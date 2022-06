La Bio di LinkedIn si arricchisce finalmente di una funzionalità, ovvero il link in bio. In questo articolo, vi parliamo della sua importanza per tutti i professionisti, di come fare ad aggiungerlo e soprattutto approfondiamo come fare a sfruttarlo al meglio con 3 consigli.

LinkedIn è la piattaforma social dedicata alla creazione e cura delle relazioni professionali. Una sorta di curriculum vitae online, ma più dettagliato, da oggi arricchito con l'aggiunta del link in bio.

Di bio e di link ne abbiamo già sentito parlare molte volte a proposito di Instagram. Ordunque la funzionalità proposta da questo social media è del tutto simile, ma promette di dare maggiore visibilità ai propri contenuti professionali esterni a LinkedIn.

In questo articolo, dunque, analizzeremo come funziona il link in bio di LinkedIn, come aggiungere i link, soprattutto quali aggiungere e perché farlo.

Si tratta di una guida facilissima, ma che permetterà al proprio profilo professionale ed ai propri contenuti esterni di emergere maggiormente. Vediamo come la bio di LinkedIn può aiutarci con questa nuova funzione.

La bio di Linkedin si arricchisce di Link: ecco di cosa si tratta

Il proprio profilo di LinkedIn va curato al meglio poiché si tratta di uno strumento essenziale per la propria carriera.

Grazie a LinkedIn, infatti, è possibile interessare una rete tra professionisti del proprio settore, condividere contenuti di rilievo, informarsi, trovare lavoro.

Soprattutto su quest'ultimo punto, trovare lavoro, vorremmo concentrarci adesso. In effetti, il proprio profilo su questo social è una vera e propria vetrina degli aspetti più rilevanti della propria carriera.

Qui si trovano informazioni sugli studi compiuti, sui corsi seguiti e sulle esperienze di lavoro conseguite nel corso degli anni. Soprattutto, all'interno del profilo, c'è una sezione, la bio di LinkedIn, in cui è possibile, con tutta la creatività dell'utente, dire alcune parole su di sé liberamente.

Si tratta di una sezione fondamentale, una di quelle visitate per prima non soltanto dagli altri utenti, ma anche dagli stessi recruiter. In effetti, questa parte è quella che bisognerebbe curare meglio, dando rilievo ad aspetti che rendano tridimensionale la nostra figura professionale sul web.

Non si tratta infatti di dare informazioni di base che sono già presenti nelle altre sezioni, ma di far capire che tipo di persona si è, quali sono gli obiettivi e cosa si intende fare per raggiungerli. Una figura professionale tridimensionale, per l'appunto.

Da oggi, a questa tridimensionalità viene aggiunto un aspetto importantissimo, che riguarda appunto l'aggiunta del link in bio su LinkedIn.

In effetti, cosa dice ancora di più chi siamo ai nostri visitatori di un link in cui inseriamo i contenuti di cui siamo particolarmente fieri? Si tratta di un'opportunità che è necessario che tutti i professionisti e futuri tali di LinkedIn dovrebbero cogliere per potenziare l'efficacia del proprio profilo.

Vediamo come fare ad aggiungere il link in bio.

Come aggiungere il link in bio su Linkedin: tutorial in 3 step

Come vedremo, il tutorial che vi stiamo per presentare per aggiungere il link nella propria LinkedIn bio è davvero facilissimo.

La prima cosa da fare è accedere alla pagina del proprio profilo di LinkedIn.

da fare è accedere alla pagina del proprio profilo di LinkedIn. In secondo luogo, portarsi con il cursore nella parte superiore della pagina dove si trova l'icona di una "matita" (non quella sopra la copertina del profilo, ma quella subito sotto).

Una volta cliccato sopra la matita, si scorrerà con il cursore tra le varie informazioni di base del proprio profilo.

Il terzo ed ultimo step è quello di raggiungere il fondo del popup nella sezione "Sito web" e lì aggiungere il link che si desidera. Si può anche scegliere un nome con cui questa URL verrà visionata dagli utenti di LinkedIn.

Il link rimanderà ad un sito esterno e si aprirà su una nuova pagina. Pertanto, gli utenti potranno ritornare a LinkedIn una volta consultato il sito senza dover tornare indietro.

Ecco quindi che il procedimento è davvero molto facile. Le potenzialità che questa semplice azione ha, però, sono davvero moltissime. Cerchiamo di capire perché.

I vantaggi della bio su Linkedin

Un profilo ben ottimizzato è un profilo che viene trovato anche dai motori di ricerca. Pertanto, anche da chi sta navigando nel web e non sta cercando noi.

Dal momento che LinkedIn è un social integrato con la SEO, con le giuste parole chiave, il proprio profilo potrà essere facilmente trovato anche all'interno dei motori di ricerca. Questo grazie alle regole della Search Engine Optimization, SEO per l'appunto.

Dunque, curare la bio è un'attività essenziale anche se la propria presenza su LinkedIn non è costante.

Le parole chiave ben utilizzate nella bio, specialmente nel piccolo sommario che compare al di sotto del nome, sono comunque importanti all'interno della piattaforma stessa.

Ogni qualvolta ci vengono suggeriti dei profili, oppure ogni qualvolta un utente commenta o mette un mi piace ad un nostro contenuto, la prima cosa che vediamo è sempre quel breve sommario. Sarà la stessa cosa anche per recruiter e aziende.

Dunque, è fondamentale che questa parte venga curata al meglio ed invogli le persone a cliccare sui nostri profili.

Se si è deciso di mettere il proprio profilo in modalità "Creatore di contenuti" è possibile inserire anche delle parole chiave che riguardano i temi trattati dal nostro profilo. Un modo per guidare gli utenti alla lettura e comprensione di ciò che seguirà.

Il fatto che LinkedIn abbia aggiunto una nuova funzionalità, il link in bio, è determinante, perché si tratta di un nuovo strumento che i professionisti possono utilizzare per mettere in luce le proprie doti e competenze.

Per riassumere, dunque, quali sono i vantaggi di una bio LinkedIn ottimizzata?

Visibilità all'interno della piattaforma grazie all'uso delle parole chiave relative alla nostra professione;

Sempre grazie alle keyword giuste, visibilità gratuita nei motori di ricerca (grazie alle regole della SEO );

nei (grazie alle ); Instillare curiosità negli utenti di LinkedIn ed aumentare le visite al profilo;

negli utenti di LinkedIn ed al profilo; Farci conoscere in modo sintetico da chi ancora non è un nostro collegamento o follower.

Come sfruttare al meglio il link in bio di Linkedin: 3 consigli

Una volta che abbiamo capito la semplicità di questo inserimento e soprattutto l'importanza di questa sezione del nostro profilo, non c'è ragione per non utilizzare subito questa funzione.

Come usarla dunque?

La prima cosa da fare, se si ha un sito proprio, è quella di inserire la relativa URL. Se abbiamo un'azienda o un ecommerce non c'è ragione per non inserire il link al rispettivo sito. Per far capire di che cosa si tratta, possiamo farci aiutare da due elementi:

il nome che diamo alla URL (abbiamo discusso qualche riga addietro di come fare a modificare il nome direttamente da LinkedIn);

che diamo alla URL (abbiamo discusso qualche riga addietro di come fare a modificare il nome direttamente da LinkedIn); dall'immagine di copertina.

Molti utenti di LinkedIn sottovalutano l'importanza della copertina di questo social media. Anche questa, però, fa parte delle prime informazioni che, anche a livello inconscio, si instillano nella mente di chi vede il nostro profilo.

La copertina può essere utilizzata per condividere un'immagine evocativa ma che comunque è in tema con il nostro profilo, oppure può essere una grafica con del testo che spieghi in pochissime parole che cosa facciamo. O che semplicemente condivida il nostro logo aziendale.

Ricordiamoci che le immagini hanno un potere molto più elevato delle parole di fissarsi nella mente di chi le vede. Sarebbe un peccato non sfruttarle.

Una seconda modalità potrebbe essere quella di mettere un link al nostro portfolio digitale. Ormai tantissimi professionisti, in particolar modo freelancer, costruiscono il proprio portfolio su piattaforme esterne. Una su tutte è Wix, ma in realtà, moltissimi costruiscono il proprio sito su WordPress.

Dunque, perché non sfruttare quest'occasione di rimandare a quell'importante pagina che racconta della nostra professionalità?

Il link è diretto e quindi, senza troppi giri di parole, possiamo portare gli utenti (e recruiter o aziende) a visualizzare con i propri occhi ciò di cui siamo realmente capaci. A dispetto di tutti i titoli, molto spesso conta di più ciò che sappiamo effettivamente fare.

Per la terza modalità, vi rimandiamo al prossimo paragrafo, che merita una sezione tutta sua.

Limitarsi ad un link? Crea un albero di collegamenti nella Linkedin bio

Un altro modo per sfruttare l'opportunità della link in bio di LinkedIn, è quello di non aggiungere un solo link, ma quanti se ne vuole.

Il social media, come anche gli altri social, permette di aggiungere infatti un vero e proprio albero di collegamenti, disponibile in maniera graficamente ordinata e d'impatto a tutti coloro che cliccheranno sopra.

In questo modo, non si dovrà scegliere tra il link al proprio ecommerce, al proprio canale YouTube o al proprio podcast. Si potranno infatti inserire tutti i contenuti di maggiore rilevanza all'interno di un unico spazio.

Il nostro visitatore entra dunque in un mondo che è diverso da LinkedIn ed inizia a prendere maggiormente mano in quella che è la nostra professionalità.

Possiamo decidere a quali link dare maggiore rilievo e fissare in alto, in modo che siano subito visibili, e quali link invece portare più in basso.

L'elenco può essere costantemente aggiornato, in modo da essere sempre in linea con quelle che sono le esigenze del pubblico. Si tratta di un ottimo modo per avere un'unica piattaforma in cui trovare tutti i contenuti rilevanti senza che l'utente debba cercarli in ogni dove.

Oltretutto, solitamente queste piattaforme consentono anche di inserire link ai propri social media, in modo che i visitatori possano avere subito un colpo d'occhio su quelle che sono le nostre attività social.

Ci sono diverse piattaforme che consentono la creazione di questo tipo di alberi di collegamenti in modo gratuito (solitamente le funzionalità base sono gratuite, poi per quelle più avanzate bisogna pagare dei piccoli abbonamenti).

Una su tutte è LinkTree. Facile e veloce nell'utilizzo, permette la creazione del proprio albero in pochi click. Mette a disposizione anche delle statistiche sul numero di click ai link e permette di avere dei piccoli aggiornamenti statistici a chi ha deciso di iscriversi con il formato premium.

Qualunque sia la strada che si decide di percorrere, la bio di LinkedIn può garantire enormi soddisfazioni.