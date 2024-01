Sanremo, i 5 super ospiti più pagati di sempre: cachet stellari

Perché Sanremo è Sanremo, anche per quel che riguarda i super ospiti. Negli anni, i Big che sono stati chiamati sul palco dell'Ariston hanno fatto discutere soprattutto per i compensi, quasi sempre stellari: ecco chi sono quelli più pagati di sempre.

Sanremo: la top 5 dei super ospiti più pagati di sempre

Da oltre settant'anni, il Festival di Sanremo è un appuntamento irrinunciabile. Appassionati di musica e non, adulti e giovani, anziani e bambini: nei cinque giorni della kermesse gli occhi degli italiani sono puntati sull'Ariston. Tutti diventano critici musicali, stilisti, parolieri e chi più ne ha ne metta. Insomma, i classici "tuttologi", gli stessi di cui cantava Francesco Gabbani con la sua Occidentali's Karma, vincitrice del Festival nel 2017.

Non solo sui cantanti, l'attenzione dei cittadini è rivolta anche ai super ospiti, che spesso fanno discutere più per i loro cachet esorbitanti che per la performance che portano in scena. Sapete chi sono i Big più pagati di sempre? Sul palco dell'Ariston sono salite sia star di fama internazionale, come i Queen nel 1984 e Jennifer Lopez nel 2010, che nazionali, come Tiziano Ferro nel 2020 e Adriano Celentano nel 2012. Di seguito, i cinque super ospiti più pagati della storia di Sanremo in ordine crescente.

5. Nicole Kidman

Nicole Kidman è stata super ospite del Festival nel 2006. Impeccabile e bellissima come sempre, l'attrice ha incassato un compenso generoso, assolutamente giustificato dalla sua fama: 300 mila euro.

4. John Travolta

In coppia con Nicole Kidman, sul palco dell'Ariston è salito John Travolta. L'attore, che non ha brillato per il suo intervento, tanto che lo stesso conduttore Giorgio Panariello se ne lamentò, ha portato a casa 450 mila euro.

3. Hugh Grant

Al terzo posto dei super ospiti più pagati di Sanremo troviamo Hugh Grant, ospite nel 2005, edizione condotta da Paolo Bonolis. L'attore, per una piccola e insignificante scenetta, ha incassato 500 mila euro.

2. Adriano Celentano

Seconda posizione per un personaggio nostrano: Adriano Celentano. Ospite nel 2012, il Molleggiato ha giustificato il suo cachet parlando di beneficenza. Ha guadagnato 750 mila euro che, a detta sua, sono stati così divisi: 200 mila euro a Emergency e 500 mila a 25 famiglie povere, indicate dai sindaci di Milano, Roma, Firenze, Napoli, Verona, Cagliari e Bari.

1. Jennifer Lopez

Al primo posto troviamo Jennifer Lopez, che è arrivata al Festival di Sanremo nel 2010. Jlo ha ottenuto un cachet di 800 mila euro. Secondo alcune fonti, la cifra era pari a 350 mila euro. Considerando che per uno show in Qatar di soli 20 minuti ha incassato 2 milioni di dollari, la prima retribuzione sembra più veritiera.

Sanremo: chi sono i super ospiti meno pagati?

Dopo aver visto chi sono i super ospiti di Sanremo più pagati, è curioso dare uno sguardo ai personaggi che hanno incassato meno. Sul podio troviamo: Mike Tyson (2006) con 90 mila euro, Eros Ramazzotti (2016) con 50 mila euro e Gianna Nannini (2020) 30 mila euro.

Dopo aver dato uno sguardo ai compensi, una riflessione è d'obbligo. Parliamo di un festival della musica, motivo per cui stupisce che vengano pagati in modo generoso artisti che non sono cantanti. Perché Eros ha incassato solo 50 mila euro quando Hugh Grant - giusto per fare un nome - ne ha presi 500 mila? Una differenza abissale, assurda. Volendo potremmo prendere come esempio anche Antonio Cassano che, nel 2010, è stato pagato 150 mila euro.

A quanto pare, la presenza dei cantanti italiani - visto che Elton John nel 2016 ha guadagnato 150 mila euro - vale meno di altri artisti/personaggi, sia di fama nazionale che non.