Carlo Cracco, ecco quanto costa l'uovo di Pasqua dello chef e dove trovarlo

Carlo Cracco propone la sua interpretazione dell'uovo di Pasqua agli italiani. Disponibile in due varianti, non è accessibile a tutte le famiglie. Ecco quanto costa, gli ingredienti all'interno e quando iniziano le spedizioni.

La festa di Pasqua è sempre più vicina e con sé porta anche quelle specialità tipiche della festa, tra cui la colomba e l'immancabile uovo di Pasqua.

Insieme a quelli venduti nei supermercati, moltissimi chef e pasticcieri di fama mondiale realizzano e vendono la propria versione dei famosi dolci.

Tra questi, spuntano numerose notizie riguardo al famoso uovo di Pasqua di Cracco, che in pochi giorni dalla messa in vendita non ha smesso di far parlare di sé, soprattutto per il costo.

Ecco quanto costa l’uovo di Pasqua realizzato da Carlo Cracco, quali sono le sue caratteristiche e dove è possibile acquistarlo.

Un prezzo che fa parlare, quanto costa l'uovo di Pasqua di Cracco?

Lo chef stellato Carlo Cracco non smette di stupire gli amanti del buon cibo e appassionati di dolci: arriva il nuovo uovo di Pasqua di Cracco, pronto a stupire il palato degli italiani.

L’uovo è disponibile in due versioni, una al cioccolato al latte e l’altra fondente. I prezzi a cui sono venduti, però, sono il motivo per cui sono finiti al centro dell'attenzione del dibattito pubblico. Il prezzo dell’uovo di Pasqua di Carlo Cracco, infatti, non è certamente accessibile a tutti.

L'uovo ha un peso totale di 400 g e il costo è di 60 euro, 5 euro più costoso rispetto all'anno precedente, nonostante anche al tempo avesse scatenato diverse polemiche. Il costo al grammo è di 0,15 centesimi al grammo.

Bisogna considerare che al giorno d'oggi il prezzo delle uova di cioccolato non è da considerare irrisorio. Infatti, è difficile trovare uova di Pasqua di quel peso con prezzi inferiori ai 20 euro. L'uovo di Pasqua Kinder Gransorpresa Gigante da 320 g, infatti, costa 19.99 euro, ovvero 0,06 centesimi al grammo.

Quando si pensa al prezzo di un prodotto di questo tipo però, non bisogna limitarsi a freddi calcoli come quello precedente, ma anche alla qualità e alla manodopera del prodotto. Non solo: se il nome sul prodotto è quello di uno chef del livello di Carlo Cracco, ci si deve aspettare un prezzo alto proprio come ci si aspetta un sapore eccelso.

La miscela di ingredienti per il prezioso uovo di Pasqua di Cracco

A prescindere dalle polemiche in merito al costo considerato troppo eccessivo, sono in tanti i curiosi che si domandano quali sono gli ingredienti utilizzati per la realizzazione dell’uovo.

Quello al cioccolato fondente è un uovo ricoperto da cioccolato fondente al 61%. Per questa tipologia di uova, lo chef stellato ha utilizzato i seguenti ingredienti:

• fave di cacao

• zucchero

• burro di cacao

• estratto naturale di vaniglia

• emulsionanti

Per chi, invece, preferisce il cioccolato al latte, basti sapere che la versione dell’uovo di Pasqua di Cracco contiene oltre allo zucchero, al burro di cacao e alle fave di cacao, anche latte scremato in polvere, emulsionante e burro concentrato.

Dove acquistare e quando arriva l'uovo di Pasqua di Cracco

Nonostante l’uovo pasquale proposto da Carlo Cracco ha destato polemiche in merito al suo costo di 60 euro, considerato troppo elevato, sono davvero tante le persone che non vedono l’ora di provare questa prelibatezza. Ma dove acquistare l’uovo di Pasqua?

Comprare l’uovo pasquale dello chef stellato è piuttosto semplice. Basterà ricercare online il sito ufficiale di Carlo Cracco e navigare all’interno del portale di shopping. Il cliente potrà quindi scegliere la versione che preferisce dell’uovo pasquale tra quella al latte e quella fondente.

E per quanto riguarda le tempistiche? All’interno della pagina ufficiale di vendita delle uova di Carlo Cracco per Pasqua 2024, è stato precisato che:

Gli ordini comprensivi di: uova di Pasqua, animaletti pasquali e ovetti di cioccolato, saranno evasi a partire dal 11 Marzo.

Non solo l'uovo, ecco gli altri prodotti pasquali di Cracco

Pasqua è sì il periodo delle uova di cioccolato, ma non solo. Infatti, sul sito dello chef, si possono trovare altri dolci tipici. E anche in tal caso, com'era prevedibile, i prezzi sono difficilmente definibili accessibili.

La colomba è il dolce che sulle tavole degli italiani non può mancare e lo chef, propone tre versioni del dolce. Per 47 euro è possibile acquistare la colomba classica, mentre per 49 euro è in vendita la colomba ai tre cioccolati oppure la colomba al cioccolato caramellato glassata al pistacchio.