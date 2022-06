A maggio 2022, in occasione del MET Gala, Kim Kardashian aveva indossato un vestito appartenuto a Marilyn Monroe e per l'occasione aveva anche sottoposto la propria chioma scurissima ad una drastica tinta biondo platino. Si era mostrata con la celebre opera di sartoria addosso solo il tempo del red carpet, per poi sostituirlo con una fedele replica per il resto della serata.

A distanza di qualche mese, si sono sparse alcune voci a seguito di un'osservazione fatta da un fotografo specializzato in cimeli della Monroe secondo cui la star del web lo avrebbe rovinato. Per sostenere la sua tesi, avrebbe diffuso anche un "prima" e un "dopo" del vestito. Ma come è fatto l'abito? Quanto costa? Cosa lo rende così prezioso? Cerchiamo di rispondere a tutte queste domande.

Quanto costa il vestito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al MET Gala

Il celebre vestito indossato da Marilyn Monroe ad oggi ha conquistato il primato per essere l'abito più costoso che sia stato mai battuto ad un'asta. Sarebbe infatti stato venduto una prima volta a 1.267.500 dollari e una seconda volta ad un prezzo ben maggiore di 4.800.000 dollari.

Senza dubbio l'abito ha anche acquisito valore storico nel tempo, un po' per la diva che lo ha indossato e un po' per l'occasione in cui lo ha fatto, visto che in origine era costato alla stessa Monroe "solo" poco più di 1000 dollari, scarpe comprese.

L'occasione speciale

Il vestito in questione è un elegantissimo abito da sera color carne extra aderente in chiffon tempestato di strass e con una scollatura sul seno molto profonda, realizzato da Bob Mackie per il costumista Jean Louis nel 1962.

L'occasione furono i festeggiamenti a Madison Square Garden per i primi 45 anni di John Fitzgerald Kennedy, allora presidente degli Stati Uniti. Nello stesso giorno Marilyn Monroe si esibì anche nella celeberrima "Happy Birthday Mr. President", nome con cui in seguito è divenuto noto lo stesso abito.

Il caso Kardashian

Si è detto che per riuscire ad indossare l'abito appartenuto a Marilyn Monroe, la Kardashian si sia sottoposta ad una dieta ferrea priva di carboidrati e zuccheri, che le avrebbe fatto perdere ben 7kg, ma l'impegno nel perdere qualche centimetro delle forme sinuose e prorompenti che tanto la caratterizzano, a quanto pare, non sarebbe bastato.

Non ci sarebbe da stupirsi comunque, visto che proprio questo vestito sarebbe stato cucito sulle misure precise di Marilyn stessa, per fare in modo che la diva lo indossasse come una seconda pelle.

Non dimentichiamoci poi che stiamo parlando di un pezzo storico e che quindi applicare delle modifiche sarebbe stato impensabile. Che si sarebbe quanto meno sgualcito se indossato da chiunque non avesse il fisico dell'attrice hollywoodiana quindi, era praticamente inevitabile.

Lo stesso Bob Mackie, che ricordiamo è il creatore dell'abito, intervistato a seguito della polemica ha dichiarato di essere stato sin da subito contrario al fatto che Ripley's oggi proprietaria dell'abito, concedesse alla Kardashian di indossarlo, etichettando il fatto come "un grosso errore". Resta da chiedersi se la star di Instagram dovrà pagare un risarcimento per il danno causato.