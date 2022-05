Ai suoi concerti si può assistere a quello che si può definire come "effetto Bruce Springsteen". Come succede durante i live del cantautore statunitense, infatti, anche in quelli del cantautore di origine modenese non è raro vedere persone di ogni età e addirittura famiglie intere arrivati da tutta Italia per cantare tutti insieme i successi "del Blasco".

Sin dai suoi primi anni di carriera comunque, Vasco Rossi non ha collezionato solo fan e album pubblicati (ben 34, a voler essere precisi), ma ha accumulato anche un patrimonio vastissimo, così tanto da farlo entrare nella particolare classifica dedicata ai cantautori più ricchi della storia della musica italiana.

Vasco Rossi, il patrimonio del cantante

1,6milioni di euro, è questa la cifra che Vasco Rossi incasserebbe solo dalla SIAE per i suoi diritti. Senza contare poi anche i ricavi dei concerti che registrano sempre il pienone, come quello del Modena Park nel 2017, organizzato per celebrare i suoi 40 anni di carriera, che gli ha fatto incassare ben 36milioni a cui ne vanno aggiunti altri 13 ricavati "solo" dalla vendita di 220.000 biglietti.

Un dato molto importante da tenere in considerazione sono anche i 40milioni di dischi in totale che Vasco avrebbe venduto durante tutta la sua carriera. Un numero che comunque, considerando la sua immensa fama, non può che essere destinato ad aumentare ancora e ancora.

Il rocker nostrano possiede anche delle percentuali di alcune società come la Giamaica srl e la Bollicine srl attive nel settore della musica ma anche in quello immobiliare e anche in questo caso si parla di ricavi milionari con affari soprattutto all'estero.

Le case e le auto di Vasco Rossi

Vasco Rossi inoltre sarebbe proprietario di più case. Una a Zocca, nella sua città natale. Si tratta della dimora più famosa e sicuramente più importante dell'artista, almeno per quanto riguarda il valore simbolico che le viene attribuito da chi ha fatto della musica di Vasco la colonna sonora della propria vita.

La villetta infatti negli anni si sarebbe trasformata in un vero e proprio "tempio del rock" tappa del pellegrinaggio dei moltissimi fan che passano di lì anche solo per lasciare qualche omaggio al loro idolo. Vengono organizzati proprio dei pullman per poterlo fare!

La zona intorno all'entrata infatti (marciapiede compreso) è interamente ricoperta da dediche indirizzate tutte al cantante. Vasco avrebbe anche una residenza a Bologna che all'interno comprenderebbe uno dei suoi studi musicali.

Per via dei suoi diversi impegni però, Vasco deve fare la spola tra l'Italia e gli Stati Uniti. Proprio per questo motivo da qualche anno avrebbe spostato la sua residenza a Los Angeles. Tra le proprietà di Vasco Rossi ci sarebbe anche una Tesla Roadster, il cui prezzo si aggirerebbe sui 215.000 euro.