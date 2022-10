Posillipo è una delle location preferite dai napoletani (e non solo) e da tutti coloro che amano la natura e il mare ma non rinunciano alla vicinanza con il capoluogo campano. Del resto anche Vittorio de Sica aveva una bellissima villa vista Vesuvio.

Ora Stefano De Martino, il ballerino di Amici di Maria De Filippi e marito di Belen Rodriguez, ha deciso di farsi un bel regalo: per il suo 33esimo compleanno ha acquistato una villa lussuosa con accesso privato al mare. Il ragazzo ha mostrato l’immobile da sogno sui social network, dove ne ha dato notizia con un video in cui parla della bellezza della nuova dimora. Quanto costa questa villa esclusiva a Posillipo? Inutile dirlo, il prezzo è da capogiro!

Vale 2 milioni di euro la villa a Posillipo che Stefano De Martino si è appena regalato

Ogni compleanno va festeggiato a dovere, e quello di Stefano De Martino ha soddisfatto le aspettative. Il giovane conduttore a soli 33 anni ha acquistato una villa sontuosa con una vista spettacolare sul Vesuvio e sul golfo di Napoli. E non finisce qui: la dimora si trova in un giardino privato e ha un accesso riservato sulla spiaggia. Dunque è raggiungibile sia via terra che via mare in barca.

Un vero paradiso che De Martino ha mostrato con orgoglio a tutti i suoi followers su Instagram con un video in cui descrive brevemente la casa che ha appena comprato. Nel video si vede Stafano con le chiavi in mano davanti ad un cancello che affaccia sulla romantica e suggestiva scogliera di Marechiaro. Il costo dell’immobile è di 2 milioni di euro, e li vale tutti.

Carriera e vita privata di Stefano De Martino

Stefano De Martino in questi anni ha davvero fatto tanta strada. Il suo esordio è avvenuto ad Amici di Maria De Filippi, programma in cui ha partecipato come ballerino intraprendendo una relazione con Emma Marrone, vincitrice del programma.

Poi la storia d'amore con Belen Rodriguez, il figlio, il matrimonio e la successiva separazione. Ma l’amore ha trionfato: Stefano e Belen sono tornati insieme nonostante la showgirl abbia avuto una figlia da Antonio Spinalbanese. Da ballerino a conduttore di diversi programma, tutti di successo, tra cui Made in Sud e Stasera tutto è possibile. Insomma i suoi incassi sono davvero notevoli e per questo non deve stupire il suo ultimo acquisto.