Samantha Cristoforetti è un’astronauta che ha raggiunto la fama mondiale per essere l’italiana che ha viaggiato nello spazio e ha compiuto missioni importanti per la Nasa. E ora un altro importante traguardo: è ufficialmente il nuovo comandante dell’ISS, ossia la Stazione Spaziale Internazionale. Si tratta della prima donna europea a ricoprire tale posizione.

Oltre ad essere un'astronauta in carriera, la Cristoforetti spopola anche sui Social, soprattutto su TikTok dove diverte i fan con i suoi video in cui racconta la vita nello spazio. Considerando i suoi innumerevoli successi è facile domandarsi quanto guadagni. Sarà una cifra "spaziale"? Qualcuno rimarrà sorpreso.

Samantha Cristoforetti, storia e carriera di un'eccellenza tutta italiana

L’astronauta nasce a Milano nel 1977. All’età di 18 anni si trasferisce negli Stati Uniti dove studia in Minnesota. Successivamente ritorna in Italia ma conclude il suo percorso di studi in Germania dove acquisisce la laurea magistrale in ingegneria meccanica.

Si è avvicinata man mano al mondo dell’aeronautica. Nel 2001 inizia la sua carriera come pilota all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. In seguito consegue la laurea in Scienza Aeronautiche all’Università Federico II di Napoli. Nel 2009 viene scelta dall’ESA, l’Agenzia Spaziale Europea, e cinque anni diventa la prima astronauta italiana a fare una missione nello spazio con un tempo di permanenza di ben 199 giorni. Adesso è anche la prima donna a ricoprire il ruolo di comandante dell'ISS.

Dal punto di vista della vita privata, la Cristoforetti è sposata con un ingegnere francese, Lionel Ferra, da cui ha avuto due figli.

Quanto guadagna Samantha Cristoforetti per una missione? Svelata la cifra

Samantha Cristoforetti prima di ogni missione deve fare mesi di addestramento per potersi preparare al meglio all’assenza di gravità che caratterizza lo spazio. Tuttavia, se si pensa a quanto guadagna un astronauta, nell’immaginario collettivo c’è l’errata percezione che sia una cifra a sei zero. Ma non è così.

Il guadagno di un'astronauta che fa parte dell’Agenzia Spaziale Europea è di circa 4500 euro al mese, dopo il primo anno arriva a 6000 euro, ma solo dopo il primo viaggio nello spazio la cifra aumenta arrivando a 7000 euro mensili. Insomma, chi pensava ad uno stipendio da milioni di euro resterà deluso perché purtroppo lo studio e la ricerca antecedenti alle missioni non vengono retribuite adeguatamente.

A conti fatti lo stipendio di Samantha Cristoforetti è di circa 32-35000 euro all’anno netti. Insomma, molto poco rispetto alla preparazione fisica, gli studi e le certificazioni che ha conseguito nel corso della sua carriera professionale.