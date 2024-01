Cosa sono account falsi o inattivi e perché Chiara Ferragni potrebbe essere nei guai

Sono passate ormai alcune settimane dallo scandalo Pandoro Gate, ma ancora non c'è pace per Chiara Ferragni, che rischia una nuova accusa: molti dei suoi followers sui social parrebbero account falsi o sospetti. Nonostante il calo di notorietà e fiducia degli utenti, Chiara continua a mostrarsi felice insieme ai figli, Leone e Vittoria.

Ecco cosa sono gli account falsi o sospetti e cosa rischia Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni, followers con account falsi o sospetti

Subito dopo il crollo di popolarità sui social, in seguito allo scandalo Balocco, Chiara Ferragni aveva messo in atto una vera e propria strategia, in collaborazione con una task force di esperti (tra avvocati e specialisti della reputazione online), per tornare "quella di prima".

Il caso del pandoro, infatti, è costato migliaia di followers all'influencer, oltre a una perdita di credibilità nei suoi confronti. Oltre a questo, sono emersi numerosi account falsi o sospetti tra i followers di Chiara Ferragni.

Stando ai dati di Inbeat.co - un sito web che permette di verificare gli account dei followers degli influencer - ci sarebbero almeno 11 milioni di followers sospetti della Ferragni. Scendendo nel dettaglio: su un totale di 29 milioni di follower, solo 17,7 milioni sarebbero utenti reali, mentre 11,9 milioni (ovvero il 41%) risulterebbero utenti inattivi o addirittura falsi.

Per fare un confronto, tra i followers di Fedez non risultano account fake o non reali; mentre tra gli oltre 4,6 milioni di follower di Valentina Ferragni, 782mila sono inattivi o falsi (il 17%).

Nuove accuse per Chiara Ferragni?

Se ciò non bastasse, anche il tasso di coinvolgimento (engagement) di Chiara Ferragni è in netto calo: secondo i dati di Inbeat, solo l'1,58% dei suoi follower (cioè mezzo milioni di seguaci) interagisce realmente con il suo profilo commentando, mettendo un like o condividendo e salvando post e storie.

Nonostante questi risultati e un breve periodo di assenza dai social, Chiara Ferragni è poi tornata a pubblicare foto con la famiglia e i figli, sperando di fare leva ai sentimenti dei fan più attivi, spingendoli a interagire.

I risultati non sono stati quelli desiderati: basti pensare che, nell'ultimo post condiviso sui social dove mostrava il weekend con i figli in montagna, Chiara non ha raggiunto il suo obiettivo.

Temendo poi un accanimento dei fan contro di lei, l'infleuncer ha nuovamente disattivato la possibilità di commentare i suoi post e mandare un messaggio privato: un segnale tutt'altro che positivo.

Quanti followers ha perso Chiara Ferragni?

Ma alla fine, quanti followers ha perso Chiara Ferragni a causa dello scandalo Balocco? Facciamo alcuni conti, senza però considerare che l'intera famiglia Ferragni ha perso popolarità sui social.

La notizia della multa da parte dell'Antitrust è arrivata il 14 dicembre: dal 15 dicembre al 27 dicembre l’account di Chiara Ferragni ha perso 157.000 follower. Il 24 e il 25 dicembre invece i follower sono aumentati: 13.000 e 5.000, ma qualcuno ipotizza l'introduzione di account fake o inattivi.

Con l'estensione delle indagini anche alle uova di Pasqua e alla bambola Trudi, c'è stato un altro calo significativo, che complessivamente ha portato la Ferragni da 29,7 milioni di followers a 29,4 milioni. Per non parlare di tutte le collaborazioni saltate o a rischio.

Non resta che aspettare e vedere quale sarà la strategia della task force per far risplendere Chiara Ferragni dopo la caduta rovinosa dello scandalo Balocco.