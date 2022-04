Post, reel, video o stories? Come crescere di follower e come aumentare le visualizzazioni su Instagram? Tra i tanti metodi vi è uno molto facile: usare in maniera efficace le story. Per farlo sarà necessario comprenderlo lo scopo effettivo di tale strumento verticale. Ecco perché parleremo nel dettaglio di tutto ciò che riguarda le Instagram story views. Vedremo anche i migliori 10 trucchi per aumentarle subito!

Azienda, imprenditore, professionista o principiante, aumentare le Instagram story views si può! Un modo per far crescere la pagina e i clienti esiste e come. Per aumentare le visualizzazioni storie Instagram ti occorrerà sapere tutto a riguardo. Hai intenzione di farlo subito? Ecco come devi fare leggendo questo articolo!

Instagram story views? Come aumentarle? 10 trucchi per farlo subito! Cosa leggerai? Cosa sono le Instagram story views, come funzionano, come aumentare, i 10 trucchi farlo subito e non solo. Risponderemo ad una domanda essenziale: Si può crescere con le Instagram story views? Scopri tutto quello che devi sapere di seguito!

Cosa si intende per Instagram story views?

Le visualizzazioni delle storie Instagram permettono non solo di farti notare e interagire con gli utenti in maniera istantanea, ma anche di crescere la popolarità, la reputazione e il profilo. Le Instagram story views consentono di aumentare la visibilità e avere successo sulla piattaforma.

Una volta dimostrato al portale il nostro interesse, di conseguenza ci mostrerà le story più pertinenti in base all’argomento che più ci piace. In successione, ogni spettatore attivo interagirà con il profilo e con la Instagram story views con lo scopo finale di aumentare l’engagement e la crescita della pagina.

Cosa si intende per Instagram story views? In formato coerente e idoneo, sono immagini e testi verticali che comunicano messaggi. Non solo, sulle Instagram story views si può comunicare. Sbam.io parla di alcune funzionalità:

Le Instagram Stories, utilizzate da oltre 500 milioni di persone quotidianamente, sono uno dei modi più semplici e veloci per fare visual content marketing, raccontare una storia avvincente, e aumentare il coinvolgimento del tuo pubblico.

Coinvolgere più follower è facile con questo metodo. Serve farlo bene per cui attenzione, l’algoritmo premia i professionisti. Individua il target e la tua nicchia, il luogo, gli hashtag del business. Ti serviranno molto presto!

Come funzionano le Instagram story views

Le Instagram story views funzionano alla grande e in maniera efficace per aumentare le visualizzazioni e crescere. Alcuni vantaggi sono l’evidente crescita dei fan e l’aumento delle interazioni come i like, i commenti, le risposte ai sondaggi, ai direct, ai quiz e alle domande.

Come funziona l’algoritmo per le visualizzazioni delle storie Instagram? L’elenco delle visite viene posto in ordine inversamente cronologico se non superano una cinquantina di visualizzazioni. Mentre, nel caso in cui le supera vengono ordinate in maniera più complessa e pertinente al tema.

Hai mai notato gli stessi nomi in cima alla lista? Instagram story views premia le visualizzazioni e l’interazione nei contenuti. Vengono ordinati dalla piattaforma in base agli interessi, numero di engagement, chi visita il profilo e riesce a trattenersi ma anche chi commenta e chi scrive al profilo in maniera interessata.

Per cui, le Instagram story views funzionano e come per la crescita della pagina e per l’aumento dei follower. Tramite le storie di Instagram possono aumentare le visualizzazioni dell’account. Come vengono ordinate le visualizzazioni nelle storie Instagram? La risposta di gobrand.it è:

La verità è che Instagram non ti sta rivelando chi controlla di più il tuo profilo mettendolo in cima alla lista delle tue visualizzazioni alle storie. Le persone che vediamo apparire in cima alla lista sono le persone con le quali noi interagiamo di più, quindi coloro ai quali forniamo più engagement

Come aumentare le Instagram story views?

Generalmente, per aumentare le Instagram story views esistono dei metodi standard come, ad esempio, pubblicare regolarmente contenuti di valore, coinvolgere il pubblico, taggare utenti e collaboratori, usare gli hashtag e la geocalizzazione, gli sticker, mettere in evidenza alcune stories, ecc.

Prima di passare ai trucchi vorremmo approfondire come aumentare le Instagram story views in maniera ufficiale. Perché alcune storie hanno più visualizzazioni? La risposta è l’algoritmo. Nello specifico, Instagram premia gli utenti attivi e costanti.

Infatti, per aumentare le visualizzazioni delle storie Instagram bisogna pubblicare con regolarità e frequenza. Oltre che creare contenuti pertinenti e di valore. Tutto questo aumenterà le Instagram story views e riceverai più follower subito dopo.

Come sfruttare l'elenco degli ordini dei visualizzatori di storie di Instagram? Ecco la risposta di statusbrew.com:

Interagisci correttamente con gli spettatori. Usa l'elenco degli ordini come guida su chi coinvolgere per primo tra tutti gli spettatori della tua storia e fai in modo che interagiscano ancora di più con i tuoi contenuti.

I bot che visualizzano al posto tuo possono aiutare ma non è la soluzione migliore per comprendere il tuo vero target, ovvero la buyer personas che fa parte della tua nicchia, nonché l’identikit della persona tipo che acquisterebbe oppure è interessato a saperne di più sul tuo prodotto/servizio.

Per cui, monitorare le visualizzazioni e i dati statistici dei follower potrebbe fornirti una marcia in più per produrre in futuro contenuti migliori basandoti su quelli che sono andati meglio nell’ultimo periodo.

Nemmeno comprarle le visualizzazioni! Hashtag, luogo, sondaggi, quiz, domande, pubblicità nelle storie e le live dedicate e allegate ad esse sono ottimi moti per aumentare Instagram story views.

Come anche mostrarsi sicuri, realizzare video verticali, fare storytelling con storie brevi che raccontano una storia lunga e appassionante. Anche guardare le storie degli altri aiuta a prendere ispirazione. Quali sono i trucchi? Scoprili ora!

10 trucchi per aumentare le Instagram story views subito

Esistono 10 trucchi forti ed efficaci che funzionano per aumentare le Instagram story views. Eccoli di seguito spiegati nel dettaglio.

Storytelling: comunicare qualsiasi messaggio dilazionato in piccoli avvisi tra le varie storie. Fallo raccontando una storia mediante diverse comunicazioni. Puoi aiutarti con le frecce per andare avanti e indietro e aggiungerle per direzionare gli utenti nel percorso da fare. Dividere una storia in di più aiuta a capire chiaramente il messaggio poiché l’utente medio non ha una percezione dell’attenzione alta.

Luogo: aggiungerlo nelle storie aiuta ad aumentare le visualizzazioni poiché chi naviga all’interno dei luoghi può visualizzare sia post che storie Instagram di altri profili e arrivare nella pagina mediante questa navigazione.

Adesivo: possono aiutare nell’aumento delle visualizzazioni delle storie Instagram perché lo strumento le raccoglie per tutti gli utenti, anche nuovi. Quindi è un valido modo per parlare a persone che non ti conoscono.

Alta qualità: i contenuti devono avere un certo peso e mostrare una qualità altissima per essere performanti sui social media, è un dato di fatto. La piattaforma penalizza foto di scarsa qualità.

Musica: essa intrattiene e fa svolgere azioni, può essere di gran de aiuto per le conversioni e per i contenuti intrattenitivi.

Domanda, sondaggi e quiz: sono gli elementi che fanno crescere le Instagram story views per eccellenza poiché aumentano l’engagement e l’interazione, caratteristiche preferite dall’algoritmo.

Frequenza di pubblicazione: (blocco a 3 ogni 3 ore): se pubblichi troppo spesso annoi. Ci sono metodi migliori come pubblicare con frequenza ma a blocchi ogni 3 ore. Gli utenti non si sforzeranno di seguirti ma lo faranno con piacere

Giveway: strumento utile per aumentare le Instagram story views perché viene condiviso in maniera completamente virale ma è anche vantaggioso per far crescere la pagina

Formato verticale: il ridimensionamento se non funziona viene penalizzato. Ecco perché per le stories Instagram è necessario usare solo quello verticale poiché le stories sono pensate apposta per far vedere contenuti di questo genere, diversamente dai post che privilegiano altri tipi di contenuti e formati.

Transizioni: gli effetti sono innovativi, funzionano sia nei reel che nelle stories. Si tratta di veri e propri movimenti in grado di intrattenere il pubblico e trasformare gli interessati in clienti. Questo avviene dal fatto che gli utenti sui social hanno un valido modo per trattenersi e intrattenersi, dato che piace a tutti sulle piattaforme media di network.

Si può crescere con le visualizzazioni storie Instagram?

Basandosi sulle dichiarazioni di Instagram, oltre cinquecento milioni di persone interagiscono sulla piattaforma dalle storie. Poi, il settanta per cento appartiene alla generazione z e adora scorrere tra le story Instagram.

Inoltre, stando ai fatti, secondo Hootsuite, quasi il sessanta per cento degli utenti diventa cliente di un brand dopo aver visualizzato una story Instagram. Cosa vuol dire? I post, i reel e i video funzionano alla grande. Le storie hanno la loro funzione, il loro scopo che permette di crescere.

Ad esempio, per concludere possiamo citare teamworld.it, il quale, scrive:

Un metodo molto efficiente per aumentare le visualizzazioni alle storie è quello di favorire le interazioni degli utenti. Se fai storie parlate ricorda di fare domande, chiedere l’opinione degli utenti a cui ti rivolgi così da generare risposte dirette. Utilizza gli sticker interattivi, come il box domande, o i quiz. Spingi il tuo pubblico ad interagire attivamente con le tue storie.

Per cui alla domanda posta la risposta è assolutamente sì: si può crescere con le visualizzazioni storie Instagram! Nel modo giusto e con la giusta costanza e dedizione, ce la farai anche tu seguendo queste regole, consigli e trucchi da applicare nelle tue Instagram story views. Ricordati anche che su questo strumento verticale puoi fare content marketing: valuta bene come attuarlo.