Sanremo 2024: ecco quanto costa alla Rai il Festival tra cantanti, ospiti e conduttori

Vuoi sapere quanto costa il Festival di Sanremo 2024? Considerando il cachet dei conduttori, dei cantanti, degli ospiti e di tutto l'entourage che collabora davanti e dietro le quinte, la Rai deve aver sborsato una cifra ingente.

Ecco quali sono le spese (e i ricavi) della Rai e quanto costa Sanremo 2024.

Quanto costa il Festival di Sanremo 2024?

Il 6 febbraio andrà in onda la 74° edizione del Festival di Sanremo, che sarà la quinta e ultima edizione condotta da Amadeus, che si concluderà il 10 febbraio.

Innanzitutto è possibile avvicinarsi alla cifra ma non si hanno certezze assolute, perché la Rai non ha mai pubblicato la cifra esatta della manifestazione. Il budget stimato per questa edizione del Festival dovrebbe essere di 20 milioni di euro.

Si tratta di una cifra che si avvicina a quella dello scorso anno, di 17 milioni circa. Quest'anno il prezzo dovrebbe essere maggiore a causa dell'aumento dei costi dovuto all'inflazione, ma anche al numero maggiore di concorrenti in gara.

Passeranno infatti da 27 a 30, elemento che avrà indubbiamente un impatto sull'orario di conclusione di ogni serata del Festival.

Sanremo 2024: il costo dei cachet

Analizziamo quanto costeranno alla rai i cachet di Amadeus, direttore del Festival, ma anche dei co-conduttori e degli ospiti.

1. Amadeus

Per quest'anno il cachet di Amadeus dovrebbe essersi abbassato dai 600.000 euro dello scorso anno a 450.000 euro. Anche quest'anno svolgerà il doppio ruolo di conduttore e direttore.

2. Co-conduttori

Quattro dei cinque co-conduttori dovrebbero percepire 25.000 euro per la singola puntata a cui prenderanno parte. Si tratta di:

1. Giorgia 2. Marco Mengoni 3. Teresa Mannino 4. Lorella Cuccarini

Il totale, di conseguenza, dovrebbe aggirarsi sui 100.000 euro. Per Fiorello, invece, sarà un discorso a parte. Il comico e showman italiano, infatti, dovrebbe guadagnare 50.000 euro.

3. Ospiti

Non si conoscono con certezza i guadagni degli ospiti del Festival, cioè Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti e Giovanni Allevi. Si ipotizza che però il loro ricavo sarà simile a quello dei co-conduttori, cioè 25.000 euro.

Questo porta ad aggiungere 75.000 euro, che diventeranno 135.000 con i 50.000 euro extra che dovrebbero essere destinati a Eros Ramazzotti.

Per Russell Crowe, invece, non sarà previsto nessun compenso. Il noto attore, infatti, delizierà il pubblico sanremese con la sua musica, presentandosi in una veste differente. Accompagnato dalla sua band, gli Indoor Garden Party, farà scoprire il suo talento blues.

4. Cantanti in gara

I cantanti in gara nella 74° edizione del Festival saranno 30. Tuttavia, per loro quest'anno non è previsto un guadagno a livello economico, se non quello legato alla pubblicità.

Prendere parte all'evento, infatti, dà ai cantanti grande visibilità e offre ulteriori chance di vendita. Tuttavia, la Rai prevede un rimborso spese che ammonta a 58.000 euro, destinato agli addetti ai lavori che seguono i cantanti.

5. Teatro Ariston

Si deve inoltre calcolare il costo del Teatro Ariston, di cui la Rai usufruisce dal mese dicembre precedente alla manifestazione. In particolare, la proprietà mette a disposizione 160 persone per l'intera durata del Festival.

L'emittente Rai dovrà infatti riconoscere al Comune di Sanremo 1,6 milioni di euro.

Chi paga il Festival di Sanremo?

Il pagamento del Canone Rai da parte dei cittadini contribuisce, seppur in modo marginale, all'organizzazione del Festival.

La fetta maggiore, però, proviene dalla raccolta pubblicitaria, che lo scorso anno ha portato un ricavo di 50 milioni di euro. Stando alle stime attuali, Amadeus dovrebbe chiudere la 74° edizione del Festival con un ricavo di 56 milioni di euro.

Quanto costa un biglietto per andare a Sanremo?

Per chi vuole godersi l'esperienza del Festival di Sanremo dalle poltrone dell'Ariston è necessario sapere il prezzo dei biglietti, che varia in base alla serata a cui si sceglie di partecipare.

I prezzi sono:

• 200 euro per un biglietto in platea per una delle 4 serate

• 730 euro per un posto in platea in occasione della finale

• 110 euro per guardare il Festival dalla galleria in una delle prime 4 serate

• 360 euro per assistere alla finale dalla galleria

