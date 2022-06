L’istruzione, si sa, comporta un investimento economico non indifferente, anche quando si tratta di scuole e università pubbliche. Solitamente si tende a pensare che più si paga e più si ottiene, ed effettivamente non è del tutto sbagliato: quando ci si diploma o ci si laurea presso un’istituzione prestigiosa e rinomata, le porte del mondo del lavoro si apriranno sicuramente più facilmente.

In giro per il mondo, soprattutto negli Stati Uniti, i college hanno dei prezzi davvero proibitivi (almeno per noi comuni mortali), tanto da essere frequentati per lo più da figli di Capi di Stato e vip. Quanto costa la retta universitaria? Cifre da capogiro!

1. Sarah Lawrence College

A New York, precisamente nella contea di Westchester, ecco il Sarah Lawrence College: fondato nel 1926, si tratta di un college privato di arti liberali rinomato per i suoi standard accademici decisamente elevati e per i suoi corsi di studio personalizzati. Peccato che manchi nel rapporto tra docenti e studenti, ma poco importa. Coloro che conseguono la laurea si distinguono in Lettere, Scienze Umane, Arti, Spettacolo e, soprattutto, nell’impegno politico.

Costo annuale: $61.236

2. New York University

A seguire, la New York University rientra a pieno titolo tra le università più costose in assoluto del mondo, oltre che tra le migliori d’America. Nasce nel 1831, inizialmente con il nome di University of the City of New York”, per poi cambiarlo in quello attuale nel 1896. Specializzata nel campo della ricerca, organizza ogni anno numerosi scambi con università straniere, formando giovani di talento in grado di vincere premi Nobel e Pulitzer.

Qui hanno conseguito la laurea ben 10 personalità insignite della National Medal of Science, premio dal prestigio internazionale consegnato direttamente dal Presidente degli Stati Uniti.

Costo annuale: $59.337

3. Harvey Mudd College

Sempre sul podio troviamo l’Harvey Mudd College, con sede a Claremont, in California. Questa è una università privata di arti liberali. Qui si studia la grammatica, la retorica, la geometrica ed anche musica, astronomia e aritmetica. Fu fondata nel 1955 e da allora si è sempre distinta per l’alta formazione e per i successi nel campo della ricerca scientifica. Gli studenti che conseguono la laurea qui rientrano tra i più stimati, apprezzati e soprattutto pagati in assoluto.

Costo annuale: $58.913

4. Columbia University

La più antica istituzione di istruzione superiore di tutto lo Stato di New York è la Columbia University, fondata nel 1754 con il nome di King’s College e ribattezzata con il suo nome attuale nel 1784. Il suo enorme prestigio è intuibile: basti pensare che ne sono usciti ben 98 premi Nobel. Inoltre l'ateneo è responsabile del premio Pulitzer, il riconoscimento giornalistico più importante del mondo. 29 capi Capi di Stato hanno frequentato i suoi lussuosi corridoi.

Costo annuale: $58.742

5. Wesleyan University

La Wesleyan University, con sede a Middletown, Connecticut, è un college privato di arti liberali fondato nel 1831 da John Wesley, patriarca del metodismo. Deve la sua fama soprattutto ai corsi in Scienze e Arti; inoltre è la seconda università al mondo per qualità dei dottorati di ricerca offerti nell'ambito delle arti liberali.

Costo annuale: $58.502

E in Italia? Ecco quali sono le università italiane più costose!

6. Claremont McKenna College

A Claremont, in California, si trova il Claremont McKenna College, un altro ateneo privato di Arti liberali risalente al 1946 (ai tempi era riservato solo a studenti maschi, le donne sono state ammesse solo a partire dal 1976). Il suo processo di selezione è talmente selettivo da registrare il tasso più basso di ammissione di tutto il Paese.

Costo annuale: $58.065

7. Dartmouth College

Università privata nel New Hampshire, il Dartmouth College fa parte della Ivy League, conosciuta anche come le Ancient Eight, cioè le 8 università più prestigiose degli Stati Uniti. Nato prima della rivoluzione americana, precisamente nel 1769, ha formato ben 3 premi Nobel.

Costo annuale: $57.996

8. Parsons The New School For Design

A New York sorge Parsons The New School for Design, un’università privata di arte e design sorta nel 1896 per volere del pittore impressionista William Merritt Chase. Nel 1970 è entrata a far parte della New School for Social Research diventando, in breve tempo, una delle università d’arte e design più prestigiose nel mondo.

Costo annuale: $57.910

9. John’s Hopkins University

A Baltimora ecco l’università privata senza scopo di lucro Johns Hopkins University, fondata tre anni dopo la scomparsa di John Hopkins, imprenditore milionario, che destinò ben 7mila dollari per la sua costruzione. Dal 1876 è famosissima per il suo dipartimento di Scienze Naturali e per la facoltà di Medicina e, per 31 anni consecutivi, ha ottenuto il riconoscimento di miglior università nel campo della ricerca medica, della scienza e dello sviluppo di ingegneria.

Costo annuale: $57.820

10. University of Chicago

Super attiva nell’ambito della Ricerca, l’Università di Chicago è stata fondata nel 1890 grazie alla sostanziosa donazione di John Rockefeller, il rinomato miliardario. Si pensi che nel dipartimento di fisica dell'ateneo è stata portata a termine la prima sperimentazione di una reazione nucleare artificiale. Il college ospita il giornale universitario più importante di tutto il Paese e, nel corso della sua esistenza, ha formato 87 vincitori di premi Nobel, 8 dei quali lavorano ancora presso l’università.

Costo annuale: $57.711