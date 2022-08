Sanna Marin è molto di più di quello che i video circolati sul web hanno cercato di far passare. Ecco cosa sappiamo sulla carriera della prima ministra della Finlandia e quanto guadagna per ricoprire questo importante incarico.

Di questa notizia se ne parla ormai da settimane, la Finlandia si appresta a entrare nella NATO con i "sì" di Italia e Stati Uniti. A ricevere l'incarico di guidare il governo in questo processo storico avvenuto a seguito della guerra iniziata dalla Russia di Putin contro l'Ucraina, è una giovane donna, che attualmente detiene il primato per essere il primo ministro più giovane al mondo in carica.

Stiamo parlando di Sanna Marin. La donna nel giro di pochissimo tempo ha scalato i vertici dimostrando che non sempre le grandi capacità si acquisiscono con l'avanzare dell'età (oppure, verrebbe da dire, con il genere di appartenenza).

Nonostante questo comunque, non le sono stati risparmiati scandalo e relativa gogna mediatica da cui si è dovuta difendere pubblicamente sottoponendosi a un test per l'individuazione di tracce relative all'assunzione di droghe.

Ma ecco cosa sappiamo sulla Marin e sulla sua carriera che oltre a farla entrare ai piani alti del governo le ha anche permesso di accumulare un notevole patrimonio.

Sanna Marin, dalla gioventù social democratica ai primi importanti incarichi: ecco quanto guadagna

Classe 1985 Sanna Marin nasce ad Helsinki, la capitale della Finlandia e sin dai suoi studi universitari si interessa al mondo della politica. Si laurea infatti con tesi sulla professionalizzazione della leadership politica comunale.

Nel 2006, ben prima di concludere il suo percorso universitario, aderisce alla gioventù socialdemocratica di cui diventa anche prima vicepresidente. Ma è solo l'inizio della brillante carriera della donna che nel 2019 viene eletta ministro capo della Repubblica finlandese a soli 34 anni diventando così la più giovane di sempre a ottenere l'incarico.

L'ammontare del suo stipendio solo per ricoprire questo ruolo è davvero da capogiro. Secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe di ben 146.000 euro lordi all'anno. Per fare un paragone, lo stipendio di un capo di governo italiano sarebbe di circa 80.000 euro netti all'anno. La stessa cifra che avrebbe arricchito ancora di più il patrimonio di Mario Draghi se questi non vi avesse rinunciato.

Sul patrimonio di Sanna Marin al di là della sua posizione da primo ministro finlandese invece non si trovano ulteriori informazioni.

Lo scandalo del party e la reazione della Marin

Oltre a essere il primo ministro di una Nazione e mamma di una bambina avuta nel 2018 dal marito, l'imprenditore Markus Räikköken, Sanna Marin è prima di tutto una donna e come alla stra grande maggioranza delle donne, delle persone in realtà, anche a lei piace uscire a divertirsi con gli amici di tanto in tanto nel suo tempo libero.

Come lo sappiamo? Più della sua notevole carriera, a quanto pare, a fare notizia sono state delle riprese fatte in contesti privati in cui si vede una Marin ballare insieme agli amici. Riprese che hanno fatto il giro dei social network e che hanno aizzato l'opinione pubblica contro la giovane politica. Sanna Marin si è così dovuta difendere dalle illazioni sottoponendosi a un test antidroga che, è giusto sottolinearlo, ha dato esito negativo.

Una risposta che è servita per mettere a tacere le voci ingiustamente indignate di alcuni detrattori, a cui è bastato un video neanche troppo scandaloso per puntare il dito verso una ragazza che, curriculum alla mano, si è letteralmente costruita una carriera contando sulle sole proprie forze, a partire dagli studi universitari, che si è pagata alternando lo studio al lavoro come commessa.