La top 10 delle app più scaricate in Italia nel 2023: al primo posto un nome inatteso

Ogni anno, l'evoluzione del mercato delle app offre nuovi insight su tendenze e preferenze degli utenti. Nel 2023 in Italia ha visto una particolare app prevalere sulle altre, riflettendo un cambiamento significativo nelle abitudini dei consumatori e nelle loro preferenze digitali.

Questa tendenza ci induce a chiederci: quali sono state le applicazioni più scaricate in Italia nel 2023 e quali storie ci raccontano queste scelte?

Quali sono le app più scaricate in Italia nel 2023? Ecco la classifica

Con un numero infinito di app su Google Play e App Store, quali saranno le più scaricate di quest’anno? Sul podio, una new entry, ma prima le ultime posizioni della top 10:

• 10° SHEIN, popolare app di e-commerce di abbigliamento e accessori

• 9° Gmail, app di posta elettronica di Google

• 8° Instagram, celeberrimo social network di proprietà di Meta

• 7° TikTok, primo competitor di Instagram e diffusissima app di video brevi

• 6° Google Maps, il navigatore di Google

• 5° WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più scaricata al mondo

• 4° JustEat, l’app di food delivery che ha creato le app di food delivery

3° Google

Prima app statunitense nella classifica italiana, non c’è da stupirsi se Google si sia guadagnata il terzo posto sul podio. L’universalità e la multifunzionalità dei servizi Google – dal browser Chrome alla posta elettronica di Gmail fino al navigatore Maps – rendono l’app di Google un must have per qualsiasi smartphone, indispensabile nella vita digitale quotidiana degli italiani.

2° CapCut

Al secondo posto troviamo CapCut, celebre app di editing video sviluppata da ByteDance. La sua stretta integrazione con TikTok, la piattaforma di social media di grande successo dello stesso sviluppatore, ha reso CapCut uno strumento essenziale per gli appassionati di creazione di contenuti, capace di adattarsi perfettamente alle tendenze dei social media.

1° Temu

Rullo di tamburi... L’applicazione che si è guadagnata il primo posto nelle classifiche delle più scaricate nel 2023 è Temu, popolare app di e-commerce cinese. Surclassando i “colleghi”, AliExpress e Wish, questa piattaforma di e-commerce si è distinta per i suoi prezzi incredibilmente convenienti e la sua vasta offerta di prodotti tra i più variegati.

Leggi anche: Temu: ecco da dove arrivano i prodotti e se è affidabile

Quali sono le app più scaricate al mondo?

Al di fuori dell'Italia, la mappa delle app più scaricate nel 2023 si dipinge con colori diversi, riflettendo un paesaggio digitale globale dove l'accento si sposta su comunicazione e social networking.

Al vertice di questa tendenza si erge TikTok, colosso del divertimento digitale con 656 milioni di download. A seguire, Instagram e Facebook mantengono la loro solida presenza con rispettivamente 545 e 416 milioni di download.

Interessante notare come WhatsApp, Telegram, Snapchat, Zoom, Messenger e Spotify mantengano il trend, dimostrando l'importanza crescente di connessioni digitali sempre più immediate, ma anche multiformi.

CapCut, pur essendo uno strumento di editing video, si lega strettamente a questa tendenza, essendo un prodotto di ByteDance e collegato all'universo di TikTok.