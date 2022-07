Nicolò Morriconi, conosciuto come Ultimo, classe 1996 nato a Roma il 26 Gennaio è a oggi uno dei cantautori italiani più amati degli ultimi tempi. Nell'anno 2018 sale sulla scena, precisamente sul palco dell'Ariston, il più grande palco dei cantanti e trionfa nella categoria nuove proposte con la sua canzone intitolata Il ballo dell'incertezza. Da quel momento in poi solo successi e una carriera in crescita per il giovane cantautore. Nel 2017 prima del trionfo a Sanremo è stato invitato ad aprire il concerto di Fabrizio Moro. Ad oggi i suoi guadagni sono consoderevoli, abbiamo provato a calcolare il patrimonio.

Ultimo, il patrimonio netto nel 2022

A oggi il panorama musicale è cambiato tantissimo, perché si guadagna in tanti modi differenti, oltre che attraverso la canzone stessa, con i concerti e con i cd che sono i classici modi di guadagnare per un cantante, con l'introduzione delle nuova tecnologia ce ne sono tanti altri, tra cui le visualizzazioni sui social, tra cui YouTube dove bisogna superare il milione, cosa molto semplici per i cantanti più conosciuti, o tramite Spotify attraverso l'ascolto della canzone sulla piattaforma. Ultimo negli anni è riuscito a fare tanta strada tanto da incrementare di anno in anno quello che è il suo patrimonio netto.

Nel 2022 infatti è riuscito a guadagnare secondo delle stime 54.7 K, e dato che l'anno non è ancora terminato potrebbe continuare a guadagnare cifre esorbitanti.

Ecco la cifra impressionante che guadagna per ogni concerto

Ultimo ha appena concluso il suo tour del 2022 annunciando già che anche il prossimo anno ce ne sarà un altro. Nel suo primo tour il cantante è riuscito a vendere ben 110mila biglietti ai suoi fans, vendite che sono andate a incrementarsi negli anni grazie al successo riscosso. Fare una stima precisa di quanto guadagni Ultimo o i cantanti in generale non è semplice in quanto le loro entrate dipendono da una serie di fattori. Si può ipotizzare che abbia incassato circa 700mila euro in un anno.

C'è da sottolineare che Ultimo riesce a raggiungere cifre esorbitanti anche perché i suoi concerti fanno sempre il pienone.

"Da quando ero bambino un solo obiettivo: dalla parte degli Ultimi per sentirmi primo."

Questo perché lui ci tiene a sottolineare di aver vissuto tanti anni in ultima posizione prima di arrivare ad avere questo grande successo.

Insomma Ultimo anche il prossimo anno si esibirà in tour, tanto da aver già spoilerato alcune mete e date dei suo concerti, il suo successo continua ad andare a gonfie vele, così come al momento anche il suo conto in banca.

Un episodio che nessuno dimentica

Ultimo nel 2019 a Sanremo con il brano "I tuoi particolari" arriva secondo a Mahmood con il brano "Soldi", subito dopo espone il suo pensiero su "Twitter" ad anche nella rassegna stampa è furioso con i giornalisti. Nonostante questa piccola caduta di stile, il pubblico continua ad amarlo, anche perché il cantante ha successivamente spiegato di non avercela con nessuno ma con sé stesso.