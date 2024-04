Chi sono gli uomini più ricchi d'Italia secondo Forbes: Ferrero, Pignataro e Armani

Forbes ha stilato la nuova classifica degli uomini più ricchi d'Italia 2024, considerando anche i nuovi miliardari: tra questi spicca Andrea Pignataro, al secondo posto, subito dietro a Giovanni Ferrero, ma con un patrimonio quasi dimezzato rispetto al titolare della Ferrero. Terzo posto per Giorgio Armani.

Ecco chi sono i più ricchi d'Italia e a quanto ammontano i loro patrimoni.

Chi sono i più ricchi d'Italia secondo Forbes?

Giovanni Ferrero si conferma per un altro anno consecutivo come l'uomo più ricco d'Italia secondo la classifica di Forbes sui paperoni mondiali: il suo ricchissimo patrimonio ammonta a oltre 43 miliardi di euro. A livello mondiale, il titolare della Ferrero si trova al 26esimo posto, mentre sale al quarto a livello europeo.

A secondo posto entra in classifica per la prima volta in assoluto Andrea Pignataro, ex trader di Salomon Brothers. Il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie negli ultimi 20 anni, senza portarne in Borsa nemmeno una.

La prima donna a entrare nella classifica italiana delle donne più ricche 2024 è invece Massimiliana Landini Aleotti, che si è piazzata al sesto posto in Italia.

Ecco chi sono i più ricchi d'Italia secondo Forbes:

• Giovanni Ferrero - Patrimonio: 43,8 miliardi;

• Andrea Pignataro - Patrimonio: 27,5 miliardi;

• Giorgio Armani - Patrimonio: 11,3 miliardi;

• Giancarlo Devasini - Patrimonio: 9,2 miliardi;

• Piero Ferrari - Patrimonio: 8,6 miliardi;

• Massimiliana Landini Aleotti e famiglia - Patrimonio: 7,6 miliardi;

• Sergio Stevanato e famiglia - Patrimonio: 7 miliardi;

• Patrizio Bertelli e Miuccia Prada - Patrimonio: 6,4 miliardi;

• Gianfelice e Mario Rocca, eredi di Techint - Patrimonio: 5,6 miliardi.

Chi sono i nuovi miliardari italiani

Oltre ad Andrea Pignataro e Giancarlo Devasini (direttore finanziario e principale azionista di Tether), altri otto italiani compaiono per la prima volta nella classifica dei miliardari di Forbes.

L’amministratore delegato di Tether, Paolo Ardoino compare al 26esimo posto, con un patrimonio di 3,9 miliardi. Ugo Gussalli Beretta, che assieme ai figli Pietro e Franco guida il più antico produttore di armi al mondo, fondato nel 1526 occupa invece il 40esimo posto, con 2,4 miliardi.

È 61esimo Alessandro Rosano, il creatore dei mocassini HeyDude, con un patrimonio di 1,4 miliardi dopo avere venduto la società a Crocs per 2,5.

In classifica ci sono anche i cinque figli di Silvio Berlusconi: Marina e Pier Silvio, che guidano l’impero Fininvest e sono appaiati al 42esimo posto con patrimoni di 2,1 miliardi di dollari. Barbara, Eleonora e Luigi sono 64esimi con 1,2 miliardi.

Rientra nella classifica 2024 Luigi Cremonini, che con la sua Inalca rifornisce di carne marchi come McDonald’s e Burger King: è 72esimo, con un patrimonio di 1 miliardo di dollari.

Chi è uscito dalla classifica 2024

Oltre a Silvio Berlusconi, morto il 12 giugno 2023, esce dalla classifica dei miliardari italiani solo Fulvio Montipò, il fondatore di Interpump Group, uno dei più grandi gruppi mondiali di pompe ad alta pressione.

Chi è l'uomo più ricco del mondo?

Guardando invece alla classifica dei miliardari a livello mondiale, possiamo notare come i super ricchi siano ad oggi 2.871, cioè 141 in più rispetto al 2023, e il loro patrimonio vale 14.200 miliardi di dollari, ovvero 2mila in più dell'anno scorso.

Nelle prime posizioni in classifica troviamo:

• Bernard Arnault , il patron di Lvmh, con i suoi 233 miliardi di dollari;

• Elon Musk , patron di Tesla e SpaceX con 195 miliardi;

• Jeff Bezos , proprietario e presidente del gruppo Amazon, con 194 miliardi;

• Mark Zuckerberg, padre di Facebook, con 177 miliardi.

A sorpresa, nella classifica entra anche la cantante Taylor Swift grazie ai soli guadagni della sua produzione musicale e dei suoi concerti: il suo patrimonio ammonta a 1,1 miliardi di dollari.