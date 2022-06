Sai quali sono i migliori orari per andare nei "per te" su Tik Tok? Ecco come andare incontro all'algoritmo Tik Tok 2022. Nell'articolo scoprirai cosa sapere sull'algoritmo Tik Tok, come funziona l'algoritmo Tik Tok 2022, quanto influisce sul posizionamento nei “per te” e quali sono i migliori orari. Ecco come diventare virale.

L’algoritmo Tik Tok 2022 è cambiato come ogni anno. Per andare incontro alla piattaforma e sapere quando un Reels va virale su Tik Tok, è necessario studiare i migliori orari per andare nei “per te” di Tik Tok. È vero, ogni pubblico è diverso, ma è anche sicuro che ci sono i momenti migliori per pubblicare.

Vorresti ottimizzare il coinvolgimento delle persone è andare nei per te Tik Tok? Analizzare attentamente gli utenti e trovare l’istante di pubblicazione migliore per loro è l’idea giusta per andare incontro all’algoritmo Tik Tok 2022, non solo per fare Reels virali ma anche per riuscire a vendere su Tik Tok.

In questa breve guida vedremo cosa sapere sull'algoritmo Tik Tok, come funziona l'algoritmo Tik Tok 2022, quanto influisce sul posizionamento nei “per te” e quali sono i migliori orari.

Cosa sapere sull'algoritmo Tik Tok 2022 ancor prima dei migliori orari

L’algoritmo Tik Tok 2022 è l’emblema perfetto che rappresenta l’insieme di qualità, tempo di permanenza e originalità. Il numero di follower non incide su come la piattaforma decide di recare un contenuto nei per te.

Catturare e mantenere l’attenzione è sempre in prima linea. Infatti, spinge ciò che piace di più agli utenti e lo calcola in base al tempo di permanenza su profilo e singoli contenuti. Di conseguenza, i video di qualità e originali hanno la meglio nella sfida perché le persone non si annoiano e scoprono sempre cose nuove e di tendenza.

Gli utenti non amano determinate cose come rivedere gli stessi contenuti ma piuttosto vengono attirati dall’innovazione su ogni trend. Un video divertente, curioso o di tendenza può essere migliore rispetto a Reels noiosi.

Come funziona l'algoritmo Tik Tok 2022 per andare nei “per te”

È importante conoscere come l’algoritmo Tik Tok 2022 spinge i video nella sezione “per te” ed il funzionamento è elementare. L’algoritmo Tik Tok 2022 mostra il video ad un numero limitato di utenti per iniziare nel primo lasso di tempo dalla pubblicazione, con diversi interessi, età differente e anche la nazionalità.

Successivamente, in base alle reazioni di questi utenti test, il Reels prenderà il volo oppure no. Per far andare un contenuto nei “per te”, l’algoritmo Tik Tok 2022, funziona in un determinato modo. Basandosi sulle reazioni positive e sul numero delle reazioni in proporzione alle visualizzazioni, il video raggiungerà più o meno persone.

Per cui, più positive saranno le reazioni delle prime persone e più potrai avere opportunità di andare nei “per te” di Tik Tok. I contenuti sensati sono la base per poter avere successo. Più la durata del video è breve e più si riesce a mantenere l’attenzione oltre che catturarla.

Considerando che l'algoritmo Tik Tok tiene conto della media di tempo di permanenza è meglio rendere il video di qualità con un tempo più stretto. Inoltre, un a dimensione corretta del formato, un invito all’azione, l’orario giusto, hashtag pertinenti e musica virale, può dare una spinta al contenuto.

Orari e algoritmo Tik Tok incidono sul posizionamento nei "per te"? La risposta

I fattori più importati che incidono sul posizionamento nei “per te” sono sicuramente gli orari. La risposta esatta è che bisogna considerare soprattutto come funziona l’algoritmo Tik Tok 2022.

Per andare nei “per te” Tik Tok, troviamo elementi fondamentali da non dimenticare: interazioni (like, commenti e condivisioni), informazioni sul video (didascalia, musica e hashtag) e i fattori dell’account (lingua, posizione e dispositivo).

Oltre a tutto ciò, una caratteristica principale per andare nei per te Tik Tok, come detto, sono gli orari. Per cui, alla domanda “incidono sul posizionamento?”, la risposta è “assolutamente sì”.

Gli orari Tik Tok hanno la stessa importanza dell’algoritmo Tik Tok, poiché solo pubblicando quando ci sono più utenti online potrai fare un Reels che va virale su Tik Tok. Poi ci sono gli altri fattori espressi in precedenza da considerare ma partire dagli orari è essenziale. Vediamo quali sono i migliori di seguito!

Algoritmo Tik Tok 2022: quali orari per andare nei "per te"

Gli orari migliori per andare nei per te Tik Tok aumentano la popolarità del contenuto arrivando sugli schermi di più utenti possibili. Ecco perché la prima cosa da fare è visualizzare gli orari migliori basati sul proprio profilo.

Generalmente, le persone si collegano su Tik Tok alle 10:00, 15:00 e 18:00 il martedì, giovedì, 19:00 e 21:00 il venerdì. Un Reel può andare nel per te Tik Tok e quindi diventare virale alle 12:00 e alle 16:00 di lunedì, 11:00 e 15:00 il mercoledì. Il fine settimana ha orari sia mattutini che serali, come ad esempio, alle 13:00 e alle 17:00 per il sabato e 14:00 e 22:00 per a domenica.

Gli orari per andare nei per te Tik Tok possono variare in base al tipo di contenuto. È risaputo che gli adolescenti si collegano di giorno perché la sera escono e gli adulti preferiscono la fascia serale perché di giorno hanno da fare. Per cui se il contenuto si riferisce ad una certa fascia età è bene considerare un definito orario.

