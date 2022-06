Conoscere la teoria della piramide dei 5 bisogni di Maslow è un modo efficace per riuscire a comprendere i bisogni del nostro target e, dunque, vendere meglio. In questa guida, scopriremo di che cosa tratta questa teoria e come fare ad applicarne i principi al marketing in questo articolo. Non mancheranno criticità e accenni alla teoria di COSMA, sicuramente più figlia del nostro tempo.

Per vendere, e soprattutto vendere di più e meglio, è essenziale conoscere i bisogni del proprio target, bisogni che sono ben interpretati ed esemplificati dalla piramide di Maslow.

Se non ne hai mai sentito parlare nello specifico, comunque saprai senz'altro che i nostri bisogni non sono tutti uguali. Ce ne sono di essenziali che ci permettono di continuare a vivere (respirare o nutrici, ad esempio?), ma ce ne sono di svariati che, sebbene non siano indispensabili alla sopravvivenza, ci consentono di vivere meglio.

Maslow, eminente psicologo statunitense, a metà Novecento li classificò in uno schema di forma piramidale, utilizzato ancora oggi per studiare e migliorare le proprie tecniche di vendita. A quel tempo fu un'autentica rivoluzione. Attualmente, invece, porta con sé delle critiche piuttosto accese che vedremo nel corso dell'articolo.

Per capire come inserire le rivelazioni di questo schema in una strategia di marketing efficace, partiamo dal principio, ovvero dal capire di cosa parli questa piramide. Spiegheremo poi come applicare questa teoria nella pratica.

Innanzitutto, chiariamo i 5 bisogni della piramide di Maslow

Come può uno schema a piramide aiutare aziende e professionisti a vendere di più e meglio?

Il concetto è abbastanza semplice. Semplificando, lo schema a piramide di Maslow spiega come ognuno di noi abbia una diversa scala di bisogni o esigenze.

Prima di poter passare alla scala successiva e accedere ad un nuovo gradino della piramide, bisogna necessariamente aver soddisfatto i bisogni precedenti. In sintesi abbiamo:

1) Alla base della piramide, i bisogni fisiologici o primari: come mangiare, bere, dormire, ecc.

Questi sono bisogni facilmente identificabili e solitamente non è necessario particolare sforzo per spingere all'acquisto.

2) Al primo gradino, i bisogni di sicurezza contro pericoli ed avversioni.

Possono riguardare la sicurezza fisica (salute, ad esempio) ma anche quella mentale, non soltanto per se stessi ma anche per chi fa parte del nostro gruppo (come la nostra famiglia). In questa casistica rientra ad esempio il mondo assicurativo.

3) Al secondo gradino, i bisogni di appartenenza o sociali: desideriamo amicizia, affetto, intimità, ma anche tutto ciò che riguarda la sfera ludica, di vacanze, ecc.

Qui rientra il mondo dei social network ma anche l'iscrizione alle associazioni di volontariato, ad esempio.

4) Al terzo gradino, entriamo nei bisogni di stima. Abbiamo un bisogno di rispetto, autostima e realizzazione.

Spesso soddisfare questi bisogni richiede delle spese elevate, ma facendo leva su questo bisogno il marketing non ha particolari problemi: tutti vogliono essere stimati.

5) Solo in cima alla piramide troviamo il bisogno di autorealizzazione.

Questi ultimi sono bisogni più complessi perché richiedono molto tempo alla loro realizzazione, spesso molti anni. Si tratta del desiderio di raggiungere qualcosa che ci gratifichi. Potrebbe essere l'ottenimento di un titolo di studi, l'acquisto della casa dei sogni, il matrimonio che si è sempre immaginato. Per ognuno sarà ovviamente diverso.

Dunque, capendo che questa è la scala dei bisogni, come la applichiamo al mondo della vendita?

Si vende davvero di più seguendo la teoria della piramide di Maslow?

Diceva Pascal:

"L’uomo è pieno di bisogni: egli non ama che coloro che possono soddisfarli tutti".

Sarà essenziale questo il punto di partenza della nostra analisi. Partiamo dunque da un esempio che possa aiutarci a comprendere meglio il meccanismo.

Poniamo ad esempio che il nostro obiettivo è la vendita di un telefono. Naturalmente questo non rientra nei bisogni alla base della piramide, perché non è certamente primario. Possiamo però far leva sugli altri e ora vediamo come.

Bisogno 2) La Sicurezza : un pagamento sicuro che permette una garanzia di recesso può essere sicuramente un vantaggio.

: un che permette una può essere sicuramente un vantaggio. Bisogno 3) Il senso di Appartenenza : far leva sul fatto che gli altri membri della comunità lo hanno già acquistato.

: far leva sul fatto che gli lo hanno già acquistato. Bisogno 4) La Stima : far leva sul fatto che il telefono è stato scelto da particolari influencer e VIP.

: far leva sul fatto che il telefono è stato e VIP. Bisogno 5) L'Autorealizzazione: evidenziare il fatto che quel particolare telefono è sinonimo di un particolare status.

Dunque, da questo esempio, quali sono le conclusioni più azzeccate che possiamo trarre?

In primo luogo, un bravo venditore non sta vendendo quel particolare prodotto o servizio.

Il cliente non vedrà quel telefono. Non si tratta di vendere una merce, ma la risposta ad un bisogno.

In secondo luogo, usare la piramide dei bisogni non significa identificare un unico bisogno da soddisfare.

Come nell'esempio del telefono, abbiamo provato a vedere come la vendita del telefono possa rispondere non soltanto ad uno, ma a ben quattro bisogni differenti. Si tratta di un'idea che aveva lo stesso Maslow nel momento in cui teorizzò la piramide dei bisogni.

Naturalmente l'esempio del telefono non è applicabile a tutti i prodotti o servizi, ma certamente è un modo per aiutarci a capire meglio quale sia il nostro consumatore ideale. Sarà senza uno dei 3 passi che seguiremo per la realizzazione di una strategia di vendita efficace.

Applicare la teoria di Maslow ad una strategia di vendita in 3 passi

Hai mai sentito parlare del buyer journey o percorso d'acquisto? Conoscerlo, permetterà di costruire una strategia di marketing che sia ben incentrata sul tuo cliente ideale e non frammenti le idee in cose poco utili.

Si tratta di un percorso in 3 fasi, ognuna delle quali ha dei sottosegmenti, che permette di portare un utente all'acquisto di un determinato prodotto o servizio. Molto spesso, infatti, gli acquisti non sono frutto di una decisione del momento, ma partono da un percorso ragionato. Ed è naturalmente qui che inseriamo la teoria di Maslow.

Fase 1) La consapevolezza: sfruttiamo la teoria dei bisogni.

Si tratta del momento in cui ognuno di noi si rende conto di avere un problema o una necessità. In questo step sarà necessario capire qual è il bisogno del nostro utente e dove si colloca all'interno dello schema piramidale a 5 punti che abbiamo studiato poco fa.

In questa fase, l'utente cercherà quante più informazioni possibili in rete, in modo da trovare il prodotto o il servizio perfetto. Sarà fondamentale che l'azienda sviluppi in questa fase un'ottima strategia di content marketing.

Fase 2) La considerazione: abbiamo l'attenzione dell'utente.

In questa fase, il bisogno è già stato chiaramente inquadrato e se noi abbiamo prodotto dei contenuti in linea, l'utente si sarà interessato a noi. Ormai siamo nella fase finale.

Fase 3) L'acquisto: il momento decisivo.

Si tratta di una fase delicata. L'utente diventa cliente e passa quindi all'acquisto di quanto necessario. Diciamo fase delicata perché non tutti gli utenti sono pronti a diventare clienti.

Ecco quindi che sollecitare l'acquisto da parte di qualcuno che è ancora nella fase della considerazioni o, ancora prima, nella fase della consapevolezza non produrrà certamente i frutti sperati e, anzi, avrà proprio l'effetto contrario.

Leggendo queste righe, forse ci sarà venuto in mente un altro schema di questo tipo, lo schema ad imbuto o marketing funnel, articolato in un numero decisamente più elevato di fasi che non culminano con l'acquisto, bensì con la trasformazione del cliente in brand ambassador.

Insomma, conoscere il proprio pubblico e capire non soltanto in quale fase sia ma, ancora prima, che necessità e bisogni ha, sarà la cosa più importante nella costruzione della nostra strategia.

In ogni caso, però, alcune critiche e modifiche sono state apportate alla teoria di Maslow. Vediamo!

Dalla piramide di Maslow a quella di COSMA: la teoria dei nuovi bisogni

Negli anni la piramide dei bisogni di Maslow è stata implementata con ulteriori gradini o modificando i gradini già esistenti.

Vivendo ora nell'era digitale, molte cose sono cambiate e dunque è necessario che le teorie vengano modificate e aggiornate sulla base di una società in continua evoluzione. Ecco il perché della Teoria di COSMA, portata avanti dall'Ingegner De Felice nel 2007. COSMA è un acronimo.

C = Connessione . Corrisponde al bisogno primario.

. Corrisponde al bisogno primario. O = Orientamento Sensoriale . Corrisponde alla sicurezza ed è garantito dalle moderne tecnologie come GPS e e-mail, ecc.

. Corrisponde alla sicurezza ed è garantito dalle moderne tecnologie come GPS e e-mail, ecc. S = Socialità che corrisponde all'appartenenza. Parliamo di giochi online e social media.

che corrisponde all'appartenenza. Parliamo di giochi online e social media. M = Medialità . Vogliamo partecipare attivamente ed essere sempre aggiornati. Ricordate che nello stesso articolo abbiamo parlato di FOMO, la Fear of Missing Out ?

. Vogliamo partecipare attivamente ed essere sempre aggiornati. Ricordate che nello stesso articolo abbiamo parlato di ? A = Autocelebrazione. Non siamo così lontani dal vero se affermiamo che ognuno di noi ha desiderato pubblicare su Internet contenuti autocelebrativi, no?

Insomma, è chiaro che è sempre necessario riconsiderare le teorie e riapplicarle alla vita di tutti i giorni. Dando per assodato che i nostri bisogni primari siano soddisfatti, almeno in quest'area del mondo, non è forse vero che i nostri bisogni sono ormai "digitalizzati"?

Teoria dei bisogni di Maslow: forse non è più attuale?

La critica più forte è certamente che ogni idea sia figlia del suo tempo. Ora non siamo più in un'epoca in cui capitalismo e comunismo sono le uniche vie. Dunque, anche la teoria dei bisogni va certamente rivisitata.

In secondo luogo, secondo Maslow i bisogni sono sequenziali. Prima ci sono i bisogni primari e poi quelli di sicurezza, ecc. In realtà, e soprattutto dopo il COVID, stiamo riscontrando come questa teoria possa non essere del tutto vera.

Insomma, questa teoria sembra perdere di vista il fatto che siamo esseri umani diversi e che ognuno di noi ha il proprio percorso da seguire. C'è spazio per sprazzi di creatività ed originalità. Siamo liberi di ridefinire il nostro percorso e strutturarlo in maniera del tutto personale.

Quello che però non passerà mai di moda è proprio l'attenzione che dobbiamo mettere nei confronti del nostro pubblico quando applichiamo queste teorie di Maslow al marketing. Ciò che infatti resterà alla base di questa teoria, e di tutte quelle che verranno poi, è proprio l'importanza di capire e riconoscere i bisogni delle persone.

Saranno quelli e soltanto quelli che ci permetteranno di vendere di più e meglio.