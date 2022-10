La ricordiamo tutti per la sua notorietà degli anni ’90, in particolare per l’enorme successo che ha avuto e del grande patrimonio che ha accumulato e per il processo che l’ha vista protagonista insieme alla figlia Stefania Nobile. Stiamo parlando di Wanna Marchi, la venditrice più ricca della storia della tv italiana.

Di origini umili e contadine, in giovane età si sposa e dal matrimonio nasce la figlia con cui ha condiviso gioie, soldi e dolori. Anche il carcere è stato condiviso da entrambe. U

Wanna Marchi inizia a lavorare per una rete televisiva locale e a vendere prodotti per il corpo. Il suo carattere irruente e a volte anche aggressivo però la rende seguita e creduta dal suo pubblico. In poco tempo diventa la venditrice più grande della storia italiana, fatturando cifre da capogiro ogni anno. Finché non si è scoperto una maxi truffa che la stessa Marchi ha fatto nei confronti di milioni di clienti. Di lì il carcere insieme alla figlia e la perdita di ogni cosa. Ora è rinata dalle sue ceneri e gestisce vari business, sempre insieme alla figlia Stefania.

Curiosità su Wanna Marchi: dove vive, quanti soldi ha guadagnato e patrimonio

Il 21 settembre 2022 è uscita su Netflix a serie Tv che vede protagonista Wanna Marchi. 6 episodi in cui la Marchi si racconta e svela piccanti retroscena della sua vita. Per farlo utilizza sempre il suo colorito modo di parlare, il suo tono aggressivo ed il suo forte ascendente verso le persone. Non mancano inoltre i momenti di commozione e dolore legati alla sua intera vita.

Oggi si dice una donna libera a cui è stata negata per anni la libertà. Afferma ancora di vivere con 600€ al mese di pensione. Ma ne siamo proprio certi?

Sicuramente la storia di Wanna Marchi non è passata inosservata. La sua grande fama come venditrice si è tramutata in truffatrice. Tantissime sono state le persone che l'hanno accusata di aver tolto loro molti soldi delle vecchie lire. Ancora oggi si stima che i guadagni che la Marchi avrebbe fatto a discapito della povera gente fosse di cifre esorbitanti. La scalata alla truffa è stata il momento d'oro che la Marchi ha condiviso con il collega Do Nascimiento e la figlia Stefania Nobile. Sì perché soprattutto con la figlia, il legame di sangue e di truffa è stato indissolubile. Entrambe sono state accusate e ritenute responsabili della sottrazione di denato a moltissimi italiani tramite il loro commercio di prodotti in vendita tramite TV.

Il loro patrimonio, guadagnato in soli cinque anni, è stato stimato di circa 64 miliardi di lire (33 milioni di euro attuali), tra case e terreni di cui madre e figlia erano proprietarie. Ovviamente il tutto è stato tolto loro, messo sotto sequestro e confiscato dalle autorità giudiziarie. Eppure la Marchi non si è lasciata scoraggiare. I quasi dieci anni di reclusione per estorsione e truffa li ha impiegati per dedicarsi alla sua grande passione: la cucina. Durante la reclusione nel carcere di Bologna, infatti, la Marchi cucinava per ben 92 detenute, seguendo e conseguendo un attestato di 200 ore.

Attualmente è una food blogger molto seguita sui social!

Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile vivono a Tirana, in Albania e sono proprietarie di diversi locali. Si sono allontanate oramai dai riflettori e vivono una vita riservata.

Marchi e Albania: presunto tesoro nascosto

Le avventure di Wanna Marchi sono ancora al centro dell’attenzione e sembra che disponga di un tesoro segreto di cui è proprietaria proprio in Albania. Forse questa terra l’ha accolta come luogo e riparo sicuro sia per la vita professionale che privata che economica. Si pensa che l’approdo in Albania sia da ricercare proprio per questa ragione: continuare a nascondere un grande tesoro e preservarlo dal Fisco italiano.