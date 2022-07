Per 20 anni felicità e ricchezza hanno prosperato in casa Totti- Ilary. Tra compensi calcistici stellari, cachet televisivi, pubblicità e investimenti, il patrimonio netto accumulato dalla coppia è vastissimo. Ma l’amore è eterno finché dura, senza eccezioni per il binomio perfetto velina calciatore. Così Francesco Totti, uno dei giocatori più amati di sempre, e Ilary Blasi, conduttrice e showgirl di successo, si separano in casa e negli affari.

Secondo le prime stime pare che insieme avrebbero un conto in banca di 100 milioni di euro. Quanto hanno guadagnato in questi anni? E come divideranno questa immensa fortuna? Ecco qualche stima.

Quanto vale il patrimonio della coppia Totti Ilary

Tra le poche, pochissime, certezze degli italiani vi era proprio l'indissolubilità del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E invece la bufera è arrivata anche su di loro: da qualche mese corre voce che l’ex calciatore della Roma abbia una relazione con Noemi Bocchi, romana e appassionata di Padel, sport che li avrebbe fatti incontrare. Delusione a parte, una domanda sorge spontanea: che fine farà adesso l’enorme patrimonio accumulato da Totti e Ilary? I due sono in televisione in numerosi spot, hanno immobili di lusso cointestati, un patrimonio netto stellare e partecipazioni in numerose società.

Parliamo prima dell’ex capitano giallorosso, la sua carriera calcistica gli ha fatto guadagnare ben 84,25 milioni di euro (cifra netta), per poi abbandonare il campo dedicandosi alla carriera dirigenziale, anche qui con importi da capogiro. Totti ha investito molto nella holding Numberten Srl di cui detiene il 100% delle quote, operante soprattutto nel campo immobiliare, e nella società Coach Consulting di cui è socio al 50%.

Da parte sua, anche il patrimonio di Ilary Blasi è notevole: tra conduzioni televisive, spot, collaborazioni sui Social media e società alle quali partecipa assieme all’ex marito. Possiede il 90% della Number Five e della Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti, con un netto stimato di circa 726 mila euro. Non finisce qui, i due in regime di separazione dei beni, possiedono 7 fabbricati ubicati tra Roma, Latina e Sabaudia.

Ilary Blasi, quanto guadagna per condurre l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello

Da velina a “Iena”, fino ad arrivare alla conduzione di due dei reality show più seguiti in Italia, sempre in prima serata. Le stagioni di conduzione ormai non si contano nemmeno più e il patrimonio guadagnato è impressionante. Secondo indiscrezioni, pare che la bellissima conduttrice avrebbe guadagnato 25 mila a puntata per l’Isola dei Famosi e ben 50 mila euro a puntata per Il Grande Fratello Vip in onda su Canale 5. Con queste cifre è facile arrivare al milione in un batter d’occhio.

La gigantesca casa di lusso a Roma, zona Eur: ecco quanto vale

Totti e Ilary non hano mai voluto abbandonare la Capitale in tutti questi anni. La loro prima abitazione era all’interno dell'iconica Eurosky Tower, nel quartiere Eur. La coppia viveva nell’attico all’ultimo piano, il 28°, una casa enorme del valore di 9 mila euro al mq. Non sappiamo se gli ex sposini l'abbiano venduta o se sia ancora di proprietà della famiglia. Adesso, invece, Ilary Blasi, Francesco Totti e i loro tre figli vivono sempre in zona Eur ma in una villa di cui è facile immaginare le dimensioni:

ha un campo da padel, da calcio e squash;

una piscina esterna e una interna;

sala cinema;

sala giochi con flipper e ping pong;

oltre 30 stanze.

E la casa al mare?

La coppia naturalmente non si è fatta mancare una seconda casa al mare, a Sabaudia, sempre nel Lazio. La loro villa sorge in una zona esclusiva con vista mare e, secondo alcuni rumors, varrebbe la cifra spropositata di 20 milioni di euro.