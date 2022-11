Critico d’arte molto noto e non solo, Vittorio Sgarbi è spesso ospite in vari salotti televisivi dove talvolta da in escandescenza: dai collegamenti con “Pomeriggio Cinque” di Barbara d'Urso la “La Pupa e il Secchione” fino alle poltrone più illustri come il “Maurizio Costanzo Show”. Il suo tratto caratteristico?I toni estremamente focosi e accusatori.

Una domanda accomuna molte persone: quanto porta a casa a fine mese tra stipendio, vitalizio da parlamentare e cachet televisivi? Scopriamo insieme quanto guadagna Vittorio Sgarbi.

Vita e formazione di Vittorio Sgarbi, tra studi e tv

Nato a Ferrara, Vittorio Sgarbi è classe 1952. Laureato cum laude in filosofia presso l’Università degli Studi di Bologna per poi proseguire gli studi in Storia dell’Arte. A tutti è nota la sua carriera di critico d’arte e la saggistica da lui prodotto tra cui “Carpaccio” e “La stanza dipinta”.

Nel 2010 è stato nominato soprintendente della Soprintendenza speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico, e l’anno seguente ha ricevuto l’onore di curatore del Padiglione Italia per l’esposizione internazionale d’arte di Venezia. Padre di due figli nati da relazioni extraconiugali, lo stesso Sgarbi ha dichiarati di poter avere circa una quarantina di cui non è ancora a conoscenza.

Tutti conoscono il suo carattere fumantino che, nel corso degli anni, lo ha portato a ottenere una lunghissima lista di querele e condanne in seguito ad accese liti in televisione e in Parlamento. Non solo critico d’arte, vediamo quali sono le altre fonti di guadagno e a quanto ammonta il suo stipendio.

Il patrimonio di Vittorio Sgarbi, cifre da non crederci

Il critico d’arte ha da sempre preso parte alla politica italiana, attività che gli ha permesso di raggiungere ingenti cifre. Nel 2019 la sua dichiarazione dei redditi ammontava a 475.653 euro; stando alla dichiarazione patrimoniale del 2017 risultava che gli unici possedimenti di Sagri fossero un antico motoscafo e una fondazione (Cavallini-Sgarbi) per un totale di 782,682 euro. Come deputato per Forza Italia (ora per il Gruppo Misto) il critico d’arte riceve uno stipendio da parlamentare nel collegio di Modena e Ferrara, per essere più chiari sembrerebbe che prenda un'indennità lorda di 11.000 euro e una diaria di 3.503,11 a cui si somma un rimborso spese di 3.690 euro. Risulta chiaro che se solo per l’attività politica il compenso ammonta a cifre così alte, chissà a quanto arriva il totale.

È noto a tutti che Sgarbi non è solo un critico e nemmeno solo un politico, è un uomo di spettacolo a tutti gli effetti, anzi, probabilmente è proprio il suo carattere fumantino e di provocatore che porta i diversi conduttori a invitarlo nei propri salotti!

A quanto pare per una singola apparizione in un programma televisivo/talk show, il cachet di Sgarbi arriverebbe a 3.000 euro. C’è da chiedersi se fra i tanti riconoscimenti e titoli ottenuti ce ne sia qualcuno per cui non percepisca alcun compenso. Ebbene sì, esiste. Per la carica di sindaco di Sutri (Viterbo), ricevuta nel 2017, lo stesso Sgarbi ha dichiarato nel corso di un’intervista di “La Zanzara" di non percepire alcuno stipendio.

