Salt Bae, pseudonimo di Nurset Gocke, è un famosissimo imprenditore e ristoratore turco, proprietario della catena di ristoranti steakhouse Nusr Et, diventato famosissimo sul web grazie al suo modo iconico di preparare e condire la carne e che è diventato rapidamente virale in tutto il mondo.

Il suo soprannome significa "il sale prima di tutto", salt - before anything else.

Tantissimi si sono ispirati al suo modo di fare e sono nate anche moltissime challenge dove gli utenti si divertivano e si sfidavano cercando di imitarlo in cucina, aumentando considerevolmente la sua popolarità e di conseguenza il patrimonio di Chef Nurset.

A quanto ammonta il patrimonio di Salt Bae

A quanto risulta, il patrimonio di Salt Bae è cresciuto rapidamente proprio grazie alla sua popolarità, infatti si stima che si aggirerebbe attualmente intorno ai cinquanta milioni di dollari, un risultato impressionante se si pensa che il suo primo ristorante è stato aperto non più tardi del 2010 a Istanbul, in Turchia.

Il successo del primo locale, lo ha spinto ad aprirne altri in zone estremamente turistiche come Mykonos, New York e Ankara.

Ma è nel 2017 che la fama di Salt Bae cresce in modo vertiginoso; infatti, con il video Ottoman Steak, che lo riprende in uno dei suoi ristoranti, impegnato nella preparazione di una grandissima bistecca con il suo metodo inimitabile, assistiamo a una vera svolta nella sua carriera.

Da quel momento infatti, non sarà difficile scorgere personaggi famosi e importanti cenare nei locali di Salt Bae, aiutandolo così indirettamente ad accrescere la nomea dei suoi ristoranti.

Secondo quanto riportato dal sito Bloomberg, attualmente il valore delle proprietà commericiali del ristoratore turco, in società al 49% con un amico di vecchia data e per il resto delle quote con il miliardario turco Ferit Sahenk, si aggirerebbe intorno al miliardo di dollari, una cifra non indifferente per un imprenditore che ha iniziato la sua carriera con una steakhouse a Istanbul.

Ecco quanto costa una cena nei ristoranti di Salt Bae

La fama del ristoratore turco a quanto pare potrebbe essere un fattore importantissimo nella definizione dei prezzi dei suoi ristoranti. I suoi ristoranti sono molteplici in tutto il mondo e, secondo le indiscrezioni, sta per arrivare anche in Italia, dove aprirà a Milano nel 2023.

Nel ristorante di Londra non sono atipici scontrini di circa duemila sterline, cinquemila dollari a Miami, mentre alcuni hanno esibito sui social degli scontrini che arrivavano a toccare cifre come trentaduemila dollari

La famosissima bistecca invece, simbolo dei video di Salt Bae, la "Giant Tomahawk steak" ha un costo per i commensali di 630 sterline, circa 750 euro.

Anche le bevande possono costare cifre stratosferiche come diciannovemila sterline per il vino

Solo il tipico tè turco a fine cena viene offerto, ma questo regalo viene ampiamente ripagato dal costo del servizio che vale il 15% dello scontrino totale, una percentuale che su cifre importanti come quelle del ristorante, rischia di impattare fortemente sul prezzo totale della cena.

