Quando dobbiamo pensare a dei luoghi dove si concentrano le maggiori ricchezze a livello globale i paesi arabi sono certo ai primi posti: Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita accolgono infatti gli sceicchi più ricchi del pianeta e questa ricchezza si rispecchia anche nelle città di questi stati, prima tra queste Dubai.

Con i suoi grattacieli vertiginosi che non hanno nulla da invidiare a quelli della Grande Mela, Dubai è abitata da più di tre milioni di abitanti che ogni giorno possono godersi gli incredibili lussi che questa città offre ai suoi facoltosi cittadini. Tra di loro ce n'è uno che però svetta per patrimonio e possedimenti: scopriamo chi è l'uomo più ricco di uno degli emirati più famosi al mondo.

Il più ricco di Dubai è un emiro con un patrimonio stratosferico

Non ci sono dubbi che quando si parla di Dubai venga subito in mente la ricchezza sporpositata dei suoi abitanti, ma è uno sceicco in particolare a scioccare per la portata incredibile del suo patrimonio.

Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emiro di Dubai e membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti, con oltre 16 miliardi di dollari di patrimonio stimato da Forbes, è infatti uno degli uomini più ricchi al mondo.

Conosciuto come Shaykh Moḥ o "Big Mo" dai suoi sostenitori, è uno degli imprenditori che hanno contribuito all'incredibile sviluppo economico dell'emirato di Dubai: grazie a lui infatti che sono stati costruiti il Burj al-Arab, uno degli alberghi più lussuosi al mondo, il grattacielo Burj Dubai e del Dubai Mall, il centro commerciale più grande del pianeta.

Non solo, "Big Mo" è anche colui che ha voluto le iconiche Palm Islands, le isole dalla forma inconfondibile che tutti ormai associano a Dubai. Ma è davvero lo sceicco Al Maktoum l'uomo più ricco del mondo arabo?

Lo sceicco più ricco del mondo nel 2022 è l'emiro di Dubai?

Nonostante lo sceicco Al Maktoum possieda un patrimonio eccezionale, di cui fanno parte anche lo yacht di 162 metri chiamato Dubai e proprietà immobiliari nel Regno Unito per più di 100.00 acri, non è lui lo sceicco più ricco del pianeta.

A conquistare questo primato ci sono altri sceicchi degli Emirati Arabi Uniti ovvero Hussein Sajwani, Abdullah bin Ahmad al Ghurair e famiglia, e Abdullah al Futtaim e famiglia. A spodestarli tutti nella classifica degli uomini arabi più ricchi del mondo c'è però SAl-Waleed bin Talal dell'Arabia Saudita che, sempre secondo Forbes, vanta un patrimonio di oltre 19 miliardi.

Chi è l'uomo più ricco del mondo nel 2022

Se leggere queste cifre vi ha fatto girare la testa vi stupirà sapere che gli sceicchi che abbiamo citato fino ad ora non fanno parte della lista delle persone più ricche del pianeta.

Quest'anno infatti questo primato va per la prima volta a Elon Musk, che con un patrimonio netto di 219 miliardi di dollari, frutto dei suoi investimenti e dell'aumento del valore delle azioni della sua società Tesla, ha superato Jeff Bezos nella classifica dei paperoni. Il patron di Amazon è sceso quindi al secondo posto dei più ricchi del mondo con un patrimonio che si aggira "solo" intorno ai 171 miliardi di dollari.