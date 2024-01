Quanto guadagna Vittorio Sgarbi: rivelato il patrimonio del deputato e critico d’arte

Critico d’arte e politico italiano, Vittorio Sgarbi è spesso ospite in vari salotti televisivi, in cui è tradizionalmente ricordato come una persona ardente. Il suo tratto caratteristico? I toni estremamente focosi e accusatori.

La sua carriera si è sviluppata con numerosi incarichi di natura politica e culturale. In particolare, è critico d’arte, storico dell’arte, politico, personaggio televisivo e collezionista.

Una domanda accomuna molte persone: quanto porta a casa a fine mese tra stipendio, vitalizio da parlamentare e cachet televisivi? Scopriamo insieme quanto guadagna Vittorio Sgarbi.

Vita e formazione di Vittorio Sgarbi: tra studi e televisione

Nato a Ferrara l’8 maggio, Vittorio Sgarbi è classe 1952. Figlio di due farmacisti, Giuseppe Sgarbi e Rina Cavallini, si è diplomato nella sua città natale.

Successivamente, si è laureato cum laude in filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna per poi proseguire gli studi in Storia dell’Arte. Nel 1977 viene assunto come storico dell’arte dalla Soprintendenza ai beni storici e artistici in Veneto. Lascerà questo lavoro nel 2019. Inoltre, ha insegnato per 3 anni come docente all’Università di Udine.

Nel 2011 ha ricevuto l’onore di curatore del Padiglione Italia per l’esposizione internazionale d’arte di Venezia. Nel corso della sua carriera, si è sempre occupato di arte, commentando alcune fra le opere più importanti dei pittori e scrivendo numerosi saggi e libri specializzati. Tra i più noti si ricordano “Carpaccio” e “La stanza dipinta”.

Ha poi collaborato a livello giornalistico con numerosi quotidiani, come “Il Giornale”, “L’Espresso”, “Panorama” e “Io Donna” del Corriere della Sera.

Tutti conoscono il carattere fumantino di Vittorio Sgarbi che, nel corso degli anni, lo ha portato a ottenere una lunghissima lista di querele e condanne in seguito ad accese liti in televisione e in Parlamento.

Il patrimonio di Vittorio Sgarbi: cifre da non credere

Il critico d’arte ha da sempre preso parte alla politica italiana, attività che gli ha permesso di raggiungere ingenti cifre. Nel 2019 la sua dichiarazione dei redditi ammontava a 475.653 euro; stando alla dichiarazione patrimoniale del 2017 risultava che gli unici possedimenti di Sgarbi fossero un antico motoscafo e una fondazione (Cavallini-Sgarbi), per un totale di 782,682 euro.

In quanto deputato eletto per Forza Italia (poi passato al Gruppo Misto) nel collegio di Modena e Ferrara, Sgarbi ha ricevuto uno stipendio da parlamentare di un’indennità lorda di circa 11.000 euro (netti poco più di 5.000 euro al mese).

Nel curriculum politico ha svolto anche 3 incarichi da sindaco: a San Severino Marche dal 1992 al 1993, di Salemi dal 2008 al 2012 e di Sutri, nel Lazio, dal 2018. Oggi, come consigliere regionale della Lombardia, Vittorio Sgarbi avrà un guadagno mensile elevato, tra i 10 e i 13 mila euro lordi al mese. A questa cifra si devono sommare rimborsi forfettari e indennità di funzione.

Quanto guadagna al mese Vittorio Sgarbi?

Nel suo ruolo di politico, Vittorio Sgarbi guadagnerebbe 5.000 euro netti al mese, a cui si aggiungono i rimborsi per le spese telefoniche e per i viaggi.

Sgarbi, però, è noto al grande pubblico soprattutto per le sue partecipazioni televisive, dove viene interpellato su questioni di patrimonio artistico-culturale-paesaggistico, fino a questioni di società e politica.

Come opinionista e ospite in programmi tv e talk show, il suo compenso ammonterebbe a 3.000 euro a puntata.

Che orientamento politico ha Vittorio Sgarbi?

Nel 2017 Vittorio Sgarbi ha fondato il movimento politico Rinascimento, con lo scopo di affrontare la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico italiano. Ha però lasciato il movimento nel 2022.

Vittorio Sgarbi è conosciuto come un politico spesso incline a cambiare schieramento, motivo per cui alcuni lo definiscono come “Il più grande trasformista d’Italia”. Si è però più volte definito liberale e libertario.

Quanti sono i figli di Sgarbi?

Vittorio Sgarbi non si è mai sposato, ma ha avuto numerose relazioni. Le più durature sono state con l’attrice Patrizia Brenner, scomparsa a causa di una leucemia, e Sabrina Colle, sua attuale compagna.

Ha avuto 3 figli, Alba, Evalina e Carlo, con 3 donne diverse. Carlo, nato nel 1988 dalla relazione con Patrizia Benner, è stato riconosciuto da Vittorio Sgarbi solo al termine di una lunga battaglia legale.

Quanti anni ha Vittorio Sgarbi?

Vittorio Sgarbi oggi ha 71 anni. In quanto grande collezionista di opere d’arte e libri antichi, ha allestito una collezione con le opere conservate dai suoi genitori e con la collaborazione della sorella Elisabetta.

Le opere sono state vincolate per un futuro museo attraverso la fondazione Cavallini-Sgarbi.

Leggi anche: I politici italiani più seguiti sui social