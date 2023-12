Quanto valgono le ville che Berlusconi ha lasciato in eredità ai cinque figli?

Alla sua morte, Silvio Berlusconi ha lasciato diverse ville in eredità ai suoi familiari. Quanto valgono le proprietà dell'ex presidente del Consiglio? Si parla di una cifra folle.

Ville di Silvio Berlusconi nell'eredità: ecco quanto valgono

Silvio Berlusconi è morto il 12 giugno 2023, lasciando un grande vuoto nel cuore di quanti lo hanno amato. Non solo a livello emotivo, l'ex presidente del Consiglio ha lasciato ai familiari anche una ingente eredità. Nel suo patrimonio, ovviamente, ci sono diverse ville, localizzate soprattutto nei luoghi che il politico e imprenditore amava maggiormente. Quanto valgono le dimore? Stabilirlo con certezza è difficile, ma una cifra approssimativa possiamo comunque azzardarla.

Stando ad alcune indiscrezioni, parte del patrimonio immobiliare di Berlusconi sarebbe attualmente in vendita. A decidere di disfarsi di parte dell'eredità sono stati i cinque figli: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Il motivo? In questo modo riuscirebbero a monetizzare e a dividersi ulteriormente l'eredità.

Se tutte le dimore dovessero essere vendute, gli eredi di Silvio incasserebbero cifre folli. Pensate che soltanto Villa Certosa a Porto Rotondo in Costa Smeralda ha un valore stimato di 260 milioni di euro. Sempre secondo alcune indiscrezioni, la somma complessiva che si ricaverebbe dalla liquidazione delle proprietà immobiliari è pari a 800 milioni di euro.

Dove si trovano le ville extra lusso di Silvio Berlusconi?

Tra le ville in vendita comprese nell'eredità di Berlusconi non compare Villa San Martino ad Arcore. Al contrario, sembrano esserci: la dimora di Macherio dove ha vissuto a lungo con l'ex moglie Veronica Lario, Villa Certosa (4.500 mq con 126 stanze) e Villa Grande (Franco Zeffirelli vi ha vissuto in comodato d'uso fino alla sua morte). Non solo, secondo fonti vicine alla famiglia, c'è anche Villa Gernetto, la struttura Settecentesca in Brianza dove Silvio voleva aprire la sua università del libero pensiero.

Ovviamente, l'eredità 'di mattoni' del Cavaliere non è finita qui. Sempre nel lotto in vendita, dovrebbero esserci: Villa La Lampara in Costa Azzurra (500 mq + 2.000 mq di giardini), due dimore ad Antigua nei Caraibi, Villa Campari sul lago Maggiore (30 stanze), Villa Due Palme a Lampedusa, Villa Tattilo a Porto Rotondo e Villa Sottocasa a Vimercate. Alle residenze da sogno si devono aggiungere oltre cento appartamenti situati in Lombardia, specialmente nell'area di Milano.