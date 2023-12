Tra la classifica delle strade più costose del mondo ce n'è una italiana: ecco qual è

Il report annuale “Main Streets Across the World” di Cushman & Wakefield, una delle maggiori società private del mercato immobiliare mondiale, ha stilato la nuova classifica delle strade più lussuose del mondo.

Tutte le più grandi città del mondo hanno una strada carissima e lussuosissima: tra le Luxury Street del mondo, infatti, ne emerge anche una italiana.

Vediamo quali sono e come si posizionano.

Classifica del lusso: ecco quali sono le strade più costose del mondo

Il fatto che l'Italia sia tra in classifica tra le strade più lussuose del mondo non è una cosa che stupisce: sono infatti noti i marchi italiani che hanno "conquistato il mondo".

Molte persone sognano e decidono di comprare prodotti made in Italy, puntando sulla qualità della manifattura italiana. Ad aggiudicarsi il secondo posto nella classifica “Main Streets Across the World” è la città italiana nota per la sua Fashion Week: si tratta infatti di Milano e della sua celebre via Montenapoleone, che rispetto all'anno scorso ha scalato la classifica di un posto. Gli affitti nell'arteria commerciale hanno subito una fortissima impennata nel corso del 2023.

L’annuale report della società immobiliare Cushman & Wakefield ha incoronato l’arteria meneghina come la strada più lussuosa d’Europa, davanti a luoghi iconici come Bond Street di Londra e l’Avenue des Champs-Elysees parigina, posizionatesi rispettivamente al quarto e al quinto posto della classifica globale.

L’anno prossimo il Quadrilatero della moda verrà chiuso al traffico delle auto con una Ztl che verrà costituita verso la metà del 2024.

I parametri su cui si basa la classifica

La classifica viene stilata dalla società Cushman & Wakefield annualmente prendendo come parametro principale il costo degli affitti degli immobili. Maggiore è il prezzo individuato, maggiore sarà il prestigio della via.

Ecco quali sono i prezzi degli affitti degli immobili, espressi in euro al metro quadro

• New York (Fifth Avenue) 20.384 euro

• Milano (Via Montenapoleone) 18.000 euro

• Hong Kong (Tsim Sha Tsui) 15.219 euro

• Londra (New Bond Street) 14.905 euro

• Parigi (Champs-Elysees) 11.414 euro

• Tokyo (Ginza) 9.299 euro euro

• Zurigo (Bahnhofstrasse) 9.243 euro

Sicuramente è importante ricordare che dopo la pandemia c'è stato un significativo aumento dei prezzi: la società Cushman & Wakefield ha rilevato che tra prima del 2020 e oggi, gli affitti in via Montenapoleone hanno subito un incremento del 31%.