Ron DeSantis, a quanto ammonta il patrimonio del Governatore della Florida?

Ron DeSantis, Governatore della Florida, vanta un patrimonio di tutto rispetto. Grazie alla pubblicazione di un libro, annunciato in concomitanza con la sua ultima candidatura alla Casa Bianca, è diventato milionario. Vediamo a quanto ammontano le sue ricchezze.

Ron DeSantis: il patrimonio del Governatore della Florida

Governatore della Florida dal 2019, Ron DeSantis ha un patrimonio di tutto rispetto. Prima di vedere a quanto ammonta, ripercorriamo la sua vita. Classe 1978, è nato il 14 settembre a Jacksonville, capoluogo della contea di Duval. Cresciuto nella classe media, ha studiato a Yale, dove è stato anche capitano della squadra di baseball.

Nel 2001, dopo la laurea, Ron ha iniziato a insegnare storia in una scuola privata. Nel frattempo, si è iscritto alla facoltà di legge di Harvard, laureandosi nel 2005. A 25 anni è stato assunto presso la Marina degli Stati Uniti, dove percepiva uno stipendio modesto, a cui doveva sottrarre i prestiti studenteschi.

Nel 2009 ha sposato una donna di nome Casey e ha acceso un mutuo di 314mila dollari per acquistare una casa nella sua città di nascita. Nel 2011, DeSantis ha iniziato a lavorare presso presso lo studio legale Holland & Knight, arrivando a guadagnare 128mila dollari. Poco dopo, ha pubblicato il suo primo libro.

Il suo patrimonio è aumentato vorticosamente nel 2012, quando ha deciso di entrare in politica. Grazie ad un periodo di cinque anni presso la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha incassato 174mila dollari all’anno, per un totale di 870 mila dollari. Con questi soldi ha acquistato una dimora del valore di 242.000 dollari a Palm Coast e ha acceso un conto di risparmio.

RonDeSantis: dalla classe media a milionario

Ron DeSantis ha puntato sempre più in alto e, nel 2019, è diventato Governatore della Florida. In seguito all'elezione, ha venduto le dimore di Jacksonville e Palm Coast, in modo da estinguere i relativi mutui. Dei 735mila dollari incassati, ne ha conservati ben pochi.

A quanto ammonta oggi il suo patrimonio? Stando ad un documento pubblicato nel mese di giugno del 2023, il Governatore della Florida ha dichiarato di avere ricchezze pari a 1,2 milioni di dollari. Una cifra esorbitante, specialmente se messa a confronto con quella 'denunciata' l'anno precedente: 319 mila dollari.

E' bene sottolineare che l'aumento vertiginoso del suo patrimonio è da ricollegare soprattutto al contratto firmato con la casa editrice HarperCollins per il suo nuovo libro. L'editore, infatti, ha sborsato 1,25 milioni di dollari per The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival. L'opera, uscita a febbraio 2023, ripercorre la vita di Ron ed è diventata in breve tempo un bestseller. Lo stipendio che percepisce dallo Stato, invece, è pari a 141 mila dollari.