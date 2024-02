Vittorio Sgarbi: ecco dove abita e com'è la casa del critico d'arte

Personaggio quasi sempre su le righe, ma dotato di un'intelligenza fuori dal comune, Vittorio Sgarbi vive in una casa stupenda, situata in una delle città più belle d'Italia. Vediamo dove abita e com'è la sua dimora.

Vittorio Sgarbi: dove abita il famoso critico d'arte?

Classe 1952, Vittorio Sgarbi è nato l'8 maggio a Ferrara. Da anni, però, il famoso critico d'arte e politico vive in un grande e bellissimo appartamento situato nel centro storico di Roma. Nello specifico, la casa si trova tra corso Vittorio e corso Rinascimento, in un palazzo d'epoca. Questo dettaglio si nota soprattutto dai soffitti alti, tipici delle dimore di un tempo, dai pavimenti e dai lunghi corridoi.

Considerando la sua estrema passione per l'arte, la casa di Vittorio non poteva che essere un vero e proprio museo. Non stupisce che Sgarbi abbia perfino scelto i colori delle pareti in stile polo museale: rosso e verde. Quadri, tantissimi quadri con cornici ovali, rettangolari e quadrate, ovviamente di un certo valore, ma anche sculture, lampade antiche e mobili d'antiquariato. E' impossibile valutare le ricchezze contenute nell'appartamento.

Così come i quadri e le opere d'arte, casa di Sgarbi è ricca anche di librerie. Il critico possiede oltre 10 mila libri, motivo per cui le opere sono sparse in tutto il perimetro della dimora, perfino sui tavoli e a terra. Per sua stessa ammissione, qualche volta fa fatica anche lui a trovare un titolo che gli interessa.

Sono molto particolari anche i pavimenti. In alcune zone della dimora sono in parquet chiaro, ma è il marmo ad essere predominante, con motivi a scacchiera in bianco e nero.

Vittorio Sgarbi, l'unica stanza anonima? La cucina

Come avrete facilmente capito, Vittorio Sgarbi abita in una casa che rappresenta un vero e proprio patrimonio. Non solo per l'appartamento in sé, anche per ciò che contiene. L'unica stanza anonima è la cucina. I mobili, probabilmente datati, sono di un colore giallo pallido, mentre il tavolo è marrone scuro.

Il fiore all'occhiello dell'appartamento? L'enorme spazio esterno. C'è un grande balcone, con tanto di fiori e piante curati alla perfezione, con una vista spettacolare su Roma. Tutto qui? Ovvio che no. Dalla terrazza, tramite ad una scala a chiocciola in ferro battuto, si può salire ad un piano superiore. Immaginiamo che ci sia una specie di torretta.

Una casa meravigliosa, che lascia senza fiato. Sicuramente, Sgarbi avrà almeno due donne di servizio h24. E' impensabile che lui, sempre pieno di impegni, riesca ad occuparsi anche delle faccende domestiche e, ad essere sinceri, non sembra un casalingo provetto.