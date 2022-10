Il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha sancito la fine di un’era per gli eterni romantici che hanno sognato con la loro storia d’amore. Purtroppo la loro relazione non è finita nel migliore dei modi e ora ci saranno sentenze in tribunale per stabilire i patti economici del divorzio e la tutela dei figli.

Per quel che riguarda la showgirl, ora diventata conduttrice televisiva di successo, in molti guardano al suo guardaroba con molta ammirazione. La conduttrice ha nel suo armadio una collezione di abiti, accessori e scarpe decisamente esclusivi. E proprio alcuni oggetti personali della conduttrice sono finiti al centro della querelle con il suo ormai ex marito, in quanto Francesco Totti avrebbe sottratto alcune borse firmate a Ilary Blasi.

Tuttavia, per gli appassionati del mondo fashion, il guardaroba di Ilary è un vero e proprio paradiso. Scopriamo insieme la collezione privata di scarpe della conduttrice e quanto valgono.

Collezione di scarpe di lusso di Ilary Blasi, ecco quanto vale

La conduttrice tv ha da sempre una passione per le scarpe con il tacco. Nella sua collezione privata figurano modelli esclusivi, quali le scarpe di vernice di Casadei, il cui valore ammonta a 500 euro, scarpe in rete traforata firmate Bottega Veneta che costano 790 euro e i numerosi modelli firmati Le Silla che costano oltre 1000 euro. Inoltre, possiede le slingback e le mules di Amina Muaddi il cui valore varia dai 600 fino a superare i 1000 euro.

Ad ogni modo, Ilary Blasi non disdegna neanche le scarpe comode, tutte rigorosamente firmate. Ritroviamo nel suo armadio le friulane con le sue iniziali incise che costano 100 euro, i mocassini Prada dal valore di 850 euro, i sandali a doppia fascia colorata firmati Gucci il cui prezzo è di 590 euro, i sandali di Bottega Veneta che costano 950 euro.

Per quanto riguarda le sneakers, figurano le sneakers Balenciaga con suola XXL che costano 800 euro, le Gucci tricolore da oltre 1000 euro e due paia appartenenti alla collezione di Nike Jordan firmate da Off-White di oltre 2000 euro ciascuna.

Scarpe per l’inverno della conduttrice televisiva

Ilary Blasi possiede anche una cospicua collezione di scarpe per la stagione invernale. Ha stivali raso terra di Le Silla che costano 800 euro e gli anfibi Monolith firmati Prada da 1300 euro. Ma figurano nel suo guardaroba anche le classiche Dr. Martens con la zeppa da 250 euro.

Visto il grande quantitativo di calzature e il loro prezzo esorbitante è facile immaginare quanto valga questa enorme collezione: un vero patrimonio!

