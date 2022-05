Sapevi che l'intelligenza artificiale prenderà il posto dell'uomo nel marketing? E' il nuovo modo di vendere del futuro. Te lo saresti mai immaginato? Scopri tutto sull'Ai Marketing e cosa sapere per vendere nel futuro, cosa dobbiamo aspettarci, che cos'è, come funziona e a cosa serve.

Nei processi di relazione con il cliente, in modalità online oppure in negozio, le decisioni vengono prese da noi esseri umani. Se vi dicessimo che una sorta di robot, dotati di intelligenza artificiale e spinti da un algoritmo, possono scegliere al posto nostro nel marketing?

Starai sicuramente pensando “potrebbe sbagliare?”. L’ai marketing si basa sui dati, sui comportamenti e sulla persuasione, come se fosse una persona reale. I robot saranno i nostri nuovi colleghi? L'’artificial intelligence marketing è il nuovo modo di vendere del futuro.

La chatbot, la virtual assistant e i sistemi simili sono tutti dotati di intelligenza artificiale. Cosa dobbiamo aspettarci? Cosa sapere per il futuro? In realtà, l’Ai marketing è già attuale. Per questo partiremo dal principio, fino a fare delle vere e proprie considerazioni, passando da esempi e realtà odierne.

Un elemento chiave che contraddistingue l’uomo? L’intelligenza, ovvio. Per ottimizzare i tempi e i guadagni, l’Ai Marketing prende il posto dell’essere umano.

Ti starai chiedendo come? Leggi l’articolo per saperne di più. Gli sviluppi tecnologici vanno sempre più avanti, riusciremo a stargli dietro? I robot intelligenti potranno prendere il controllo e decidere al posto nostro. Pronti per questo?

In questo articolo vedremo tutto sull’Ai Marketing e la vendita del futuro, cosa dobbiamo aspettarci e sapere, che cos'è, come funziona e a cosa serve.

Che cos'è Ai Marketing?

Una piattaforma dotata di intelligenza artificiale che consente di influenzare le esigenze di acquisto, esiste già. Si chiama Ai Marketing, o Artificial Intelligence Marketing.

Un modo innovativo per interagire con i clienti, migliorare tutte le azioni di persuasione, le tecniche di comunicazione e la comprensione del mercato, molto più velocemente dell’uomo.

Una risorsa di ottimizzazione dei tempi e di guadagno? È una forma di marketing diretto che fa leva sui dati e sull’apprendimento automatico. La parte di ragionamento che suggerisce le azioni sono decide direttamente da un algoritmo e dal computer e non dall’essere umano.

Il ilprogressonline.it ha specificato:

L’Artificial Intelligence Marketing (il cui trend innovativo, secondo Gartner, raggiungerà la piena implementazione tra 5-10 anni) è quella branca del marketing che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare la comprensione del mercato, sia B2B che B2C, e suggerire le azioni da intraprendere al fine di conseguire dei risultati di business

La svolta? Sicuramente ci sono tratti positivi e negativi! Possiamo, ancor di più, definirlo come un insieme di sistemi sia software che ti tipo hardware, i quali, sono dotati di capacità simili a quelle dell’uomo. Facciamo degli esempi: interazione con l’ambiente, apprendimento, adattamento, pianificazione e ragionamento.

Queste capacità automatiche prendono il posto delle decisioni prese da noi umani, basandosi, sui dati. Di conseguenza, usa le tecniche di persuasione, integrando tecniche matematiche. L’obiettivo? Migliorare la comunicazione.

Lo scopo è proprio quello di convertire con inviti all’azione. Qual è il risultato ti starai chiedendo. Più guadagno per l’azienda e più valore per l’utente.

Artificial Intelligence marketing: come funziona

L’artificial Intelligence Marketing fornisce un vasto insieme di strumenti e non solo, anche di tecniche, al fine di rendere una strategia di marketing digitale funzionale. Si basa sui comportamenti delle persone. In maniera più approfondita, le varie funzioni servono per raccogliere, ragionare e agire.

Il principio è basato su un ciclo ben definito: percezione, ragionamento e azione. Il primo ciclo di marketing “raccogliere” ha come principali attività quelle di raccogliere dati sui consumatori online e offline.

Il secondo criterio “ragionare” elabora i dati, trasformandoli in informazioni per giungere ad una analisi conclusiva. In questa fase l’apprendimento automatico dell’ai marketing entra in gioco. Nella terza fase dell’agire si passa all’azione.

Qual è l’impatto dell’Ai sul marketing? Vidiemme.it riporta:

L’Intelligenza Artificiale sta reinventando i prodotti esistenti, creando nuove esperienze possibili che sono la chiave per dare vita ad un Marketing che sia sempre più personalizzato e focalizzato nel soddisfare le singole esigenze di ogni consumatore. Grazie a questa tecnologia è possibile effettuare personalizzazioni su larga scala, desiderate da un numero crescente di consumatori.

Nel contesto del marketing, una delle attività sono le tipologie di comunicazione che influenzano un potenziale cliente nella finale decisione di acquisto.

L’intelligenza artificiale in questa fase ha un ruolo più che importante. Come funziona l’apprendimento automatico? Si interseca con la progettazione e lo sviluppo dell’algoritmo. Quest’ultimo educa il computer ad imparare.

A cosa serve Ai Marketing?

Il contributo della tecnologia e l’avanzare delle innovazioni, vi è una nuova frontiera nel marketing e nella comunicazione digitale: l’Ai marketing.

Serve soprattutto a sfruttare i modelli di apprendimento per progettare campagne marketing di successo. L’algoritmo e la capacità di comprensione vengono applicati alle strategie di marketing.

Sostituiranno i pubblicitari oppure lavoreranno insieme? Questa è la domanda che si stanno facendo tutti. Gli algoritmi dell’intelligenza artificiale funzionano alla grande e possono solo che aiutare il marketing.

Sono dei software dotati di intelligenza e che automatizzano funzioni complesse e lunghe per la mente dell’uomo. Tra queste ricordiamo la capacità di elaborazione veloce, la comprensione e l’apprendimento.

L’interazione con lo spazio esterno, il ragionamento e la pianificazione sono le stesse capacità che ha una persona. Ecco, questi robot, se così possiamo definirli, ottimizzano i tempi e producono guadagni grazie alla ricezione dei comportamenti e dei dati degli utenti.

Possono gestire il target, analizzare il mercato e addirittura creare contenuti personalizzati. Serve anche ad integrare le tecniche di comunicazione. Come? Con gli strumenti machine learning super innovativi.

Un concetto di atgartificialintelligence.com risalta all’occhio e alla mente:

Basti pensare all’impatto che ha avuto la nascita della radio o della tv, fino ad arrivare all’utilizzo quotidiano di internet e dei social network. Di conseguenza, è normale che lo svilupparsi di tecnologie di intelligenza artificiale vadano a impattare sull’interazione delle persone con i Brand e i loro servizi o prodotti.

Artificial intelligence marketing e la vendita del futuro

La vendita del futuro sarà basata sull’Ai marketing, è stato previsto. Vediamo perché. Il marketing digitale è collegato ai trend del momento e l’Ai marketing può captarli. L’acquisto è diventato dinamico nel 2022, figuriamoci nel futuro che sta per arrivare. Lo scopo è convertire gli utenti, senz’altro dubbio.

Intercettano il pubblico tramite la raccolta dei dati, del ragionamento e dell’azione. Le campagne marketing basate sul comportamento, dati, interessi e abitudini dei consumatori è la svolta. Quali sono le possibili applicazioni dell’Ai nel marketing?

È utile dire che la rivoluzione della pubblicità online è alle porte. Possiamo già usufruire di alcuni software per l’assistenza cliente, le chatbot e virtual assistant. Raccomandazioni per indirizzare gli utenti? Esiste Recommendation.

Ricordiamone altri: content management per la creazione di contenuti, programmatic advertising per la distribuzione mirata di pubblicità, ricerca vocale per la modalità di ricerca audio e il marketing automation per acquisire nuovi clienti e fidelizzare i vecchi.

Si tratta di programmi che, alimentati da algoritmo, riescono a prendere giuste decisioni di marketing. Qual è la sfida per il marketing dell’Ai? La risposta di marketingevolution.com:

Il marketing moderno si basa su una comprensione approfondita delle esigenze e delle preferenze dei clienti e quindi sulla capacità di agire in base a tale conoscenza in modo rapido ed efficace. La capacità di prendere decisioni in tempo reale basate sui dati ha portato l'intelligenza artificiale in primo piano per gli stakeholder del marketing.(...) Lo sviluppo e l'uso di strumenti di intelligenza artificiale sono ancora nelle fasi iniziali. Pertanto, ci sono alcune sfide di cui essere consapevoli quando si implementa l'IA nel marketing.

I vantaggi? La personalizzazione dei contenuti, la gestione automatica e di successo di campagne pubblicitarie, analisi delle performance, miglioramento delle relazioni con la clientela. Per finire con la decision making.

Cosa dobbiamo aspettarci dall'Ai Marketing?

Un algoritmo che influenza le scelte dei clienti ti sembra fantascienza? È esattamente così! I nuovi approcci di marketing digitale sono così innovativi che non ci consentono di credere a ciò che vediamo. Eppure, non è un’immaginazione.

L’Ai marketing potrebbe essere il nuovo modo di vendere nel futuro. Cosa dobbiamo aspettarci dall’Ai marketing, quindi? Per il retail, ad esempio, siamo ad un passo dall’innovazione delle innovazioni in ambito tecnologico. Prendiamo il caso del retail classico: esisterà ancora?

Per non parlare dei vantaggi dell’Ai marketing nell’e-commerce e della tracciabilità dei dati, sia virtualmente che in negozio. Permette di identificare in modo progressivo le azioni di ricerca e di acquisto compiute dai consumatori.

Poi, prevede le tecniche di comunicazione e le strategie di business efficaci basandosi sul target. Il settore del commercio al dettaglio sta vivendo una vera e propria evoluzione digitale dopo la pandemia. Nel retail, troviamo le attività fisiche e quelle riferite alle vendite online. In entrambi i casi, l’Ai marketing è essenziale e utile. Funziona!

Prevede i costi iniziali e ottimizza in automatico l’acquisizione dei dati storici per educare gli algoritmi all’apprendimento.

La mente dei robot ragiona a prova di marketing. L’esperienza utente sarà ancor più ottimizzata. Solo dal profilo o dall’account di un qualsiasi utente si può arrivare ad avere un identikit performante dettagliato di chi è.