Il Rolex non è solo sinonimo di orologi di lusso, ma è soprattutto uno dei marchi più conosciuti al mondo.

Ma quali sono quelli più costosi in assoluto?

Scopriamone 5 nel dettaglio.

Rolex, ecco i 5 orologi di lusso più costosi di sempre

Gli orologi Rolex occupano nel mondo della moda e della cultura, uno spazio molto importante. Va detto che i Rolex non sono venduti direttamente ai clienti ma si aggancia ad una rete di rivenditori autorizzati.

Per poter acquistare degli orologi è necessario avvalersi di una rete di rivenditori autorizzati.

In generale non è possibile entrare nei negozi ed acquistare un Rolex ma è necessario iscriversi a una lista d’attesa e potrebbero volerci anni prima di potersi assicurare uno di questi esclusivi oggetti di lusso.

Ma se volete un Rolex potete sempre in alternativa acquistare in un mercato secondario, rivenditori o privati che non hanno liste di attesa ma i prezzi sono in genere più alti rispetto all’acquisto di un Rolex nuovo presso un rivenditore autorizzato.

Il mercato così composto e la rarità del mercato fanno si che tali oggetti aumentano di valore anche perché per questi modelli non si riesce a tenere il passo della domanda.

Di solito un Rolex entry-level può costare circa 5.000 dollari nuovo, ma non è cosi raro.

Un Rolex per acquisire un certo valore deve avere come caratteristica la rarità e l’appetibilità. Ma quali sono quelli più costosi al mondo?

Tante sono le persone che si saranno poste questa domanda consapevoli del fatto che questo brand svizzero è un’icona di lusso a livello internazionale. Eccone nel dettaglio 5 partendo dal meno costoso.

1. Rolex Riferimento Antimagnetico 4113

La Ref. 4113 “Split-Seconds”, è uno degli orologi Rolex più costosi al mondo ed è stato venduto all’asta nel 2020 per 2,6 milioni di dollari.

Questo è considerato raro per la sua produzione iniziata negli anni 40: ne sono stati prodotti solo dodici ma non arrivarono sul mercato. Da allora, sono stati tramandati tramite aste e collezioni.

2. Rolex DAYTONA, REF. 6270 “THE END GAME”

Questo Rolex nel marzo 2023, in oro 18 carati e pavé di diamanti è stato messa in vendita da Phillip’s Geneva è battuto all’asta per 4.1 milioni di dollari

Il nome “The End Game”, deriva dal fatto che è l’oggetto da collezione Rolex per eccellenza.

3. Rolex Bao Dai Ref. 6062

Questo Rolex è stato per tanto tempo il Rolex più costoso al mondo, prima delle aste dei precedenti orologi.

Il celebre Rolex Bao Dai 6062 è stato realizzato su commissione: ad ordinarlo l’ultimo imperatore vietnamita, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy che volle il modello più raro e prezioso di tutti i tempi.

La cassa e il bracciale sono realizzati in oro giallo e ha un rarissimo triplo calendario munito di indicatore delle fasi lunari.

Si tratta di un pezzo unico ed è stato venduto ad una recente asta, per 5,1 milioni di euro.

4. Rolex Daytona Unicorn 6265

Al secondo posto dei Rolex più costosi c’è il Rolex Daytona 6265, prodotto nel 1970.

Il modello è stato tra le mani del collezionista John Goldberger: che lo ha ceduto solo per sostenere un ente di beneficenza.

Fu battuto all’asta per 5,9 milioni di dollari.

Il Rolex Daytona 6265 è un modello realizzato in oro bianco 18 carati anche nelle lancette.

Il bracciale è molto elaborato ed molto simile a quello del Daytona Paul Newman 6239.

5. Rolex Daytona Paul Newman 6239

Il Rolex più costoso in assoluto del brand svizzero è il Rolex Daytona Paul Newman 6239.

Tali modelli sono un vero “mito” per gli appassionati di orologi: il primo orologio fu realizzato nel 1963, quando Rolex fu scelta come cronometrista ufficiale della Daytona International Speedway.

Il Daytona Paul Newman 6239 è il più costoso in assoluto con una cassa in acciaio inox, movimento calibro 772 con carica manuale e con una riserva di ricarica di 48 ore.

Ma qual è il prezzo di questo Rolex? Nel 2017 è stato battuto all’asta per 17 milioni di dollari.