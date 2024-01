Sembra una busta di carta invece è una borsa di Luis Vuitton: quanto costa la Sandwich bag

La Sandwich Bag di Louis Vuitton è una provocazione: una borsa gialla che assomiglia in tutto e per tutto a un sacchetto di carta per l'asporto. La borsa stupisce anche nel prezzo: una cifra esorbitante. Ecco quanto costa.

Alla settimana della moda per uomo di Parigi è stata presentata la nuova collezione maschile di Louis Vuitton, opera del direttore creativo Pharrell Williams.

Tra gli accessori presentati in passerella, una borsa in particolare ha catturato subito l'attenzione: la Sandwich Bag. Anche il nome è una provocazione. La borsa, infatti, ricorda volutamente una busta di carta in cui riporre il pranzo al sacco.

A stupire non è stata solo la forma insolita della borsa, ma anche la cifra da capogiro a cui è stata messa in vendita nelle boutique della maison e sul sito. Ecco quanto costa la Sandwich Bag di Louis Vuitton.

Quanto costa la Sandwich Bag di Louis Vuitton: il prezzo da capogiro

La Sandwich Bag è stata presentata alla sfilata di Louis Vuitton che si è tenuta in occasione della settimana della moda da uomo di Parigi, scatenando stupore generale.

La borsa, disegnata dal direttore creativo della linea maschile di Louis Vuitton, il cantautore Pharrell Williams, ha un design molto semplice ma d'impatto. Si tratta di una maxi borsa in pelle sprovvista di manico, di color giallo senape e in tutto e per tutto simile a un sacchetto di carta.

La Sandwich Bag è pensata per essere portata sotto braccio, come se fosse davvero una busta per il pranzo al sacco, ed è chiusa solo da una linguetta blu cobalto. La struttura della borsa è liscia e semplice, se non fosse per le scritte Louis Vuitton e "Maison Fondée En 1854" su uno dei lati. All'interno, è provvista di due tasche.

Oltre alla forma, che ha colpito per la sua particolarità, anche il prezzo di questa provocatoria shopper ha stupito tutti quanti. La borsa Sandwich, infatti, è in vendita all'incredibile prezzo di 2.700 euro.

La Sandwich Bag non è l'unica borsa a somigliare a un sacchetto di carta

Le borse Sandwich non sono qualcosa di nuovo e nemmeno un'invenzione di Pharrell Williams. In passato, infatti, diversi designer hanno lanciato borse simili ai tipici sacchetti di carta per il pranzo e non solo. Sono persino state disegnate borse che ricordano i sacchetti della spazzatura.

Ogni volta, però, provocazioni di questo tipo da parte dell'alta moda finiscono sulla bocca di tutti. Una borsa di lusso che assomiglia a un oggetto di uso comune, addirittura un rifiuto come un sacchetto per il pranzo o un sacco nero, fa scalpore proprio per il paradosso che rappresenta.

Tra le altre borse che ricordano dei sacchetti, ricordiamo quella presentata da Jil Sander nella collezione del 2012. La Vasari Bag, tuttavia, era una borsa ricavata da una vera e propria busta di carta. La borsa, realizzata in carta rivestita, era decorata da occhielli argento e dal nome della casa di moda in basso. Una provocazione a tutti gli effetti, anche perché Jil Sander ha lanciato la stessa borsa anche in pelle nera. Comunque, la borsa in carta è stata messa in vendita e in molti l'hanno acquistata al prezzo incredibile di quasi 300 sterline.

Anche Bottega Veneta ha realizzato la sua versione di questa tendenza con la Brown Bag, lanciata nel 2023. La borsa assomiglia a una semplice busta della spesa di carta marrone, di quelle che solitamente si trovano nei negozi di abbigliamento. La Brown Bag però sembra solo in carta. Infatti, è realizzata con pregiata pelle di vitello.

Una maison famosa per le sue borse-manifesto è Balenciaga. Tra le altre, la maison nel 2022 ha lanciato una borsa simile allo storico sacchetto della spesa di plastica bianca a righe blu del supermercato inglese Tesco. La borsa è stata messa in vendita al prezzo di quasi 1.000 euro.

Un'altra borsa Balenciaga che ha lasciato tutti a bocca aperta è la Trash Pouch, presentata in passerella nel 2023. Proprio come suggerisce il nome, si tratta di una borsa che vuole somigliare a un sacco nero della spazzatura. La Trash Pouch, in versione nera, azzurra oppure bianca, è stata venduta a 1.700 euro.