Dopo aver messo in vendita il vestito indossato nel video di "Material Girl", Madonna mette in vendita la sua villa di lusso a Los Angeles. Ecco tutti i dettagli di cui siamo a conoscenza tra le varie stanze da cui è composta, da chi l'aveva acquistata ormai un anno fa, nel 2021 e, soprattutto, a quanto ammonterebbe il suo attuale valore.

Madonna mette in vendita la sua villa a Los Angeles: cosa sappiamo sul costo

Nel 2021 la regina del pop aveva comprato la lussuosissima villa dalla star dell'R&B The Weekend, pagandola a quanto pare ben 19,3 milioni di dollari. Madonna avrebbe poi deciso di rivenderla appena un anno dopo dal suo acquisto, con un prezzo di gran lunga maggiorato che raggiungerebbe la cifra, a dir poco vertiginosa, di 26 milioni di dollari.

Ma cosa si dovrebbe aspettare chiunque abbia la possibilità di acquiatarla? Per cercare di rispondere a questa domanda scopriamo insieme di cosa dispone la lussuosa villa che sbocca su Hidden Hills, conosciuto per essere uno dei parchi più belli ed esclusivi in California.

Le stanze della villa messa in vendita dalla pop star

Non abbiamo immagini interne della casa, ma stando alle sue dimensioni note anche grazie alle foto aeree che si trovano su Internet, si potrebbe tranquillamente affermare che nella villa di Madonna ci sia spazio davvero per tutto, ma proprio tutto, tranne che per una cosa: la noia.

La dimora, diciamolo, per niente modesta si estende per circa 3 acri e dispone di una piscina detta "a sfioro" ovvero una di quelle piscine che si affacciano direttamente sul mare, tipiche degli ambienti californiani (se avete visto anche solo un episodio di quei teen drama in stile The O.C. saprete sicuramente di cosa si sta parlando).

Non manca anche una grande spa dalla capienza di 10 persone, un campo da basket e, come abbiamo già accennato, un giardino a Hidden Hills circondato da foltissimi alberi di sequoia che nascondono l'abitazione agli occhi dei più curiosi. Si ipotizza poi che nel giro di pochissimo tempo la pop star abbia fatto apportare alcune modifiche che hanno sicuramente contribuito all'innalzamento del prezzo di vendita.

Le modifiche volute da Madonna

Lo sappiamo, Madonna iconica ed intramontabile classe 1958, ama mantenersi sempre giovane e in forma. Non sorprende quindi che una delle modifiche apportate alla sua villa sia appunto l'aggiunta di una zona dedicata al fitness.

La cantante avrebbe infatti voluto trasformare il fienile già presente all'interno della proprietà in una palestra con un ampio spazio dedicato in particolare alla disciplina del pilates. Non è una novità infatti che tra tutti i tipi di workout, oltre al ballo, la regina del pop preferisca di gran lunga proprio questo metodo per allenarsi.

Non sappiamo ancora nulla riguardo a possibili acquirenti interessati alla villa, se siano per esempio anche loro personaggi famosi oppure comuni imprenditori della zona. Quello che è certo però, è che chiunque sarà il prossimo proprietario di questa villa avrà il suo bel da fare nel decidere come occupare il tempo sfruttando il più possibile le zone della casa!