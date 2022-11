Chi sono i più ricchi d’Italia? Costantemente ci poniamo questa domanda, con un pizzico di invidia verso quei patrimoni esorbitanti che per noi comuni mortali sono solo miraggi lontani. Ormai nomi come Elon Musk o Mark Zuckerberg sono impressi nella nostra memoria, risuonando costantemente in TV per i loro investimenti, che ingigantiscono sempre di più i loro imperi.

Nell'ultima classifica del Bloomberg Billionaires Index spuntano anche nomi nuovi di imprenditori italiani alcuni molto noti al pubblico altri meno. Ecco allora la classifica definitiva degli uomini e delle donne più ricchi del nostro Paese, da restare a bocca aperta!

Chi sono gli uomini e le donne più ricchi d’Italia secondo la nuova classifica di Bloomberg

Il Bloomberg Billionaires Index ha pubblicato una nuova classifica, in cui possiamo vedere chi svetta a livello mondiale in termini di ricchezza. Si parla di patrimoni incredibili, numeri chilometrici che noi possiamo solo immaginare, spesso non riuscendoci nemmeno. L’imprenditore italiano Giovanni Ferrero, contando sulla fedeltà dei clienti a marchi come Nutella, Estathé e Kinder, si posiziona come il primo miliardario nostrano, con un patrimonio pari a 38.8 miliardi di dollari.

Segue Paolo Rocca, amministratore delegato della multinazionale Techint, con alle spalle ben 10.4 miliardi di dollari, Silvio Berlusconi, sorretto al terzo posto dai suoi 6.06 miliardi di dollari; infine, il nome femminile di Miuccia Prada, seguito da Giorgio Armani e Patrizio Bertelli, con rispettivamente 5.02, 4.99 e 4.76 miliardi di dollari in banca.

Ferrero supera Zuckerberg nella nuova classifica dei più ricchi

Se il nome del patron Tesla Elon Musk sembra essere incollato al primo posto, continuando a far parlare di sé grazie a investimenti - quello più recente, l’acquisto di Twitter -, alcuni personaggi italiani hanno tagliato nuovi traguardi in questa corsa organizzata dal "dio denaro’’.

Si parla di Ferrero, che è riuscito a farla franca nonostante i costanti aggiornamenti dei patrimoni registrati da Bloomberg, riuscendo a superare Mark Zuckerberg, al di sotto di appena un posto rispetto all’imprenditore italiano. Infatti, il fondatore di Facebook -ora Meta- ha concentrato troppo le sue forze sul metaverso, finendo per fare i conti con un’altra realtà, purtroppo non virtuale: la perdita nell’ultimo anno di oltre il 72% del valore di Meta, nonché di 89,4 miliardi di dollari.

Altri imprenditori d’oltreoceano, come il fondatore di Amazon Jeff Bezos, Larry Page e Sergey Brin, creatori di Google, e lo stesso Elon Musk, sono stati investiti da una crisi che ha spazzato via molti miliardi dal loro conto in banca, crisi che però non li ha smossi dalla prima pagina della classifica.

