Un account aziendale sui social, più precisamente su Instagram, sembra sia diventato quasi "obbligatorio" per consolidare la presenza online di un brand. Ma quali sono i vantaggi di un profilo aziendale Instagram? Quanto costa? Cerchiamo di chiarire i dubbi più comuni.

Come creare un profilo aziendale Instagram?

I meno avvezzi alle dinamiche social possono chiedersi come implementare le proprie strategie di marketing attraverso i tanto discussi social networt. Uno dei modi più indicati è quello di aprire un account aziendale Instagram. Ma come fare?

Nella realtà dei fatti, aprire un profilo Instagram è molto semplice: è sufficiente accedere dai nostri dispositivi, come smartphone, tablet o computer, digitare "Instagram", cliccare sul primo link e successivamente, cliccare su “Non hai un account? Iscriviti”.

Seguendo le indicazioni che la piattaforma ci suggerisce, completiamo con tutti i nostri dati e creiamo, passo dopo passo, il profilo del nostro brand. Una volta ultimato, accediamo a "Impostazioni" e clicchiamo su "Account". Da qui possiamo passare ad un account professionale, che è la scelta giusta per trasformare un normale profilo in un profilo aziendale.

La cosa fondamentale è completare tutti i campi con foto profilo, contatti, indicazioni generali e specificare cosa tratta il nostro brand; tra le tante scelte disponibili, scegliamo quella che più si avvicina al nostro core business.

A cosa serve un account professionale su Instagram?

L’account professionale serve per dare alle persone un’immagine rifinita, completa e curata del nostro brand. Tutti i punti di contatto con il potenziale cliente sono importanti, e l'account business è uno di questi. L’account aziendale può servire per molti aspetti:

Aumentare la brand reputation

Trovare nuovi clienti

Aumentare la viralità del brand

Posizionare il brand

Aumentare le vendite

Confrontarsi con i clienti

Comunicare i propri valori

Mostrare prodotti e servizi

Raccontare

Come possiamo vedere, i vantaggi sono molteplici e il profilo aziendale Instagram è un aspetto che va curato nei minimi dettagli, in tutte le sfaccettature e in tutti i contenuti.

Quanto costa un account professionale Instagram?

Fortunatamente, usufruire di un profilo aziendale Instagram non costa assolutamente nulla, anche perché il social network è gratuito. In realtà, l’utente “paga” regalando i propri dati sensibili: questo è uno dei tanti modi con cui i social network traggono profitto. È vivamente consigliato, per le sue potenzialità, usufruire di questo social per fare branding in maniera totalmente gratuita; è scontato che, se vogliamo incrementare le possibilità di vendita, possiamo utilizzare le sponsorizzazioni a pagamento, e scegliamo noi quanto investire.

Il profilo aziendale è utile a tutti i brand?

Instagram per le aziende è uno dei modi per poter comunicare con gli stakeholders, e sta al brand decidere se accedere a questa opportunità o meno. Quel che è certo, è che rifiutare di utilizzare le potenzialità del web è un’occasione mancata, ma per alcuni brand può non essere il mezzo primario per diffondere i propri valori.

Altri punti di contatto possono essere i siti web, i canali YouTube, o tutte le altre forme di comunicazione offline, come gli eventi, la stampa, la tv, la radio, ecc. Rinunciare ad una delle forme di comunicazione più in voga del momento, potrebbe rivelarsi un errore madornale.