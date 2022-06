Di location da sogno dove coronare il proprio sogno d’amore ce ne sono tantissime, ma la preferita dei Vip di tutto il mondo sembra essere secondo il trend del momento Villa Olmo, prestigiosissima location sul lago di Como.

L’ultimo dei matrimoni famosi ha visto Lady Gaga esibirsi in uno show per gli ospiti nella serata di domenica 26 giugno. Nozze non senza polemiche perchè l'accesso alla villa è stato limitato per un mese intero, dal 15 giugno al 15 luglio, e comletamente precluso nell'ultimo fine settima di giugno, quando molti avrebbero voluto godersi una gita al Parco o al Lido.

Ma veniamo al dunque: quanto costa organizzare un evento in un posto del genere? Scopriamolo insieme!

Villa Olmo, dove si trova una delle location più esclusive per sposarsi

La cosa che tutti vorrebbero sapere è quanto costa effettivamente organizzare un evento a Villa Olmo, ma prima di rispondere a questa domanda forse è bene capire che cos'ha di tanto speciale questo luogo.

La più bella delle ville del comasco, un capolavoro neoclassico affacciato sul Lago di Como, è stata costruita dall’architetto Simone Cantoni alla fine del ‘700, con immensi giardini che vantano quasi 800 alberi di cui molti secolari e monumentali.

Il Parco sta attualmente subendo interventi di riqualificazione e si estende per ben 6,7 ettari; è ovviamente un bene protetto. Vicino si trova anche un bellissimo lido dove, a pagamento, si può liberamente accedere.

Quanto costa un ricevimento di nozze a Villa Olmo

Accesa la curiosità andiamo a vedere quanto costa sposarsi in questa location dei Vip.

Prima di tutto, le spese di un ricevimento privato sono come vedremo molto alte, ma proprio molto, e in definitiva affittare il luogo è una cosa per ricchi. Ma al suo interno è possibile comunque celebrarele le nozze civili che si svolgono nella Sala Ovale o nel Tempietto nel parco, da aprile a ottobre, per la cifra di 500 euro (compresa IVA).

Se invece si vuole celebrare il ricevimento all’interno e quindi affittare l’intera struttura ad uso esclusivo, che dovrà essere riconsegnata con gli spazi interamente ripristinati, il Comune ha chiesto fino adesso 250.000 euro.

Questa la cifra che ha speso una coppia di magnati turchi ad agosto dell’anno scorso per sposarsi con uno spettacolare evento corredato da fuochi pirotecnici.

Matrimoni esclusivi e dove trovarli

Se 250.000 euro vi sembrano una somma esorbitante ebbene una coppia di inglesi ha fatto, anzi sta facendo, molto di più.

Dal 15 giugno al 15 luglio Villa Olmo sarà visitabile con restrizioni e completamente chiusa nell’ultimo week-end di questo mese, perché affittata da un miliardario britannico per la modica cifra di 1,3 milioni di euro.

La chiusura della Villa per un mese intero ha suscitato enormi polemiche, ma visto che ad incassare la quota di affitto è il Comune immaginiamo che lì stiano festeggiando più degli sposi.

Questo evento sarà il matrimonio dell’anno e forse di molti in avvenire, dove ad intrattenere gli invitati è stata chiamata niente di meno che Lady Gaga.

Gli sposi che possono permettersi tanto lusso sono Alan Howard e Caroline Byron, dove il primo ha un patrimonio netto di 1,5 miliardi di sterline.

Tutte le informazioni pratiche per visitare il Parco e l'edificio

Ma Villa Olmo oltre che una location per eventi mondani è anche un luogo di interesse storico che può essere visitato.

Al Parco si ha accesso libero e gratuito tutti i giorni della settimana e gli orari di quest’anno sono i seguenti:

dalle 7.00 alle 19.00 (1 Ottobre - 4 Aprile);

dalle 7.00 alle 23.00 (5 Aprile - 30 Settembre).

Oltre al Parco anche la meravigliosa Villa neoclassica merita uno sguardo da vicino.

L’ingresso è gratuito anche qui e gli orari di visita si svolgono da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 18:00.

L’accesso all’edificio può comunque essere precluso in occasione di mostre ed eventi, spesso ospitati nella bellissima Sala del Duca.

Per quanto riguarda il parcheggio c’è ne sono due nelle vicinanze, entrambi a pagamento.

Visitare il Lido sul Lago: biglietti, orari, parcheggio

Nel luogo si trova anche un meraviglioso lido sul Lago, anche lui inaccessibile nell’ultimo weekend di giugno per via delle nozze Vip.

Lo stabilimento è aperto dalle 10.00 alle 18.00 e al suo interno ha anche alcune piscine, oltre alla possibilità della balneazione assistita sul Lago.

Per la stagione 2022 il prezzo del biglietto è di 10,00 €, 6,00 € se ridotto. La struttura offre anche la possibilità di utilizzare una promozione pomeridiana con ingresso dopo le 13.00 dove i costi sono di 6,50 € per il biglietto intero e 4,50 € per il ridotto.

Ancora, è possibile prenotare un’area privata al costo di 25 € o un posto in terrazza a 20 €. Ci sono poi altre possibilità di pacchetti con svariati ingressi e anche abbonamenti stagionali.

Il Lido non possiede un parcheggio privato per i clienti, che però hanno numerose possibilità gratuite e a pagamento nelle vicinanze.