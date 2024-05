Mark Zuckerberg ha comprato un nuovo e lussuosissimo yacht. Il co-fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta non ha acquistato un’imbarcazione qualsiasi, ma una che è stata costruita per l’oligarca russo Vladimir Potanin. Neanche a dirlo, il prezzo è folle.

Nuovo yacht per Zuckerberg: il prezzo è folle

Il nuovo yacht di Mark Zuckerberg è bellissimo, imponente e dotato di ogni comfort. Parliamo di un’imbarcazione che solo poche persone al mondo possono permettersi di acquistare. Lunga 118 metri, può ospitare 24 ospiti e 48 membri di equipaggio, arrivando a raggiungere una velocità di 24 nodi.

Lo yacht, un Launchpad che in fase di costruzione era stato battezzato come Project 1010, è stato commissionato dall’oligarca russo Vladimir Potanin ai cantieri olandesi Feadship. L’esplosione della guerra in Russia e le conseguenti sanzioni internazionali hanno costretto il committente a rinunciare all’ordine. Parliamo di un uomo il cui patrimonio, prima del conflitto voluto da Putin, era maggiore di 30 miliardi di dollari, cifra che gli ha fatto ottenere il titolo di secondo personaggio più ricco del Paese.

Potanin, azionista di maggioranza di Norilsk Nickel, azienda mineraria che produce il 15% del nichel e il 40% del palladio usati nel mondo, non poteva commissionare uno yacht semplice. Ecco perché, quando l’imbarcazione è tornata in vendita sul mercato, Zuckemberg non si è fatto scappare l’affare. Il prezzo, ovviamente, è folle: 300 milioni di dollari.

Zuckerberg: i dettagli dello yacht da 300 milioni di dollari

Le sanzioni occidentali alla Russia hanno impedito a Potanin di completare l’acquisto di Project 1010, motivo per cui la barca è rimasta ferma nel cantiere Feadshipper un po’ di tempo. Appena le autorità olandesi hanno dato il via libera per la vendita a un nuovo acquirente, Mark Zuckemberg ha colto la palla al balzo e ha investito 300 milioni di dollari nel suo nuovo giocattolino da 24 nodi.

Launchpad è stato curato dallo studio dell’archistar Espen Øino, mentre gli interni portano la firma dello studio francese Zuretti Interior Design. Il co-fondatore di Facebook e amministratore delegato di Meta è stato avvistato per la prima volta nel cantiere navale olandese sul finire del mese di dicembre 2023. Negli ultimi giorni, invece, l’imbarcazione è apparsa attraccata a Port Everglades, Fort Lauderdale, in Florida, dettaglio che fa presupporre che la vendita sia andata a buon fine. Stando a quanto sostengono i beninformati, Zuckemberg inaugurerà lo yacht in occasione del suo compleanno, il 14 maggio 2024.