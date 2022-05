Sophie Turner è diventata celebre in tutto il mondo per il ruolo nella serie "Il Trono di Spade". Oltre alla sua fama anche il suo patrimonio personale è cresciuto notevolmente, tra sponsor e film successivi. I dettagli sui suoi guadagni.

Il ruolo che l’ha letteralmente lanciata tra le braccia del pubblico è stato quello di Sansa Stark nella serie tv "Il Trono di spade". È una delle attrici più pagate nel mondo del cinema nonché moglie di uno dei componenti dei Jonas Brother.

Il suo nome? Sophie Turner, è ovvio! Ecco i dettagli sul suo enorme patrimonio.

Sophie Turner: quanto è stata pagata ne "Il Trono di spade" ?

Sophie Turner ha solo 26 anni ed è già una delle attrici più famose e ben pagate nel settore del cinema. Sarà grazie a quel suo viso così incantevole e molto probabilmente al fisico da modella, che ha potuto raggiungere un successo spropositato ad un età così giovane? Forse in parte, ma assolutamente non esclusivamente per questo.

La caratteristica che le ha permesso di sfondare sul grande schermo è stata sicuramente la sua innata bravura nella recitazione, una qualità che le è propria sin dagli anni in cui studiava teatro a scuola.

È proprio il suo insegnante, infatti, a riconoscergliela e a spingerla a proporsi per il ruolo di Sansa Stark, nella serie tv “Il Trono di spade” della saga letteraria fantasy “Cronache del ghiaccio e del fuoco”. Con il senno di poi la partita è stata vinta perché Sophie entra nel pieno dell’interpretazione sin dai primi episodi.

Il suo personaggio le si abbina molto; una ragazzina dedita alle buone maniere, particolarmente legata alla sua famiglia. Di carattere ingenuo, pacato, Sansa è una sognatrice. Dà per scontato che ogni persona abbia buon cuore ma ben presto si rende conto che la realtà è molto diversa da come l’ha sempre immaginata. Con il passare del tempo si trova davanti a mille avversità e la sua vulnerabile tranquillità si trasforma in coraggio e scaltrezza, definendone la donna che è destinata a diventare, ovvero la Regina del nord.

La rappresentazione cinematografica per Sophie non è stata una cosa facile, soprattutto quando la figura del personaggio si allontana dalla storia originale (a partire dalla quinta stagione).

Inoltre, come per tutti i ruoli di grande importanza, Sophie ha sentito spesso la pressione dell’opinione pubblica che non ha esitato a muovere critiche poco costruttive sulla sua interpretazione. Ad ogni modo, è riuscita a portare al termine il suo lavoro e per farlo non è stata pagata proprio poco.

Sebbene gli attori più pagati della serie fossero Emilia Clarke (dama dei draghi Daenerys Targaryen), Lena Headey (regina Cersei Lannster), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) e Kit Harington (Jon Snow), anche Sophie pare abbia guadagnato una bella cifra.

Poiché entrata a far parte della serie tv ancora minorenne, è possibile che lo stipendio percepito non fosse alto come i suoi colleghi ma arrivasse comunque a toccare cifre consistenti.

Facendo un paragone tra i cachet di fascia A (ovvero quelli a cui appartenevano gli attori con ruoli più grandi) e quelli di fascia B, i primi possono passare da un minimo di 1.1 milioni di dollari e i secondi arrivare a 210.000 dollari, sempre intesi a episodio.

Sophie Turner ed altri coetanei come Maisie Williams, hanno percepito una bella somma. Basti pensare che soltanto nel 2018, il patrimonio iniziale dell’attrice ammontava a 6 milioni di dollari, senza contare tutti gli altri lavori cinematografici e i servizi da modella che rappresentano un’altra parte della ricchezza totale. Il patrimonio dell'attrice non ha, dunque, entrate provenienti solo dal settore cinematografico ma attinge spesso anche da altri in cui lei stessa propone la propria immagine.

Sophie Turner: a quanto ammonta il suo patrimonio oggi?

Il ruolo ne “Il Trono di spade” le ha conferito onore e merito oltre ad un grandissimo trampolino di lancio per altre importanti interpretazioni cinematografiche. Infatti non si è accontentata di ciò che già possedeva, prendendo parte ad altri film famosi come:

“Another me” thriller del 2013

“Barely Lethal -16 anni e spia” del 2015

“X-men - Apocalisse” uscito nel 2016

“Alone” del 2016

“Time Freak” del 2018

“X-men - Dark Phoenix” del 2019

“Survive” del 2020

A riprova del suo lavoro e del suo talento dimostrato, Sophie ha vinto parecchi premi ed è stata nominata per 6 volte agli Screen Actor Guild Award per il ruolo di Sansa Stark.

Tra i titoli ottenuti finora ricordiamo l’Empire Hero Award, il Venice International Film Festival Award e gli Huading Award.

Come se questo non bastasse a far salire il suo patrimonio, l’attrice ha preso parte anche a video musicali dei Bastille e dei Jonas Brothers e ad oggi guadagna moltissimo anche attraverso i canali social di Twitter e Facebook.

Basti pensare che pubblicando un semplice post su Instagram, l’attrice (o meglio il dito che usa per premere invio) percepisce la modica cifra di 41.181 dollari.

La collaborazione con diversi marchi di moda famosi come Louis Vuitton e Wella Professional fanno crescere di volta in volta il suo fatturato.

La rivista “People with money” uscita quest’anno, ha preso in considerazione diversi fattori prima di posizionarla nella top 10 della attrici più pagate. Alcuni di questi elementi sono:

le retribuzioni anticipate

la partecipazione agli utili

i residui

il supporto e il lavoro pubblicitario

gli investimenti azionari

le proprietà

gli accordi lucrativi di collaborazione con le aziende cosmetiche

i ristoranti in suo possesso

A questa lista manca soltanto aggiungere la squadra di calcio (“Gli angeli di Northampton”), il suo marchio di Vodka, i profumi per ragazzi e una linea di moda. Se il fatturato, solo nel 2018 ammontava a 96 milioni di dollari, oggi il patrimonio netto dell’attrice è stimato a 257 milioni di dollari.

Sophie vive, quindi, una vita molto agiata insieme al marito in un palazzo lussuoso anche se, secondo recenti indiscrezioni, i due starebbero già pensando di cercare una bella casa spaziosa per crescere la loro famiglia.

Sophie Turner: che rapporto ha con i soldi e con il successo?

Il successo e i soldi sono un’arma a doppio taglio, tutti gli attori e le attrici di questo mondo lo sanno. Per Sophie Turner la scalata verso la notorietà è stata tutta guadagnata ma ha comportato spiacevoli effetti collaterali. Entrata a far parte del mondo dello spettacolo alla tenera età di 13 anni, Sophie si è ritrovata improvvisamente a fare i conti con un'esposizione mediatica famelica e incontrollabile che l’ha portata a misurarsi su tutto.

Per molto tempo ha dovuto farsi aiutare da un terapista per gestire alcuni disturbi alimentari e accettare il proprio corpo ancora in piena evoluzione. Accettare la propria immagine non è stato facile per lei a causa di un costante senso di inferiorità che la faceva sentire spesso inadeguata e che le pressioni sui social e sul set non facevano altro che peggiorare. Grazie a questo percorso di terapia è riuscita presto a ritrovarsi e con l’allontanamento dai social network è riuscita prendere in mano la sua vita anche se a volte si ritrova spesso a credere ai commenti poco carini degli haters. Fortunatamente, avendo a fianco professionisti del settore, il percorso “riabilitativo” va molto bene e anche se le critiche continuano a colpire, Sophie vive la vita reale con gli strumenti adatti per affrontare tutto al meglio.

Il fatto che guadagni molti soldi e che il suo patrimonio sia decisamente alto non la mettono in difficoltà, né la portano a fare spese esagerate. Sa benissimo come deve comportarsi con il dio denaro e finora ha sempre avuto tutto ciò che desiderava senza mai dover eccedere.

Sophie Turner e Joe Jonas: una storia (ricca) d'amore

Sophie Turner e Joe Jonas si sono conosciuti un po' come si conosce la maggior parte delle coppie di questo mondo, quasi per caso e grazie ad amici in comune. Dopo il primo appuntamento ad una festa di Halloween (dove lui era vestito da dalmata e lei da coniglietto), i due sono già inseparabili agli occhi delle telecamere e diventano ben presto una delle coppie più simpatiche e innamorate della televisione.

La prima uscita come coppia ufficiale avviene in occasione degli MTV Europe Music Award a Rotterdam e la riconferma di quanto visto proviene anche dal cantante dei Jonas Brother in un talk show americano. Dopo svariati appuntamenti galanti e l’incontro tra le due famiglie, le cose tra Sophie e Joe iniziano a farsi serie e al Met Gala del 2017 debuttano insieme sul red carpet. Nelle fotografie compaiono divisi ma all’after party sono già pronti a darsi la mano. La complicità e il rispetto che li lega è sorprendente, soprattutto visto il ritmo lavorativo molto diverso l’uno dall’altro.

Nel 2017 la coppia si allarga con l’arrivo di un cucciolo di husky e ad un anno dal loro primo incontro arriva la proposta di matrimonio, confermata in un post Instagram presente nella pagina di entrambi. Per festeggiare, organizzano un engagement party e più tardi condividono un tatuaggio di coppia anche se l’emozione dietro all’evento non viene intesa dai due come un traguardo quanto più come un valore aggiuntivo alla loro vita.

Dopo i Billboard Award del 2019 i due convolano a nozze nella White Chapel di Las Vegas e ripropongo il matrimonio in veste ufficiale il 28 giugno dello stesso anno, in Francia.

A luglio di un anno dopo arriva la prima figlia, Willa Jonas, che vogliono tenere alla larga dai media per non sentire giudicare la loro vita privata. Ora che entrambi stanno aspettando la seconda, si godono questa gravidanza sempre nel riserbo ma con tanto amore in più.

L’unione con Sophie Turner ha messo indiscutibilmente in relazione anche il patrimonio di Joe Jonas. Ai 257 milioni di dollari di lei si aggiungono i 25 milioni di dollari di lui e non è difficile capire che la somma di quanto entrambi percepiscono grazie a collaborazioni, pubblicità e film potrebbe raggiungere cifre ancor più astronomiche con il passare del tempo. I prossimi stipendi di Sophie non faranno che crescere ancora vista la sua notorietà e l'esperienza acquisita negli anni e i concerti di Joe Jonas con i fratelli sicuramente porteranno altro denaro nel "salvadanaio di casa" garantendo loro una vita senza pensieri.