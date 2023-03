I 10 stilisti più ricchi del mondo: ecco chi sono i nomi più alti in classifica

Tra le industrie più redditizie a livello globale c'è senza dubbio quella della moda. La filiera muove ogni anno miliardi di euro e influenza la vita di tutte le persone, con abbigliamento, accessori e stili in costante cambiamento.

A dettare le regole ci sono alcuni grandi nomi che regolano il mercato e il costume, dall'alta moda alle marche più accessibili. Questi stilisti sono anche tra le persone più ricche del mondo, con patrimoni vertiginosi.

Scopriamo la classifica dei più ricchi stilisti che popolano attualmente la scena della moda internazionale.

Gli stilisti più ricchi nel lussuoso mercato della moda

Non è un mistero che l'industria della moda sia estremamente redditizia, soprattutto per i grandi nomi che controllano la maggior parte del mercato. Non è un caso infatti che il secondo uomo attualmente più ricco al mondo sia Bernard Arnault, imprenditore francese che controlla oltre 70 marchi.

Guardando invece agli stilisti, padroni assoluti del settore, spiccano i nomi con i patrimoni più alti. Tra questi molti sono i veterani dell'ambiente, che da anni e decenni trascinano le tendenze, e non pochi sono italiani. Tra i 10 più ricchi troviamo infatti anche le personalità dietro ai marchi di Armani, Dolce & Gabbana, Prada e Valentino.

La classifica dei primi 10 patrimoni più alti della moda

Ma scopriamo la lista completa dei più ricchi stilisti del panorama internazionale:

• Al 10 ° posto della classifica c'è Michael Kors , stilista statunitense che opera dalla fine degli anni '90 e nel 2018 ha acquisito anche la firma Versace. Ha vestito numerose celebrità come Angelina Jolie, Jennifer Lopez e Michelle Obama, che ha scelto un suo abito per il primo ritratto da First Lady. Il patrimonio di Michael Kors ammonta a 600 milioni di dollari.

• 9 ^ posizione per Vera Wang , che con un patrimonio di 650 mila dollari è la regina indiscussa degli abiti da sposa, indossati anche da Victoria Beckham, Sharon Stone, Kim Kardashian e numerose altre star.

• 8 ° Calvin Klein con 700 milioni. Il designer statunitense è attivo sin dagli anni '60 e ha creato l'inconfondibile marchio CK.

• 7 ° in classifica con il suo miliardo di patrimonio c'è una delle più giovani super ricche del settore: Tory Burch , che in poco tempo ha costituito un impero diventando una delle donne più influenti al mondo.

• 6 ^ Diane Von Furstenberg , stilista di origini belghe, creatrice dell'intramontabile abito a portafoglio, che dagli anni '70 ancora oggi popola le collezioni di numerosi marchi. Il suo patrimonio è di 1,2 miliardi.

• Valentino Garavani occupa il 5 ° di questa classifica e non ha bisogno di presentazioni. La sua firma leggendaria gli vale un patrimonio di 1,5 miliardi.

• Domenico Dolce e Stefano Gabbana occupano a pari merito il 4 ° posto dei più ricchi stilisti con un patrimonio di 1,7 miliardi e il solido marchio D&G.

• Sul 3 ° gradino del podio con ben 8,2 miliardi troviamo il newyorkese Ralph Lauren che firma linee di abbigliamento dal 1967, influenzando generazioni di stilisti.

• Giorgio Armani è il 2 ° stilista più ricco del mondo con 9,6 miliardi netti di patrimonio, da decenni icona della moda italiana apprezzato in tutto il mondo.

• Regina della moda, con i suoi 11,1 miliardi di dollari di patrimonio, Miuccia Prada è ancora l'irraggiungibile prima in classifica degli stilisti più ricchi al mondo ed è tra le 400 persone più ricche in assoluto.

