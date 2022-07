La storica villa che fu di Lucio Dalla alle Isole Tremiti è pronta a trasformarsi nella location perfetta per l'esibizione culinaria di uno degli chef stellati più apprezzati in Italia che farà da apristrada a tanti altri ospiti attesi nella struttura. Ecco a partire da quando e di chi stiamo parlando.

Lucio Dalla, la villa del cantante si trasforma nel ristorante stellato di un famoso chef

Il 6 agosto 2022 Villa Luna Matana, ovvero la villa di Lucio Dalla e in modo particolare la sua terrazza che si affaccia sul suggestivo panorama di Cala Matana, si trasformerà nel ristorante stellato dello chef Ingles Corelli che, durante il suo soggiorno, eseguirà anche un cooking show molto speciale in cui mostrerà la sua idea di cucina.

Ma il volto noto di Gambero Rosso Channel come abbiamo anticipato, sarà solo il primo dei numerosi ospiti vip attesi per l'estate nella villa in cui il cantante di Caruso era solito passare la bella stagione tra relax e momenti di ispirazione per le sue canzoni.

L'iniziativa per l'estate, tra lusso e cultura

Proprio a partire da questa estate, Villa Luna Matana si trasformerà in un lussuoso luogo di villeggiatura in cui pare che, oltre a Corelli faranno meta altri ospiti di assoluto prestigio. Ma almeno per il momento la lista dei presunti vip rimane top secret.

Noi intanto, siamo andati a curiosare per scoprire quanto costa un soggiorno nella villa che un tempo fu rifugio estivo del cantautore bolognese ed ecco cosa abbiamo scoperto.

Stando alle informazioni trovate in rete, per 5 notti (che è il periodo di tempo minimo) passate all'interno della villa si potranno arrivare a spendere anche 3mila euro a persona con un deposito cauzionale di 2mila euro che verrà richiesto in loco e che verrà trattenuto in caso di danni. All'interno della somma sono comprese anche le spese per le pulizie, le consumazioni, il check-in e il check-out.

Una cifra davvero stellare quella richiesta per visitare gli stessi luoghi calpestati da uno degli artisti che appartengono e apparterranno sempre al firmamento della musica italiana!

Come è fatta la villa

Cosa ci attende una volta prenotato il nostro ipotetico soggiorno nella villa di Lucio Dalla è presto detto e sicuramente la noia non troverà il suo spazio. Stiamo parlando di una struttura costruita su ben quattro livelli, ognuno dedicato a momenti specifici della giornata.

Il piano terra, circondato per tutto il perimetro dal terrazzo, è caratterizzato da una cucina, un bagno e un soggiorno, al primo piano si trova invece la zona notte con 2 camere da letto e due bagni. C'è poi un'altra terrazza ma come spesso accade nelle dimore lussuose degli artisti, le mura di questa villa nascondono la vera chicca che si trova nel piano interrato a cui però è proibito accedere senza preavviso.

Qui infatti si trova quella che fu la sala d'incisione dell'artista, con tanto di pianoforte. Il suo valore, come si può ben immaginare, è inestimabile poiché oltre a quello monetario si va inevitabilmente ad aggiungere quello culturale.

Nella villa è presente anche una zona barbecue funzionante e ogni genere di comfort di cui disporre.