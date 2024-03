Uova di Pasqua: quali sono le più costose? Ecco la Top 5: le cifre sono da capogiro

Uno dei dolci tradizionali più apprezzati della Pasqua è sicuramente l'uovo di cioccolato. Presente in moltissime varianti, è molto amato dai più piccini ma anche dagli adulti più golosi. Nei supermercati, così come nelle pasticcerie artigianali, sono in vendita uova di ogni dimensione, gusto e prezzo. Quest'ultimo può anche sfiorare i cento euro nelle versioni più elaborate e particolari. Ma questo valore, che può sembrare esagerato per qualcuno, è ben lontano da quello delle uova di Pasqua più costose al mondo. Scopriamo quali sono.

Le 5 uova di Pasqua più costose del mondo

Tra le uova di Pasqua più costose del mondo troviamo dei prodotti unici e limitati. Si tratta di uova realizzate con materiali preziosi o composte da ingredienti molto pregiati. Ecco la classifica delle 5 uova di Pasqua più costose del mondo.

5. L'uovo di Pierre Marcolini

Al quinto posto della classifica delle uova di Pasqua più costose del mondo troviamo una realizzazione di Pierre Marcolini: un coniglietto che esce da un guscio di cioccolato fondente.

Il cioccolatiere belga è stato eletto miglior pasticcere del mondo: non a caso, il suo uovo viene venduto a 139 euro.

4. The Golden Speckled Egg

Alla quarta posizione troviamo The Golden Speckled Egg, l’uovo di Pasqua realizzato dal William Curley, uno dei cioccolatieri più illustri al mondo.

Si tratta di un uovo interamente commestibile e il prezzo, rispetto a quello dell'uovo di Marcolini, sale vertiginosamente: per acquistarlo sono necessari 8.500 euro.

Ma perché costa così tanto? Sicuramente la motivazione risiede negli ingredienti, decisamente ricercati. Ebbene, queste caratteristiche hanno conferito al The Golden Speckled Egg il Guinness World Record.

3. Choccywoccydoodah Easter Eggs

Al terzo posto troviamo un uovo di Pasqua commestibile e, al tempo stesso, molto costoso. Stiamo parlando delle Choccywoccydoodah Easter Eggs dal prezzo di 25.000 sterline, quindi circa 32mila euro.

Le Choccywoccydoodah Easter Eggs sono realizzate con cioccolato belga di lusso e se vuoi ordinare un uovo di questa collezione devi necessariamente scegliere il trio, che costa circa 87mila euro.

2. Miriage

Passiamo alla seconda posizione della nostra classifica dedicata alla Top 5 delle uova di Pasqua più costose al mondo. A sfiorare la medaglia d'oro è un uovo non commestibile.

Infatti, si tratta di un uovo-gioiello: Miriage, tempestato da 1.000 diamanti che valgono circa 8 milioni di dollari.

Trattandosi di un uovo di Pasqua, però, deve rispettare la tradizione: Miriage contiene al suo interno una sorpresa, cioè una colomba in cristallo.

1. Uovo di Pasqua Fabergé

L’uovo di Pasqua più costoso del mondo è l'uovo Fabergé, che non è fatto di cioccolato ma è un gioiello ambito dai collezionisti di tutto il mondo.

Si tratta della collezione realizzata in pietre preziose, smalti, oro, argento e diamanti. Tutto ciò dà vita a un’opera d’arte che consacra questo uovo come quello più caro del mondo.

Il prezzo per ogni creazione è diverso. Per esempio, per un uovo di appena 2 centimetri di altezza sono stati chiesti quasi 15mila euro. Eppure la vendita più sconvolgente è avvenuta a Londra nel 2017, dove un uovo è stato venduto a 13.925.609 euro.

Qual è l'uovo di Pasqua migliore?

Per tutti coloro che non dispongono di un patrimonio che possa consentire l'acquisto di una delle uova sopraelencate, la scelta per festeggiare la Pasqua può ricadere su un uovo del supermercato o su un prodotto artigianale.

I consumatori italiani apprezzano molto le uova di Pasqua del Lidl, che propone delle varianti decisamente allettanti sia per il prezzo sia per gli ingredienti.

Ma come scegliere il migliore uovo di Pasqua? Ovviamente bisogna considerare i propri gusti, ma bisognerebbe avere un occhio di riguardo anche per gli ingredienti.